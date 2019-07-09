رياضة

مدحت شلبي يفجر مفاجأة حول مباريات الدوري المتبقية

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م
مدحت شلبي
مدحت شلبي
فجر الإعلامي مدحت شلبي، مفاجأة بشأن المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتنتهي يوم 19 يوليو المُقبل، وقال شلبي في تصريحات لإذاعة "راديو إنرجي": "المباريات المتبقية ببطولة الدوري ستقام بحضور جماهيري، وسيتم حجز التذاكر عن طريق موقع تذكرتي". وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو.
وتابع شلبي: "حتى الآن لم يتحدد إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بجمهور أم لا، مباراة الدور الأول كان الأهلي هو الفريق المستضيف وأقيمت بدون جمهور، ولذلك ستعقد جلسة بين مسؤولي الأمن والناديين، وإن وافق الزمالك على خوض المواجهة بجماهير سيتم ذلك". ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة مع الزمالك يوم 21
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أول تعليق من أبو ريدة على رفض كاف مد القيد الإفريقي

أكد المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية أن الأندية المصرية هي الوحيدة التي تم استثناؤها على مستوى القارة من الالتزام بتاريخ نهاية القيد الأفريقي للموسم الجديد المحدد بـ30 يونيو الماضي. أضاف أبو ريدة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي انعقد منتصف الشهر الماضي استثنى الأندية المصرية ومنحها شهرا إضافيا ينتهي في 30 يوليو الحالي تقديرًا للظروف التي أوضحها الاتحاد المصري لكرة القدم.
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اتحاد الكرة يعلن عن موعد فتح القيد المحلي

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كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أن الاتحاد تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري. كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن فتح باب القيد يوم 1 يوليو على أن يستمر حتى 30 يوليو وبذلك يجب على كل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم الجديد المطالبة بتقديم قوائمها قبل نهاية يوم 30 يوليو الجاري.
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اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد جديدة لمؤجلات الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربع المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، وذلك عقب تويع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية، والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف. وتنتهي البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو، علمًا بأن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
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كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كيفية استغلال خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارة الفراعنة والخروج من البطولة مساء أمس السبت، بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، ورشح أمير 11 شخصية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية وأعضاء مجلسه.
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خسر فريق نادي الزمالك أمام فريق إيل ليماسول القبرصي بطل كأس قبرص في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم للزمالك أحمد مدبولي في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل فريق إيل في الدقيقة التاسعة، بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل 3 أهداف في الدقائق 12 و40 والوقت المحتسب بدلا من الضائع.
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إحالة دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة للشق الموضوعي

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