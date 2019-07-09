بعد التسريبات.. ترامب يهين سفير بريطانيا: غبي ومغفل

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م

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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السفير البريطاني كيم داروش، في واشنطن، والذي قرر قطع اتصالاته معه قبل أيام، ردا على ما ورد في المذكرات الدبلوماسية السرية المسربة التي أرسلها الأخير لحكومة بلاده، وانتقد فيها الرئيس الأمريكي وشكك في قدرته على الحكم وإدارة البيت الأبيض.. ووصف ترامب اليوم الثلاثاء، السفير بأنه "شخص غبي"، إذ كتب: "السفير السيء الذي وضعته المملكة المتحدة في الولايات المتحدة ليس بشخص نحن متحمسون للعمل معه. إنه شخص غبي جدا. يجب عليه التحدث مع حكومته بشأن فشلهم في مفاوضات بريكست، وليس التفكير بانتقاداتي لهم".

واستمر ترامب، في إطلاق قذائفه عبر تغريدة أخرى، قال فيها: "أنا لا أعرف السفير لكنهم أبلغوني بأنه مغفل كبير.. أخبروه بأن الولايات المتحدة لديها الآن أفضل اقتصاد وقوة عسكرية في العالم".ونشرت صحيفة "ميل أون صنداي"، منذ أيام، تفاصيل المذكرات السرية التي أرسلها السفير البريطاني إلى مسؤولين في لندن، وتحدث