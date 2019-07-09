جريمة

غرق طفل في حمام سباحة بالنزهة والنيابة تحبس 4 مشرفين

تحرير:تهامى البندارى ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م
غرق- تعبيرية
غرق- تعبيرية
تباشر نيابة النزهة تحقيقاتها في واقعة غرق طفل صغير داخل أحد حمامات السباحة، وأمرت بحبس 4 مشرفين على الحمام 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإهمال، وذلك على خلفية بلاغ تقدم به والد الطفل المجني عليه يتهم فيه المشرفين على الحمام بالتقاعس عن حماية ابنه، وقررت النيابة العامة سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، لبيان ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة النزهة، حول تفاصيل الحادث، وصرحت بتسليم جثة الطفل لذويه، بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه.
واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل، وقال خلال التحقيقات إنه سلم ابنه الصغير إلى مشرف حمام السباحة في النادى، طالبا منه الاعتناء بعض الوقت، نظرا لإلحاح ابنه للنزول إلى حمام السباحة، وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه، مشيرا إلى أنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة، إلا أنه لم يجد صغيره فى المكان،
اقرأ المزيد
غرق-مركب

البحث عن 4 أشخاص ابتلعتهم ترعة بعد انقلاب سيارتهم

يكثف رجال الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة، بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية، جهودهم لانتشال جثث 4 ضحايا من ترعة الرياح البحيري بطريق قريتي الطيرية وأبو الخاوى التابعين لمركز كوم حمادة، عقب سقوط سيارة ملاكي في الترعة المشار إليها بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلت القيادة من يد السائق وانقلبت في الترعة، وجاري البحث عن الجثث بواسطة الضفادع البشرية والصيادين والأهالي، وجاري تمشيط المجرى المائي، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة.
زراعة (1)

«الأراضي ديه بتاعتي».. نصاب يستولى على 10 ملايين من مواطنين

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط عاطل تمكن من النصب على المواطنين بمدينة طلخا، واستولى على مبالغ مالية منهم ثمن بيع قطعة أرض زراعية يدعي ملكيتها على غير الحقيقة، حتى بلغت ثروته بما يقدر بنحو 10 ملايين جنيه، وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود عدة بلاغات لضباط مباحث الأموال، تفيد بقيام شخص بالنصب عليهم فى مبالغ مالية بحجة شراء أراض لهم خلف الموقف الجديد.
هشام عشماوى 2

فتح باب المرافعة من جديد في «أنصار بيت المقدس 3»

قررت محكمة الطعون العسكرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المسماة اعلاميا بـ«بيت المقدس 3»، إلى جلسة 22 من يوليو الجاري، لفتح باب المرافعة فيها من جديد، بعد تغيير الدائرة، على خليفة الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإعدام 11 متهمًا من بينهم هشام عشماوي الضابط المفصول من القوات المسلحة، ومعاقبة 9 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة، بشأن إدانتهم بارتكاب 17 واقعة إرهابية، شملت رصد ومراقبة رجال القوات المسلحة والشرطة والتخطيط لتفجير قصر الاتحادية والتخطيط لقتل جنود كمين الفرافرة.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

قال كلام هستيري.. الدقائق الأخيرة لرجل الأعمال المنتحر بالرحاب

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال أسرة رجل الأعمال المنتحر فى مدينة الرحاب، والتي أشارت إلى أن المتوفي مر بضائقة مالية أثرت عليه نفسيا في أيامه الأخيرة، مؤكدين أنه قبل دقائق قليلة من إقدامه على الانتحار، تحدث إلى أفراد أسرته بطريقة هيسترية، ولم تمر دقائق حتى سمعوا بعدها صوت ارتطام على الأرض وفوجئوا به غارقًا في دمائه، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وخاطبت النيابة الطب الشرعي لإرسال التقرير الطبي المبدئي، لكشف تفاصيل الواقعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الانتحار شنقا - أرشيفية

جهود لحل لغز العامل المشنوق بأبو النمرس

يسعى رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لحل لغز العثور على جثة عامل مشنوقا داخل منزله بمنطقة أبو النمرس، اليوم الإثنين، من خلال فحص هاتفه المحمول وتتبع خط سيره وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط سكنه، وكذلك سماع أقوال عدد من الجيران للوقوف على ملابسات وظروف الحادث، بينما قررت نيابة أبو النمرس تشريح جثة المجني عليه، لبيان وتحديد الأسباب الوفاة، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، في الوقت الذي استعجلت فيه ورود تحريات المباحث حول الحادث، تمهيدا لاستصدار قرار بدفن الجثة.
سعد-الصغير

القضاء يحسم مصير سعد الصغير بتهمة التهرب الضريبي

بعد مرور شهرين على الحكم بحبس الفنان سعد الصغير سنة، وكفالة 5 آلاف جينه، عن تهربه من الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل، أيدت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي الحكم السابق، وذلك بعد تأجيل الدعوى لجلسة اليوم السبت للسداد، وتضمن القرار الذي أصدره رئيس المحكمة المستشار كمال مسعود حبس المطرب لمدة سنة، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و197 ألفا و320 جنيهًا مستحقة لمصلحة الضرائب.
صاحبة-بيت-المرج (1)

«مذبحة المرج» من «غيرة الضرة» إلى قفص الجنايات

93 يوما استغرقها مكتب النائب العام وتحديدا نيابة حوادث شرق القاهرة، في إجراء تحقيقات موسعة بالقضية التي عرفت اعلاميا بـ«مذبحة أطفال المرج»، بعد القبض على زوج وزوجتيه في منطقة المرج، بتهمة قتل أطفالهم الثلاث بطريقة بشعة في مشاهد تقشعر لها الأبدان، حيث قاموا بإغراقهم في جردل مياi، ومن ثم التخلص من جثثهم بإلقائهم في رشاح قريب من المنزل، ثلاثة أشهر مرت على ضبط المتهمين، لتأمر النيابة العامة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد للمجني عليهم الأطفال الثلاث.
تحويل-مبنى-كان-تابعاً-لمستشفى-كفر-شكر-المركزي-إلى-مركز-طبى-متميز (4)

مراكز الموت.. الداخلية تداهم 4 منشآت طبية في المقطم

السابعة والنصف صباح يوم 11 أغسطس الماضي استيقظ مهندس على صوت هرج ومرج وتحديدا بمنطقة "د" في هضبة الأهرام القريبة من المنطقة الأثرية بالجيزة، ولاحظ أن عددا كبيرا من الشباب يهرولون في الشارع دون سبب وصولا إلى منطقة الخدمات المتاخمة للجبال، أعقبها تجمع الأهالي الذين اكتشفوا الطامة الكبرى التي وقعت بين جدران شقتين بالطابقين الأول والثاني في العقار رقم "51" المخصص كمصحة لعلاج الإدمان؛ إذ توفي أحد النزلاء وشهرته "ميدو" لتتوالى المفاجآت أمام جهات التحقيق.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org