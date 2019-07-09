رياضة

اتحاد الكرة يعلن عن موعد فتح القيد المحلي

تحرير:كريم أحمد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو الجاري بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 28 يوليو، جاء ذلك بعد رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الطلب الذي تقدم به هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق بمد فترة القيد الإفريقي حتى يوم 5 أغسطس المقبل، حيث كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أنه تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري.
كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن فتح باب القيد يوم 1 يوليو على أن يستمر حتى 30 يوليو وبذلك يجب على كل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم الجديد أن تعلن قوائمها قبل نهاية يوم 30 يوليو الجاري. الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت أزمة كبيرة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بسبب موعد القيد الإفريقي
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هانى-ابو-ريدة

أول تعليق من أبو ريدة على رفض كاف مد القيد الإفريقي

أكد المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية أن الأندية المصرية هي الوحيدة التي تم استثناؤها على مستوى القارة من الالتزام بتاريخ نهاية القيد الأفريقي للموسم الجديد المحدد بـ30 يونيو الماضي. أضاف أبو ريدة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي انعقد منتصف الشهر الماضي استثنى الأندية المصرية ومنحها شهرا إضافيا ينتهي في 30 يوليو الحالي تقديرًا للظروف التي أوضحها الاتحاد المصري لكرة القدم.
الاتحاد-الافريقي‎

صدمة للأهلي.. الكاف يرفض مد القيد الإفريقي

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أن الاتحاد تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري. كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن فتح باب القيد يوم 1 يوليو على أن يستمر حتى 30 يوليو وبذلك يجب على كل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم الجديد المطالبة بتقديم قوائمها قبل نهاية يوم 30 يوليو الجاري.
عمرو وردة

عمرو وردة يوجه رسالة اعتذار للجماهير

وجه عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني، رسالة اعتذار للجمهور المصري، بعد خروج منتخب الفراعنة من بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وودع منتخب مصر البطولة التي تقام على أرضه، يوم السبت الماضي، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 للنهائيات؛ ما تسبب في حالة غضب شديدة في الشارع الكروي المصري. وأسفر خروج منتخبنا من البطولة عن استقالة جماعية لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعد ساعات قليلة من خسارة المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا.
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الاتحاد-الافريقي‎

صدمة للأهلي.. الكاف يرفض مد القيد الإفريقي

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أن الاتحاد تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري. كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن فتح باب القيد يوم 1 يوليو على أن يستمر حتى 30 يوليو وبذلك يجب على كل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم الجديد المطالبة بتقديم قوائمها قبل نهاية يوم 30 يوليو الجاري.
قرعة -دوري-أبطال أفريقيا

كاف يوافق على مد القيد الإفريقي للأندية المصرية

أكد هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وافق رسميًا على مد فترة القيد للأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل (2019-2020)، وأشار أبوريدة في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه نجح في إقناع الكاف بفتح القيد لمصر حتى نهاية شهر يوليو المقبل، بدلًا من يوم 21 بنفس الشهر، دون دفع غرامات مالية، كما أوضح رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقي سيسمح للأندية المصرية بإشراك لاعبيها في الأدوار الأولى من البطولات الإفريقية.
اتحاد-الكرة

ننشر تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء المناطق

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، اليوم السبت، اجتماعًا مع رؤساء الفروع والمناطق بمقر الجبلاية، وجاء الاجتماع لمناقشة التنسيق بين الاتحاد والفروع والمناطق من أجل رفع مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة قبل الموسم الجديد، وغاب أحمد مجاهد عن الاجتماع لوجوده مع اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا، وعصام عبدالفتاح لانشغاله مع لجنة حكام الكاف، وكل من مجدي عبدالغني وحازم إمام لتواجدهما خارج مصر، وهاني أبو ريدة في اجتماع مع الوزراء للتنسيق حول بطولة إفريقيا.
جهاد-جريشة

الاتحاد الإفريقي يرفع الإيقاف عن جهاد جريشة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، عن عودة الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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