باع 1000 هاتف في 5 قائق.. السر وراء Realme 3 Pro

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

Realme 3 Pro

أطلقت شركة realme الرائدة في مجال الهواتف الذكية، هاتف realme 3 Pro بمواصفات تجمع ما بين الأداء القوي والتصميم المستوحى من سباق الدراجات النارية لومان، والذي يتميز بألوانه المتدرجة، ويعتبر الهاتف الأول من نوعه في تلك الفئة السعرية الذي يأتي بمعالج ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 710 بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 4045 مللي أمبير وشاحن فلاش VOOC 3.0 السريع الموجود بداخل العلبة. ومع بدء عمليات بيع هاتف realme 3 Pro نسخة الـ 4+64 جيجابايت على موقع جوميا، نفذت 1000 وحدة من الجهاز في 5 دقائق فقط.

وقالت ريل مي إن هذا الرقم يمثل إنجازا جديدا لمبيعات هواتف realme على منصات التجارة الإلكترونية. وبالتزامن مع الرقم القياسي الذي حققه هاتف realme 3 Pro، تم طرح نسخة الهاتف الـ 6+128 جيجا للحجز المُسبق يوم 26 يونيو على موقع B.Tech وتسلمها العملاء من متجر B.Tech في الرابع من يوليو، إلى جانب هدايا سلمتها