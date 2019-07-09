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هل تكمل ابنة عامر منيب مسيرته الفنية؟

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
عامر منيب
عامر منيب
لا يختلف أحد على موهبة الفنان عامر منيب، الذي أثبت اسمه سريعا في عالم الغناء، رغم المنافسة الشرسة مع أبناء جيله، كما كان له حضور مميز في الساحة السينمائية، لكن الموت خطفه سريعا، وحرمنا من الاستمتاع أكثر بموهبته. اسم الفنان الراحل احتل تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما نشرت ابنته الفنانة مريم، صورها من حفل تخرج دفعتها من الجامعة. وتحرص "مريم" دائمًا على توجيه رسائل إلى أبيها الراحل عبر حساباتها على مواقع التواصل، حيث سبق وكتبت في ذكرى وفاته الأخيرة: "لن أنساك أبدًا"، وشاركت صورها معه في الطفولة.
ونشر الملحن خالد عادل، صور "مريم" من حفل التخرج، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "فيسبوك"، وقال: "القمر بتاعنا كبر واتخرج.. أحلى مريم فى الدنيا.. ربنا يحميكى يارب يا مريوم وأشوفك أحلى وأحلى وأجمل". وفي "البوست" نفسه، قال: "انتظروا قريبًا القمر"، في إشارة ربما إلى أن ابنة الفنان عامر منيب تفكر في احتراف
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نشوى-مصطفى

شاهد.. نشوى مصطفى تهدد زوجة ابنها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغنية قدمتها الفنانة نشوى مصطفى في حفل زفاف ابنها عبدالرحمن وعروسه، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي. الأغنية التي اتسمت بالطابع الكوميدي، كانت عبارة عن "تهديدات" وجهتها الحماة، نشوى مصطفى، إلى زوجة ابنها، منة، فتقول: "خدي مني نصيحة صريحة، اسمعي كلامي أنا هبقى ماما التانية.. منة منة ريحي باله.. منة منة ربي عياله"، وسط تفاعل الحضور الكبير مع الأغنية، كما أنها اقتربت من حاجز المليون مشاهدة، على إحدى قنوات موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وذلك في أقل من يوم منذ نشرها.
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فيلم «ماكو».. مستوحى من حادث العبارة سالم إكسبريس

بشكل مفاجئ تم الإعلان عن إنتاج فيلم جديد بعنوان «ماكو» من المنتظر طرحه خلال صيف 2019، يضم الفيلم المصري عدد من النجوم العرب؛ السوري قصي خولي، ناهد السباعي، خالد أنور، سارة الشامي، التركي مراد يلدريم الذى يشارك لأول مرة بالسينما المصرية، الفيلم من تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي، إنتاج شركة «بيراميدز» للإنتاج الفني، مستوحى أحداثه من حادث العبارة سالم إكسبريس التي غرقت فى ديسمبر 1991، بالبحر الأحمر، بعد اصطدامها بالشعب المرجانية، وراح ضحيتها 476 شخصًا، بينما نجا من الغرق 178 راكبا فقط، بعد محاولات مريرة من جانب طاقم الإنقاذ.
احمد-فلوكس-هنا-شيحة

رسائل غامضة متبادلة.. هل انفصل أحمد فلوكس وهنا شيحة؟

أنباء عن انفصال الثنائي أحمد فلوكس وهنا شيحة دائمًا ما يتم تداولها، ولكنها انتشرت بكثرة هذه الأيام، والسبب وراء ذلك منشورات النجمين الغامضة على موقع "إنستجرام"، التي يتحدثان فيها عن الوجع والانكسار والاختيارات الصحيحة في الحياة، حيث نشرت هنا شيحة في البداية عبر خاصية "استوري" الموقع، عدة رسائل عن الجرح والصدمة في الآخرين وتمني سرعة الشفاء، وكتبت: "بكل صدق أتمنى أن تجد روحك السلام.. كسرتني ولكن حصل ذلك فقط لأنك مكسور. وسأشفى لمعرفتي أنني بحاجة لذلك، ولكن يقلقني أن لا تكتشف أنك بحاجة للشفاء".
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ريهام-سعيد (2)

رسالة جديدة من ريهام سعيد: وشي ماوقعش.. ادعولي

قطعت الإعلامية ريهام سعيد، حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا، عن حالتها الصحية، بعد إعلانها إجراء عملية جراحية وخضوعها لعلاج مكثف يساغرق أسبوعين، إثر إصابتها بميكروب في وجهها، وسط تكهنات حول خطورة الميكروب ومخاوف من وصوله إلى المخ.. لكن ريهام واجهت كل هذه الاجتهادات برسالة مقتضبة وجهتها إلى متابعيها على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، إذ نشرت صورة وجهها فيها شاحب ومجهد، وبذراعها «كانيولا» مخصصة للمحاليل الطبية والحقن، وعلقت قائلة: «أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موجود موقعش الحمد لله.. بشكركوا على دعواتكوا وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات».
عزاء-محمد-أبو-الوفا‎ (5)

عزاء محمد أبو الوفا بحضور الفنان أحمد السقا (صور)

تقدّم الفنان أحمد السقا المُعزين في وفاة الفنان محمد أبو الوفا، بقصر ثقافة الفيوم، إذ كان أول من حضر إلى العزاء قبل بدايته، وجلس السقا ينتظر باقي الحضور لاستقبال العزاء. وبدأت أسرة الفنان محمد أبو الوفا والعاملون بقصر ثقافة الفيوم، في استقبال الضيوف القادمين لأداء واجب العزاء، مساء السبت، بعدما تم تشييع جثمانه عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب بمسقط رأسه بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم، ودفنه في مدافن عائلة "أبو الوفا" بالقرية.
ريهام -سعيد (2)

فنانات يدعمن ريهام سعيد في مرضها: يا جبل ما يهزك ريح

تعرضت الإعلامية ريهام سعيد للإصابة بمرض بكتيريا الوجه الخطير الذي قد يؤدي إلى الوفاة، وعلى خلفية هذا كتبت ريهام على صفحتها عبر «إنستجرام»: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا»، وعلى الرغم من خضوعها لعملية جراحية للتخلص من المرض، فإنها لم تكن كافية للقضاء على جميع البكتيريا، وأخبرها الأطباء بأنها قد تصل إلى المخ في حالة عدم علاجها، وحرص عدد من الفنانين على دعم «ريهام» فى أزمتها.
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ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها بهذه الصور

احتفلت الفنانة ليلى علوى بتخرج ابنها "خالد" واستعداده للالتحاق بالجامعة، ونشرت صورا لهما من حفل التخرج عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت: "ابني الغالي.. العالم يراك ابني وأنا أراك العالم كله.. اللهم احفظه لي من كل شر ومكروه وارزقه الصحة وطول العمر جمعة مباركة". وحرصت بعض الفنانات على تهنئة ليلى ومشاركتها فرحتها، فكتبت صابرين: "ألف مبروك يا لولا مبروك يا حبيبي يا خالد وعقبال الجامعة يارب، ويا لولا ربنا يفرحك بيه ويرزقك بره ويرزقه"، وعلقت جومانا مراد: "ألف مبروك ربنا يفرح قلبك فيه".
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