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هل ينهي البرلمان معاناة البورصة بتثبيت الدمغة؟

البورصة مرآة الاقتصاد، مقولة اقتصادية متعارف عليها، إلا أنها تتعارض مع الوضع الحالي في مصر.. فسوق المال يعاني من أزمات متتالية في وقت ينال فيه الاقتصاد إشادات دولية
٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه ينتظر عرض قانون تثبيت ضريبة الدمغة للتصويت في الجلسة العامة للبرلمان قبل انتهاء الدورة الحالية خلال أيام. وتابع أن ما تم التوصل إليه أمس خطوة أولى فقط؛ إذ تعكف لجنة ثلاثية حاليا على دراسة كل ما يتعلق بالضرائب على تعاملات البورصة، بغرض وضع تصور كامل للأمر. وأكد أن الاجتماع شهد استجابة جيدة من جميع الحضور، ومناقشات إيجابية حول البورصة المصرية، وسبل تنشيطها، وتأثير الضرائب على جاذبية السوق.. فهل يعيد هذا القانون الاستقرار للبورصة؟.. أم يظل مجرد إجراء على ورق؟
ويأتي ذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي تم عقده أمس مع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بحضور رئيس البورصة ونائب رئيس الهيئة ورئيس مصلحة الضرائب. ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس على تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف بدلا من رفعها إلى 1.75 في الألف، وكان
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زوتي-زد 300 (2)

هل تنجح 9 سيارات جديدة في تحريك ركود السوق؟

انتهى النصف الأول من العام الجاري منذ أيام، وهو النصف الأصعب على السوق المحلية للسيارات خلال السنوات الأخيرة، بسبب تراجع نسب المبيعات بشكل كبير، خاصة في فئة سيارات الركوب -الملاكي- رغم التخفيضات السعرية وعروض السداد والصيانة وقطع الغيار والوقود المختلفة، الأمر الذي اضطر شركات كثيرة لطرح طرازات جديدة في السوق المصرية كي تستطيع جذب مزيد من العملاء لها، فشهد شهر يونيو ظهور نحو 10 طرازات جديدة بمصر.. فهل تنجح فيما فشلت فيه شقيقاتها؟ أم يظل الحال على ما هو عليه؟
الخبز-البلدى

هل تطبق التموين منظومة جديدة للخبز بعد زيادة الوقود؟

أعلنت أمس وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال قرار رسمى عن زيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم بدءا من صدور القرار، مؤكدة فى بيان رسمى صادر عنها أن الوزارة تتحمل كامل الزيادة دون المساس بقيمة الرغيف، مشددة على أن السعر الذى يتحمله المواطن لن يزيد على الخمسة قروش للرغيف الواحد مع الاحتفاظ بكامل المواصفات المقدمة من الوزارة لأصحاب المخابز البلدية التى تراعى فى شكل وحجم الرغيف، معتبرة أن المساس برغيف الخبز خط أحمر، وأن الدولة ستتحمل أى فارق فى الأسعار للمخابز التى تعمل بالسولار.
بنزين

بعد زيادة أسعار البنزين.. هل تتأثر معدلات التضخم؟

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الأربعاء، بيانات التضخم خلال شهر يونيو الماضي، وسط توقعات صعوده بشكل طفيف، نظرا لارتفاع أسعار السلع خلال شهر رمضان الكريم، فيما تشير التوقعات إلى استمرار صعوده بشكل ملحوظ خلال شهري يوليو وأغسطس كنتيجة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء. وارتفع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي مسجلا مستوى 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال أبريل 2019، كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1 % في مايو من 13% في أبريل الماضي بحسب بيانات البنك المركزي.
دولارات

هبوط اليورو والإسترليني.. وقفزة للدولار

انخفض اليورو اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، الأقوى بشكل كبير مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن مقدار خفض أسعار الفائدة الذي قد يعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" هذا الشهر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". وهبطت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى 1.1206 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو الماضي، فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 97.488، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
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عقارات (2)

الشهر العقاري: خفض رسوم توثيق العقارات لـ2000 جنيه

قررت مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، تخفيض رسوم توثيق وشَهر عقد بيع عقار، تشجيعا للمواطنين على تسجيل ما لديهم من عقارات، لتصبح ألفي جنيه عن كل شَهر أو تصرف بشأن الوحدة العقارية. وأكدت المصلحة، أنه تم تخفيض رسوم التوثيق والشَهر بناء على التعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964، على النحو الوارد مضمونه بنص المادة الأولى.
محمد-سعفان

وظائف من القوى العاملة بمرتب يصل إلى 10 آلاف جنيه

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، بيانا، تعلن فيه عن توافر 25 ألفا و333 فرصة عمل داخل مصر في القطاع الخاص، إذ تواصلت الوزارة مع الشركات الخاصة والمصانع والمطاعم الكبرى؛ وملتقيات التوظيف والمؤسسات المتنوعة في المدن والمحافظات، لتوفير فرص عمل للمواطنين الراغبين في العمل من مختلف الفئات والمؤهلات، بمزايا تأمينة وطبية واجتماعية وبرواتب مختلفة بحسب طبيعة العمل، ويصل راتب بعض الوظائف لـ 10 آلاف جنيه، وذلك وفقا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة خلال شهر يونيو الجاري.
مجلس-النواب (1)

توصية برفع موازنة «القومي للرياضة» لـ1.8 مليار جنيه

أوصت لجنة الشباب والرياضة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019 - 2020 بتعزيز التقديرات الاستثمارية في موازنة المجلس القومي للرياضة للسنة المالية 2019 - 2020 بمبلغ 719 مليونا و915 ألف جنيه لتصل إلى مليار و837 مليون جنيه، بدلا من تقديرات وزارة التخطيط لذات الباب بموازنة المجلس عن السنة المالية 2019 - 2020 والمقدرة بمليار و117 مليونا و85 ألف جنيه، وبررت اللجنة في تقريرها هذه الزيادة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بسداد الإلتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالي الجاري.
محلات-تجارية (3)

زيادة 10%| مصير السلع المستوردة بعد شطب 10000 مستورد

قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن الهيئة تعتزم شطب 10 آلاف شركة من سجل المستوردين، مؤكدًا أن هذا القرار يعني أنها لن تتمكن من الاستيراد. وأصدرت الهيئة قرارًا بشطب آلاف الشركات بمجال الاستيراد، بدعوى عدم استيفاء شروط القيد في سجل المستوردين والتي انتهت في 15 أغسطس 2018، طبقا للقانون رقم (7) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين الصادر في شهر مارس 2017. فهل يؤثر القرار على الأسعار؟ وما مصير آلاف الشركات التي تم شطبها؟
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