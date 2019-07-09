غرق طفل في حمام سباحة بالنزهة والنيابة تحبس 4 مشرفين

تحرير:تهامى البندارى ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م

غرق- تعبيرية

تباشر نيابة النزهة تحقيقاتها في واقعة غرق طفل صغير داخل أحد حمامات السباحة، وأمرت بحبس 4 مشرفين على الحمام 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإهمال، وذلك على خلفية بلاغ تقدم به والد الطفل المجني عليه يتهم فيه المشرفين على الحمام بالتقاعس عن حماية ابنه، وقررت النيابة العامة سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، لبيان ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة النزهة، حول تفاصيل الحادث، وصرحت بتسليم جثة الطفل لذويه، بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه.

واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل، وقال خلال التحقيقات إنه سلم ابنه الصغير إلى مشرف حمام السباحة في النادى، طالبا منه الاعتناء بعض الوقت، نظرا لإلحاح ابنه للنزول إلى حمام السباحة، وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه، مشيرا إلى أنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة، إلا أنه لم يجد صغيره فى المكان،