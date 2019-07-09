«الأراضي ديه بتاعتي».. نصاب يستولى على 10 ملايين من مواطنين

تحرير:رانيا الديداموني ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م

أراضي زراعية - أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط عاطل تمكن من النصب على المواطنين بمدينة طلخا، واستولى على مبالغ مالية منهم ثمن بيع قطعة أرض زراعية يدعي ملكيتها على غير الحقيقة، حتى بلغت ثروته بما يقدر بنحو 10 ملايين جنيه، وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود عدة بلاغات لضباط مباحث الأموال، تفيد بقيام شخص بالنصب عليهم فى مبالغ مالية بحجة شراء أراض لهم خلف الموقف الجديد.

وعلى الفور، تمكنت حملة أمنية من ضباط مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية، من ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى "محمد ح. ع."، 38 سنة، دبلوم فني صناعي، عاطل، ومقيم بندر طلخا.وبتقنين الإجراءات، اعترف المتهم بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بهدف تحقيق الربح السريع،