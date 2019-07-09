رياضة

صدمة للأهلي.. الكاف يرفض مد القيد الإفريقي

تحرير:كريم أحمد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م
الكاف
الكاف
كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أن الاتحاد تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري. كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن فتح باب القيد يوم 1 يوليو على أن يستمر حتى 30 يوليو وبذلك يجب على كل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم الجديد المطالبة بتقديم قوائمها قبل نهاية يوم 30 يوليو الجاري.
الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت أزمة كبيرة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بسبب موعد القيد الإفريقي حيث طالب الأهلي بضرورة مد القيد في حالة تأجيل مسابقة الدوري إلى ما بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري وقد أخطر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق
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هانى-ابو-ريدة

أول تعليق من أبو ريدة على رفض كاف مد القيد الإفريقي

أكد المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية أن الأندية المصرية هي الوحيدة التي تم استثناؤها على مستوى القارة من الالتزام بتاريخ نهاية القيد الأفريقي للموسم الجديد المحدد بـ30 يونيو الماضي. أضاف أبو ريدة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي انعقد منتصف الشهر الماضي استثنى الأندية المصرية ومنحها شهرا إضافيا ينتهي في 30 يوليو الحالي تقديرًا للظروف التي أوضحها الاتحاد المصري لكرة القدم.
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يعلن عن موعد فتح القيد المحلي

قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو الجاري بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 28 يوليو، جاء ذلك بعد رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الطلب الذي تقدم به هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق بمد فترة القيد الإفريقي حتى يوم 5 أغسطس المقبل، حيث كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أنه تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري.
عمرو وردة

عمرو وردة يوجه رسالة اعتذار للجماهير

وجه عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني، رسالة اعتذار للجمهور المصري، بعد خروج منتخب الفراعنة من بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وودع منتخب مصر البطولة التي تقام على أرضه، يوم السبت الماضي، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 للنهائيات؛ ما تسبب في حالة غضب شديدة في الشارع الكروي المصري. وأسفر خروج منتخبنا من البطولة عن استقالة جماعية لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعد ساعات قليلة من خسارة المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا.
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الفراغ اللائحي سلاح الأولمبية لتجنب الصدام مع «فيفا»

ترك مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، المشهد الكروي في مصر من الباب الصغير، بعدما حفلت فترة إدارتهم الجبلاية بالعديد من الفضائح الكروية والأخلاقية. وتقدم هاني أبو ريدة باستقالته من منصبه، عقب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا"، ثم كرم كردي، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثنائي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

أبوريدة وأجيري والمعلمين.. هؤلاء سبب سقوط المنتخب

مخطئ من يظن إن خسارة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد وخروجه من بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري وليد الصدفة، بالعكس فقد كانت هناك مقدمات ومؤشرات تؤكد أن الفراعنة سيودعون أي بطولة بشكل مهين ومؤلم، وهو ماحدث بالفعل مساء اليوم على استاد القاهرة بعد أن آبى أجيري ولاعبيه أن تخرج الجماهير المصرية من استاد القاهرة سعيدة وعادوا جميعا إلى منازلهم والحسرة والألم تعتصر قلوبهم، بعدما شاهدوا مجموعة من الأشباح داخل الملعب لم يقدروا قيمة قميص منتخب مصر وجهاز فني عاجز لا يملك أي حلول فنية لحسم نتيجة المباراة لصالحه.
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محمود الخطيب يتغنى بمحمد صلاح وساديو ماني

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وسفير كأس الأمم الإفريقية 2019، عن أن هناك أكثر من لاعب يجب مشاهدته في كان 2019، على رأسهم الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، نجما نادي ليفربول الإنجليزي. وقال بيبو للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء: "الحقيقة أن هناك أكثر من لاعب؛ لأن العديد من اللاعبين متميزون، لكن هناك ثنائيا وصل إلى مستوى عال والعالم كله أصبح يشاهدهما، هما محمد صلاح وساديو ماني، فالثنائي بطلا أوروبا (مع ليفربول)، وأعتقد أنه يمكن أن يكون لهما دور مع فريقيهما في البطولة".
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لحظات لا تنسى في الكان واستاد مفضل.. الخطيب يتحدث

"هناك العديد من البطولات التي مرت علينا ولا يمكن أن تُنسى، سواء كانت جميلة أو حزينة، أعتقد أنها بطولة 74 في مصر، فكانت مهمة بالنسبة لنا، لكن الظروف لم تخدمنا، وكنا متقدمين على زائير في نصف النهائي بهدفين نظيفين، لكن خلال 10 دقائق تغيرت النتيجة وأصبحت 3-2 لهم، وفي نسخة 76 بإثيوبيا أيضا كنا نواجه نيجيريا في نصف النهائي وأحرزت هدفا جميلا من الأهداف المحببة بالنسبة إليَّ". بتلك الكلمات تحدث محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وسفير كأس الأمم الإفريقية 2019، عن لحظات لا تُنسى في الكان، للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
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