صدمة للأهلي.. الكاف يرفض مد القيد الإفريقي
تحرير:كريم أحمد
٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م
الكاف
كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أن الاتحاد تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري.
كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن فتح باب القيد يوم 1 يوليو على أن يستمر حتى 30 يوليو وبذلك يجب على كل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم الجديد المطالبة بتقديم قوائمها قبل نهاية يوم 30 يوليو الجاري.
الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت أزمة كبيرة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بسبب موعد القيد الإفريقي حيث طالب الأهلي بضرورة مد القيد في حالة تأجيل مسابقة الدوري إلى ما بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري وقد أخطر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق
الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت أزمة كبيرة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بسبب موعد القيد الإفريقي حيث طالب الأهلي بضرورة مد القيد في حالة تأجيل مسابقة الدوري إلى ما بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري وقد أخطر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق مسئولي الأهلي أنه توصل لاتفاق مع الكاف يقضي بمد فترة القيد حتى 5 أغسطس المقبل، قبل أن يعلن سويلم اليوم عن رفض الكاف لهذا الطلب.
يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة تقدم باستقالته بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 عقب الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في دور الـ16 بالبطولة.