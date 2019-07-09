أمير عزمي: الزمالك رفض الوديات الضعيفة بمعسكر قبرص

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م

أمير عزمي

كشف أمير عزمي مجاهد المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال رفض اللعب مع فرق درجة ثانية خلال معسكر قبرص المقام حاليا استعدادًا لاستئناف الفريق الأبيض مسابقة الدوري، مشيرا إلى أنهم فضلوا اللعب مع أفضل 3 فرق في قبرص ومنها من يشارك فى كأس الاتحاد الأوروبي. وأضاف المدرب العام لفريق القلعة البيضاء أن المباريات الودية التي يخوضها الزمالك قوية بجانب الحمل العالي في التدريب وتعمل على إظهار قوة الفريق الحقيقية.

وأوضح أمير عزمي أن مباراة أمس أمام فريق أنورثوسيس فاماغوستا فيها مكاسب كثيرة أولها العودة بعد الخسارة والتعويض وثانيها الروح القتالية التي ظهرت لدى اللاعبين، كما كانت عودة عماد السيد بعد غياب أحد المكاسب بجانب الدفع بالناشئين. كما أوضح أمير عزمي أن المهم في المعسكر هو أن نحقق أهدافنا، والمباريات الودية