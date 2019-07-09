مران الزمالك.. دروس خصوصية للمهاجمين ومحاضرة فيديو

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م

خالد جلال

ألقى خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة على اللاعبين فى الفندق قبل المران اليوم حيث عرض فيديو لمباراة انورثوسيس فاماغوستا الودية التي أقيمت أمس الإثنين شرح خلالها السلبيات والإيجابيات في المباراة التي انتهت بالتعادل 3- 3، كما قام أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق بشرح معدلات جري اللاعبين والحالة البدنية لكل لاعب، حيث قاد أنطونيو مدرب الأحمال تدريبات إحماء للاعبين فى بداية المران اليوم، حيث ينتهج أسلوبا جديدا عن طريق الأساتيك المطاطية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين.

وقام خالد جلال بتقسيم اللاعبين خلال التدريبات اليوم إلى مجموعتين، الأولى قادها بنفسه والثانية مع عبدالحميد بسيوني المدرب العام وتامر عبدالحميد المدرب المساعد، حيث تضمنت جانبا تكتيكيا وكذلك المران على إرسال الكرات العرضية وكيفية استقبال المهاجمين لها مباشرة بالقدم أو الرأس أمام المرمى. وقاد أيمن طاهر



وقام خالد جلال بتقسيم اللاعبين خلال التدريبات اليوم إلى مجموعتين، الأولى قادها بنفسه والثانية مع عبدالحميد بسيوني المدرب العام وتامر عبدالحميد المدرب المساعد، حيث تضمنت جانبا تكتيكيا وكذلك المران على إرسال الكرات العرضية وكيفية استقبال المهاجمين لها مباشرة بالقدم أو الرأس أمام المرمى.



وقاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات مرونة ورشاقة لحراس الزمالك الثلاثة في تدريبات اليوم، وهم: عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبدالمنصف.



ويواجه فريق نادي الزمالك فريق دوسكا وديا غدا الأربعاء في ثالث ودياته بمعسكر قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز، علما بأن الزمالك يتبقى له 3 مباريات ببطولة الدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي وفي حالة الفوز في الثلاث مباريات سيتوج رسميا بطلا للدوري الممتاز.