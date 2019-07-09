هل تكمل ابنة عامر منيب مسيرته الفنية؟

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

عامر منيب

لا يختلف أحد على موهبة الفنان عامر منيب، الذي أثبت اسمه سريعا في عالم الغناء، رغم المنافسة الشرسة مع أبناء جيله، كما كان له حضور مميز في الساحة السينمائية، لكن الموت خطفه سريعا، وحرمنا من الاستمتاع أكثر بموهبته. اسم الفنان الراحل احتل تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما نشرت ابنته الفنانة مريم، صورها من حفل تخرج دفعتها من الجامعة. وتحرص "مريم" دائمًا على توجيه رسائل إلى أبيها الراحل عبر حساباتها على مواقع التواصل، حيث سبق وكتبت في ذكرى وفاته الأخيرة: "لن أنساك أبدًا"، وشاركت صورها معه في الطفولة.

ونشر الملحن خالد عادل، صور "مريم" من حفل التخرج، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "فيسبوك"، وقال: "القمر بتاعنا كبر واتخرج.. أحلى مريم فى الدنيا.. ربنا يحميكى يارب يا مريوم وأشوفك أحلى وأحلى وأجمل". وفي "البوست" نفسه، قال: "انتظروا قريبًا القمر"، في إشارة ربما إلى أن ابنة الفنان عامر منيب تفكر في احتراف