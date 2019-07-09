البحث عن 4 أشخاص ابتلعتهم ترعة بعد انقلاب سيارتهم

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

غرق - أرشيفية

يكثف رجال الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة، بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية، جهودهم لانتشال جثث 4 ضحايا من ترعة الرياح البحيري بطريق قريتي الطيرية وأبو الخاوى التابعين لمركز كوم حمادة، عقب سقوط سيارة ملاكي في الترعة المشار إليها بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلت القيادة من يد السائق وانقلبت في الترعة، وجاري البحث عن الجثث بواسطة الضفادع البشرية والصيادين والأهالي، وجاري تمشيط المجرى المائي، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة.

تلقى اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بترعة الرياح البحيري بدائرة مركز كوم حمادة.على الفور، انتقل إلى مكان الحادث ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، والرائد عمر عرفات رئيس مباحث