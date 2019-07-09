اتحاد الكرة يعلن عن موعد فتح القيد المحلي

تحرير:كريم أحمد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

اتحاد الكرة

قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو الجاري بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 28 يوليو، جاء ذلك بعد رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الطلب الذي تقدم به هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق بمد فترة القيد الإفريقي حتى يوم 5 أغسطس المقبل، حيث كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أنه تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري.

كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن فتح باب القيد يوم 1 يوليو على أن يستمر حتى 30 يوليو وبذلك يجب على كل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم الجديد أن تعلن قوائمها قبل نهاية يوم 30 يوليو الجاري. الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت أزمة كبيرة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بسبب موعد القيد الإفريقي