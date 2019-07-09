شاهد.. محمد رمضان مع سعد لمجرد أمام برج إيفل

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، صورة جمعته بالمطرب المغربي سعد لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، وهي مأخوذة من كليب الأغنية التي يقدمانها معًا. وظهر رمضان في الصورة جالسًا على سيارة، وإلى جواره لمجرد، ومن خلفهما برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا .. الأسطورة والمعلم". ومن المقرر أن تطرح الأغنية قريبًا، لكن لم يحدد موعد معين لذلك، وقد تأخرت تلك الأغنية كثيرًا بسبب المشكلات التي واجهت النجم المغربي مؤخرًا.

لمجرد واجه اتهامات اعتداء جنسي من فتيات فرنسيات، وبعض القضايا مازالت قيد التحقيق فيها، وقد سبق أن أعلن "رمضان" تضامنه مع "لمجرد"، في عدة رسائل وجهها له عبر "إنستجرام"، مؤكدا أنه تجمع صداقة قوية مع "لمجرد"، وأن كل الاتهامات الموجهة إليه هي مجرد أقاويل، ولا أساس لها من الصحة. (اقرأ أيضًا.. محمد رمضان