رياضة

أمير عزمي: الزمالك رفض الوديات الضعيفة بمعسكر قبرص

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م
أمير عزمي
أمير عزمي
كشف أمير عزمي مجاهد المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال رفض اللعب مع فرق درجة ثانية خلال معسكر قبرص المقام حاليا استعدادًا لاستئناف الفريق الأبيض مسابقة الدوري، مشيرا إلى أنهم فضلوا اللعب مع أفضل 3 فرق في قبرص ومنها من يشارك فى كأس الاتحاد الأوروبي. وأضاف المدرب العام لفريق القلعة البيضاء أن المباريات الودية التي يخوضها الزمالك قوية بجانب الحمل العالي في التدريب وتعمل على إظهار قوة الفريق الحقيقية.
وأوضح أمير عزمي أن مباراة أمس أمام فريق أنورثوسيس فاماغوستا فيها مكاسب كثيرة أولها العودة بعد الخسارة والتعويض وثانيها الروح القتالية التي ظهرت لدى اللاعبين، كما كانت عودة عماد السيد بعد غياب أحد المكاسب بجانب الدفع بالناشئين. كما أوضح أمير عزمي أن المهم في المعسكر هو أن نحقق أهدافنا، والمباريات الودية
اقرأ المزيد
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (7)

اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد جديدة لمؤجلات الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربع المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، وذلك عقب تويع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية، والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف. وتنتهي البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو، علمًا بأن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
ثروت-سويلم

ثروت سويلم يكشف عن أولويات اتحاد الكرة

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الهدف الرئيسي للجبلاية خلال الفترة المقبلة هو إنهاء بطولتي الدوري والكأس، حيث أكد في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن الهدف الرئيسي لاتحاد الكرة هو إنهاء يطولتي الدوري والكأس في المواعيد المحددة لهما وفق الجدول المعلن قائلا: "هذا ما نفكر فيه حاليا ونسير على تنفيذه في الفترة المقبلة". وأضاف سويلم خلال تصريحاته أنه يتمنى أن يكون المدير الفني القادم للمنتخب وطنيا وليس أجنبيا، مؤكدا أنه سيتم حسم القرار مع وزير الرياضة أشرف صبحي.
مجدى-عبد-الغنى

عبدالغني يوضح حقيقة بلاغ مجاهد ضده في بيع التذاكر

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، حقيقة تقديم أحمد مجاهد زميله في المجلس بلاغًا ضده هو وخالد لطيف، يتهمهما فيه ببيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. وأرسل أحمد مجاهد خطابا إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، نشره مجدي عبدالغني عبر حسابه الشخصي عبر "تويتر"، جاء نصه كالتالي: "السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.. يؤسفني أنني سمعت أنه نشر على لساني كلام لا أساس له من الصحة بأنني هاجمت بعض الزملاء وتحديدًا خالد لطيف ومجدي عبدالغني".
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-ابراهيم-(27)

الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب رغبة القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب. ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمي مع فريق نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن تلقى اللاعب عروضًا محلية، لكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يخسر أمام إيل ليماسول في أولى وديات قبرص

خسر فريق نادي الزمالك أمام فريق إيل ليماسول القبرصي بطل كأس قبرص في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم للزمالك أحمد مدبولي في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل فريق إيل في الدقيقة التاسعة، بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل 3 أهداف في الدقائق 12 و40 والوقت المحتسب بدلا من الضائع.
مبارة-الزمالك-وحرس -الحدود

بعثة الزمالك تصل قبرص للدخول في معسكر مغلق

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار بافوس بدولة قبرص، حيث كان في استقبال البعثة أحمد بسيوني قنصل مصر في قبرص، بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام. كما حرصت السيدة مي طه خليل سفيرة جمهورية مصر العربية فى قبرص على الاتصال ببعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فور وصولها إلى مطار بافوس بقبرص للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالبعثة، مؤكدة على تواجد مندوب من السفارة بمرافقة البعثة طوال فترة تواجدها في قبرص.
مبارة-الزمالك-وحرس -الحدود

الزمالك يبدأ معسكر 6 أكتوبر الثلاثاء

حرص خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي، وتحدث خلالها في بعض الأمور الفنية استعدادًا للفتره المقبلة، كما وجه جلال رسالة للاعبين طالبهم خلالها بالتركيز خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالروح والالتزام التام من اللاعبين في التدريبات. وقام خالد جلال، بعمل قياسات بدنية للاعبين على هامش المران، حيث يأتي ذلك من جانب الجهاز الفني من أجل الوقوف على آخر المستويات البدنية التي وصل إليها اللاعبون.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org