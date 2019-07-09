صدمة للأهلي.. الكاف يرفض مد القيد الإفريقي

تحرير:كريم أحمد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م

الكاف

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أن الاتحاد تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري. كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن فتح باب القيد يوم 1 يوليو على أن يستمر حتى 30 يوليو وبذلك يجب على كل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم الجديد المطالبة بتقديم قوائمها قبل نهاية يوم 30 يوليو الجاري.

الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت أزمة كبيرة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بسبب موعد القيد الإفريقي حيث طالب الأهلي بضرورة مد القيد في حالة تأجيل مسابقة الدوري إلى ما بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري وقد أخطر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق