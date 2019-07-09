جريمة

الجرارات «خربانة».. مشاهد أول جلسة في حريق محطة مصر

وجه سائق القطار المتسبب في حريق محطة مصر رسالة لأرواح الضحايا وأسرهم قائلا «ربنا يرحمهم بس أنا مش المسئول الوحيد والقطر مفيهوش صيانة وبايظ واحنا شغالين على كده طول عمرنا»
تحرير:تهامى البندارى ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م
المتهمون في القضية داخل القفص بجلسة اليوم
المتهمون في القضية داخل القفص بجلسة اليوم
«أنا معملتش حاجة، الجرارات كلها خربانة ومش شغالة»، نطق بها أحد المتهمين في قضية حريق محطة مصر، خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين في حريق محطة مصر، بشأن اتهامهم بالقتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير، إذ شملت قائمة المتهمين كل من: سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط، والذين سبق وصدر قرار من النائب العام بحبسهم على ذمة القضية التي تحمل رقم 518 لسنة 2019، وشهدت الجلسة مشاهد هامة، تسردها «التحرير» عبر السطور المقبلة.
أحداث ساخنة ومشاهد هامة شهدتها محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين في حريق محطة مصر، بشأن اتهامهم بالقتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير، شملت قائمة المتهمين كل من: سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302،
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مأساة في حلوان.. تقييد رجل وابنته بالحبال وإشعال النار بجثتيهما

عثر رجال المباحث بقطاع أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، على جثتى رجل وابنته موثقين بالحبال، داخل شقتهم بمنطقة المثلث في حلوان، بعد اشتعال النيران بشقتهما، ويكثف رجال المباحث بقيادة المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من جهودهم لكشف تفاصيل وملابسات الحادث، من خلال فحص كاميرات المراقبة، وصولا لأى خيوط تقود رجال المباحث إلى التوصل لحقيقة الحادث وفك طلاسمه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بندب خبراء الطب الشرعي، لتشريح جثتى المجني عليهما.
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إجراء عاجل من الصحة بعد بتر العضو الذكري لطفل بشبرا الخيمة

قرر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية، للتفتيش والتحقيق وسرعة العرض فى واقعة اتهام ولى أمر لممرضة بالمركز الطبى بمنطي بشبرا الخيمة، بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له مما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى. وأكد الطباخ لـ"التحرير"، أنه كلف اللجنة بإعداد تقرير واف حول الواقعة وملابساتها بالكامل، لافتا إلى أنه لم يتقدم أحد بشكوى رسمية للمديرية، وأن العقوبة على الممرضة ستحددها النيابة العامة حال ثبوت التهمة.
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البحث عن 4 أشخاص ابتلعتهم ترعة بعد انقلاب سيارتهم

يكثف رجال الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة، بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية، جهودهم لانتشال جثث 4 ضحايا من ترعة الرياح البحيري بطريق قريتي الطيرية وأبو الخاوى التابعين لمركز كوم حمادة، عقب سقوط سيارة ملاكي في الترعة المشار إليها بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلت القيادة من يد السائق وانقلبت في الترعة، وجاري البحث عن الجثث بواسطة الضفادع البشرية والصيادين والأهالي، وجاري تمشيط المجرى المائي، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة.
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«الأراضي ديه بتاعتي».. نصاب يستولى على 10 ملايين من مواطنين

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط عاطل تمكن من النصب على المواطنين بمدينة طلخا، واستولى على مبالغ مالية منهم ثمن بيع قطعة أرض زراعية يدعي ملكيتها على غير الحقيقة، حتى بلغت ثروته بما يقدر بنحو 10 ملايين جنيه، وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود عدة بلاغات لضباط مباحث الأموال، تفيد بقيام شخص بالنصب عليهم فى مبالغ مالية بحجة شراء أراض لهم خلف الموقف الجديد.
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المتهمون في حريق محطة مصر: «طول عمرنا شغالين كده»

باشرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية المستشار محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط وأمانة سر محمد طه، أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر الذي أودى بحياة 35 من الركاب والمواطنين على رصيف المحطة عقب دخول أحد جرارات القطار مسرعا للمحطة وتسبب في حريق هائل، أثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين وواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم من الإهمال والقتل الخطأ والإصابة الخطأ وحيازة وتعاطي مخدرات لأحدهم، والتزوير في المحررات الرسمية، وإهدار المال العام.
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (8)

سائق قطار محطة مصر للقاضي: محصلش.. والجرارات بايظة

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث حريق محطة مصر، المتهم فيها 14 شخصا بينهم سائق القطار المتسبب في الفاجعة، التي أودت بحياة 31 شخصا وإصابة العشرات بحروق مختلفة، توافد عدد من المحامين للدفاع عن موكليهم والتحدث إليهم في قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، كما شهد قفص الاتهام حالة من الترقب من قبل المتهمين الذين ألقوا باللوم على سائق القطار في وقوع الحادث مؤكدين في حديثهم لـ "التحرير" عدم مسؤوليتهم عن الكارثة، كما حضر ذوو المتهمين لجلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية بالجلسة.
محاكمة لجين

«اقتحام الحدود وحريق محطة مصر».. أبرز محاكمات اليوم

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، عددًا من المحاكمات الهامة، اليوم الثلاثاء، أبرزها إعادة محاكمة 28 متهمًا بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، ومحاكمة 14 متهمًا بقضية أحداث محطة مصر، بالإضافة إلى محاكمة أبو العلا مكي، عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية شمال القاهرة، والمتهم بقضية أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت في شهر يوليو عام 2012؛ وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، في الجلسة الماضية، هيئة الدفاع عن أبو العلا مكي، وطلب "عاشور" خلال جلسات القضية بضم دفتر أحوال القسم لأيام 5 و6 و7 يوليو عام 2012، وهي الأيام التي شهدت الواقعة.
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حريق هائل في عمارة تجارية بميدان باب الشعرية

نشب حريق هائل، قبل قليل، في عمارة بها معارض أحذية بميدان باب الشعرية، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، بعد تصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وحرصت قوات الإطفاء بالتعاون مع رجال المباحث على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء الحريق من خلال الدفع بخزانات المياه نحو موقع الحريق، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
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