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شاهد.. محمد رمضان مع سعد لمجرد أمام برج إيفل

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
محمد رمضان
محمد رمضان
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، صورة جمعته بالمطرب المغربي سعد لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، وهي مأخوذة من كليب الأغنية التي يقدمانها معًا. وظهر رمضان في الصورة جالسًا على سيارة، وإلى جواره لمجرد، ومن خلفهما برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا .. الأسطورة والمعلم". ومن المقرر أن تطرح الأغنية قريبًا، لكن لم يحدد موعد معين لذلك، وقد تأخرت تلك الأغنية كثيرًا بسبب المشكلات التي واجهت النجم المغربي مؤخرًا.
لمجرد واجه اتهامات اعتداء جنسي من فتيات فرنسيات، وبعض القضايا مازالت قيد التحقيق فيها، وقد سبق أن أعلن "رمضان" تضامنه مع "لمجرد"، في عدة رسائل وجهها له عبر "إنستجرام"، مؤكدا أنه تجمع صداقة قوية مع "لمجرد"، وأن كل الاتهامات الموجهة إليه هي مجرد أقاويل، ولا أساس لها من الصحة. (اقرأ أيضًا.. محمد رمضان
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نيكي-ميناج

نيكي ميناج تتراجع عن إحياء حفلها في السعودية

تراجعت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج عن إحياء حفلها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ قائلة إنها "تريد إظهار دعمها لحقوق المرأة والمثليين وحرية التعبير"، وفق وكالة أسوشتيد برس. وأضافت في بيان لهان اليوم الثلاثاء: "بعد تفكير عميق، قررت ألا أقدم حفلا في جدة، رغم أني تمنيت أن أقدم عروضي أمام محبيَّ في السعودية، لكني وبعد دراسة الأمر، وجدت أنه من المهم أن أظهر دعمي الواضح لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية التعبير". وكان من المقرر أن تحيي نيكي حفلها في الـ18 من يوليو الحالي.
عبد-المنعم-مدبولى

أشهر أغاني عبد المنعم مدبولي.. «كاكي كا» و«حلقاتك»

«إحنا بتوع الأتوبيس» و«مولد يا دنيا» و«الحفيد».. أعمال حينما تذكر أمامك تجد نفسك على الفور تتذكر الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، فالراحل صاحب تاريخ فني ومشوار تمثيلي لا يمكن الاستهانة به، فقد قدّم أكثر من 213 عملا تنوعت بين السينما والدراما والمسرح، ولم يكن التمثيل هو موهبته الوحيدة، بل إنه برع أيضًا حينما اقتحم عالم الغناء، فرغم أنه لا يمتلك صوتا مميزا، فإن أغانيه القليلة ما زالت باقية حتى الآن فى أذهان جمهوره، وتربت عليها أجيال كثيرة، ارتبطت طفولتهم بـ"بابا عبده".
مصطفى-كامل (1)

مصطفى كامل يترشح لمنصب نقيب الموسيقيين

تقدم الفنان مصطفى كامل بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين، في مقر النقابة بوسط القاهرة، الإثنين، ومعه الفنانون أحمد العيسوي وحلمي عبد الباقي ومحمد عواد وعمرو شيحة وسيد السمان وخالد عبد الله، بعدما أعلنت النقابة فتح باب الترشح لدورة مجلس إدارة "الموسيقيين" الجديدة، لمدة 4 سنوات جديدة على مناصب النقيب وسكرتارية المجلس والأعضاء، على أن يتم تسليم الترشيحات على المناصب من الأحد، 7 يوليو، وحتى الأربعاء 10 يوليو، لحين فتح باب التنازلات والتراجع من السبت 13 يوليو، وحتى الإثنين 15 يوليو.
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محمد رمضان

شاهد محمد رمضان وسعد لمجرد في كواليس أغنيتهما

نشر الفنان محمد رمضان، قبل قليل، على حسابه بموقع «إنستجرام» فيديو يجمعه بالفنان المغربي سعد لمجرد، من كواليس تسجيل الديو الغنائي الذى يجمعهما، والذى سبق وأعلن عنه «رمضان» فى مارس الماضي، إذ قال حينها إنه يحضر مفاجأة مع «لمجرد»، وسيتم تصوير الفيديو كليب فى فرنسا. وكتب محمد رمضان على الفيديو الذي نشره اليوم الأربعاء، والذى ظهر فيه جالسا إلى جوار سعد لمجرد وهو يلعب على البيانو: «جاهزين.. مع أخويا سعد لمجرد». الأغنية تأجل طرحها بسبب ظروف المطرب المغربي، والتحقيق معه فى قضايا بتهمة الاعتداء على نساء، ومن المنتظر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة.
صوفى-تيرنر-وجو-جوناس (5)

صوفي تيرنر وجو جوناس في فرنسا استعدادا لزفافهما(صور)

توجه الثنائي الشهير الممثلة صوفي تيرنر والمغني جو جوناس، إلى جنوب فرنسا، من أجل الاستعداد لحفل الزفاف الثاني للمطرب العالمي و"تيرنر" صاحبة شخصية "سانسا ستارك" في المسلسل الدرامي Game of thrones، وذلك بعد أن أقاما حفل زفافهما الأول في ولاية لاس فيجاس الأمريكية. ونشر موقع "الديلي ميل" عددًا من الصور للزوجين صوفي تيرنر وجو جوناس، أثناء توجههما إلى فرنسا، حيث كانت "صوفي" تصطحب معها كلبها من نوع "هاسكي" الذي رافقها أيضًا في مسلسلها الشهير، وذلك وسط أنظار الحضور.
أحمد سعد

أحمد سعد: أغنية جديدة هتكون سبب اكتئاب ناس كتير

نشر الفنان أحمد سعد، عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام» عددا من الصور في أثناء تسجيل أغنيته الجديدة، المقرر طرحها فى الألبوم المنتظر إعلانه للجمهور قريبا، وكتب "سعد" لجمهوره: "إن شاء الله.. غنيت أغنية النهارده هتكون سبب في اكتئاب ناس كتير. آسف مش بإيدي. من ألبوم صيف 2019". أحمد سعد انفصل عن الفنانة سمية الخشاب مؤخرا، وحل ضيفا فى رمضان الماضي على برنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية "القاهرة والناس"، وكشف عن العديد من الأسرار بشأن حياته الخاصة والفنية.
محمد-رمضان (6)

محمد رمضان يلتقي حاجي ضيوف على ضفاف النيل (صور)

يزور لاعب كرة القدم السنغالي وأحد نجوم القارة السمراء السابقين حاجي ضيوف، مصر حاليًا، لمساندة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في أرض الكنانة في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل. والتقى النجم محمد رمضان مع اللاعب الشهير في أحد الأماكن المطلة على ضفاف نهر النيل، والتقطا عددا من الصور التذكارية لهما، وحرص محمد رمضان، ظهر اليوم الأحد، على مشاركة جمهوره تلك الصور، وقام بنشرها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
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