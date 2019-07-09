مدحت شلبي يفجر مفاجأة حول مباريات الدوري المتبقية

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م

مدحت شلبي

فجر الإعلامي مدحت شلبي، مفاجأة بشأن المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتنتهي يوم 19 يوليو المُقبل، وقال شلبي في تصريحات لإذاعة "راديو إنرجي": "المباريات المتبقية ببطولة الدوري ستقام بحضور جماهيري، وسيتم حجز التذاكر عن طريق موقع تذكرتي". وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو.

وتابع شلبي: "حتى الآن لم يتحدد إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بجمهور أم لا، مباراة الدور الأول كان الأهلي هو الفريق المستضيف وأقيمت بدون جمهور، ولذلك ستعقد جلسة بين مسؤولي الأمن والناديين، وإن وافق الزمالك على خوض المواجهة بجماهير سيتم ذلك". ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة مع الزمالك يوم 21

وتابع شلبي: "حتى الآن لم يتحدد إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بجمهور أم لا، مباراة الدور الأول كان الأهلي هو الفريق المستضيف وأقيمت بدون جمهور، ولذلك ستعقد جلسة بين مسؤولي الأمن والناديين، وإن وافق الزمالك على خوض المواجهة بجماهير سيتم ذلك".



ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة مع الزمالك يوم 21 يوليو بدلا 23 يوليو على استاد الجونة الرياضي، بينما تقام مواجهتا الزمالك مع الإسماعيلي على استاد بتروسبورت ومباراة المقاولون مع الأهلي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية يوم 24 يوليو بدلا من 26 يوليو، وتختتم مباريات الدوري الممتاز بمواجهة الأهلي مع الزمالك يوم 28 يوليو على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بعد أن كان مقررًا لها 30 يوليو.