هل ينهي البرلمان معاناة البورصة بتثبيت الدمغة؟

البورصة مرآة الاقتصاد، مقولة اقتصادية متعارف عليها، إلا أنها تتعارض مع الوضع الحالي في مصر.. فسوق المال يعاني من أزمات متتالية في وقت ينال فيه الاقتصاد إشادات دولية
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه ينتظر عرض قانون تثبيت ضريبة الدمغة للتصويت في الجلسة العامة للبرلمان قبل انتهاء الدورة الحالية خلال أيام.
وتابع أن ما تم التوصل إليه أمس خطوة أولى فقط؛ إذ تعكف لجنة ثلاثية حاليا على دراسة كل ما يتعلق بالضرائب على تعاملات البورصة، بغرض وضع تصور كامل للأمر.
وأكد أن الاجتماع شهد استجابة جيدة من جميع الحضور، ومناقشات إيجابية حول البورصة المصرية، وسبل تنشيطها، وتأثير الضرائب على جاذبية السوق.. فهل يعيد هذا القانون الاستقرار للبورصة؟.. أم يظل مجرد إجراء على ورق؟
ويأتي ذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي تم عقده أمس مع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بحضور رئيس البورصة ونائب رئيس الهيئة ورئيس مصلحة الضرائب.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس على تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف بدلا من رفعها إلى 1.75 في الألف، وكان
ويأتي ذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي تم عقده أمس مع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بحضور رئيس البورصة ونائب رئيس الهيئة ورئيس مصلحة الضرائب.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس على تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف بدلا من رفعها إلى 1.75 في الألف، وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، قد أعلن أنه منتظر انتهاء الدورة البرلمانية الحالية يوم الخميس المقبل، لتبدأ الدورة القادمة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وكانت الحكومة قد فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014 ثم توقف العمل بها في مايو 2015.
خبير: سيزيد معدلات التداول
أكد رأفت عامر، المحلل المالي، أن صدور هذا القانون سيكون له تأثير إيجابي جدًّا؛ لأنه سيكون مكسبا لكل المتعاملين سواء كان بائعا أو مشتريا، خاصة في وقت تحتاج البورصة فيه إلى كثير من الدعم الحكومي، قاصدًا فترة رفع الدعم عن الوقود عبر تحريك أسعاره والكهرباء.
وأوضح عامر لـ«التحرير» أن هذه الخطوة ستعطي ثقة كبيرة للمستثمرين بأن الدولة ليس لديها أي نية لزيادة الضرائب على التعاملات خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي كان مسسبًا تخوفات لدى المستثمرين من تطبيق المرحلة الثالثة من زيادة الضرائب لـ1.75 في الألف.
وتابع: «القانون الجديد سيزيد من معدلات التداول خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تأثير ذلك ظهر خلال الأسبوع الجاري وارتفعت معدلات التداول».
هذا وتواصل مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع وربح رأس المال السوقى بقيمة 521 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 749.165 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14097 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 543 نقطة وهبط مؤشر "EGX 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.75 % ليصل إلى مستوى 1410.5 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 454 نقطة.
مجرد عنصر واحد
إلا أن إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، وصف قانون تثبيت ضريبة الدمغة عند 1.5 فى الألف بـ«الخطوة الإيجابية لتخفيف الضغوط على المستثمرين في السوق المصرية» مشيرًا إلى أن اللجنة الثلاثية التي تضم البورصة ووزارة المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية، طرحت مقترحات للمساعدة في خروج البورصة من أزمتها الحالية المتمثلة في الضعف الشديد للسيولة.
لكن عضو مجلس إدارة البورصة، يرى أن «ضريبة الدمغة» مجرد عنصر واحد ضمن ملف الضرائب، الذي يشكل أحد العوامل التي تؤثر بالسلب على أداء البورصة المصرية منذ أكثر من عام.
الدمغة.. ضريبة غير عادلة
«ضريبة الدمغة غير عادلة، والأفضل هى ضريبة الأرباح الرأسمالية» هذا ما تتبناه رانيا يعقوب، محلل أسواق المال، موضحة أن هذا ليس رأيها وحدها، لكنه مطلب غالبية العاملين فى البورصة، مشيرة إلى أنه بات من الضروري إعادة النظر فى ملف الضريبة بشكل كامل لما تمثله من عبء إضافي على المتعاملين.
وحذرت يعقوب، من خروج البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستنالى للأسواق الناشئة، وهو ما قد يتسبب في خروج استثمارات تصل إلى مليار جنيه، نتيجة تراجع أحجام التداول وما تعانيه البورصة.