الجرارات «خربانة».. مشاهد أول جلسة في حريق محطة مصر

وجه سائق القطار المتسبب في حريق محطة مصر رسالة لأرواح الضحايا وأسرهم قائلا «ربنا يرحمهم بس أنا مش المسئول الوحيد والقطر مفيهوش صيانة وبايظ واحنا شغالين على كده طول عمرنا»

تحرير:تهامى البندارى ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

«أنا معملتش حاجة، الجرارات كلها خربانة ومش شغالة»، نطق بها أحد المتهمين في قضية حريق محطة مصر، خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين في حريق محطة مصر، بشأن اتهامهم بالقتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير، إذ شملت قائمة المتهمين كل من: سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط، والذين سبق وصدر قرار من النائب العام بحبسهم على ذمة القضية التي تحمل رقم 518 لسنة 2019، وشهدت الجلسة مشاهد هامة، تسردها «التحرير» عبر السطور المقبلة.

أحداث ساخنة ومشاهد هامة شهدتها محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين في حريق محطة مصر، بشأن اتهامهم بالقتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير، شملت قائمة المتهمين كل من: سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302،

أحداث ساخنة ومشاهد هامة شهدتها محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين في حريق محطة مصر، بشأن اتهامهم بالقتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير، شملت قائمة المتهمين كل من: سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط، والذين سبق وصدر قرار من النائب العام بحبسهم على ذمة القضية التي تحمل رقم 518 لسنة 2019 .

خلال جلسة اليوم التي انعقدت داخل مجمع محاكم القاهرة الجديدة، واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم من قبل النيابة العامة، وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة الصادر بحق المتهمين، وجاء فيه أن المتهم الثاني وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، عن يوم 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزور، بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الرابع بما يفيد باستلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار، والإذن بتحركه.

وشهدت جلسة القضية خلو القاعة من أهالي المتهمين، وكذلك أسر الضحايا المجني عليهم، بخلاف المعتاد في تلك القضايا التي يحضر فيها أهالي المجني عليهم لمتابعة سير العدالة والقصاص لأبنائهم فلم يحضر عنهم أحد، ونفى المتهم علاء فتحي محمد، سائق الجرار المتسبب في الكارثة التهم أمام المحكمة، قائلا: «ماحصلش يافندم، اللي حصل إن الجرارات كلها بايظة»، فيما أنكر أيمن الشحات -سائق القطار الثاني- الذي نشبت بينه وبين الأول مشاجرة تسببت في وقوع الحادث مسؤوليته عن الحادث.

سائق القطار المتسبب في الحادث، ألقى في تصريحات لـ«التحرير» قبيل بدء جلسة محاكمته وآخرين في الحادث، بشأن تخليه عن مسئوليته التي أودت بحياة العشرات من المواطنين، بالاتهام على مهندسي السكة الحديد وعقب قائلاً «أنا متعين على القطر لوحدي من غير مساعد عشان في عجز في الفنيين والسائقين ولما اتحركت بالقطر حصل احتكاك بين الجرار وجرار تاني، نزلت أشوف في إيه، وكان الجرار متوقف إلا أن الجرار تحرك ولم يكن بداخله مساعد لإيقافه فوقع الحادث».





ووجه السائق رسالة لأرواح الضحايا وأسرهم معلقا «ربنا يرحمهم بس أنا مش المسئول الوحيد والقطر مفيهوش صيانة وبايظ وفيه أعطال كتير واحنا شغالين على كده طول عمرنا».

بعد سماع طلبات المدعي بالحق المدني، نادت المحكمة على المتهم الأول لسؤاله عن الاتهامات الموجهة إليه لينكر من خلف القفص الحديدي التهم الموجهة له، مستطردًا: «أنا معملتش حاجة.. الجرارات كلها خربانة ومش شغالة، أنا معملتش حاجة».



وفي نفس السياق، التقط المتهم الثالث طرف الحديث قائلاً للمحكمة: «أنا قمت بتزوير الدفاتر والتوقيع بدلاً من زميلي بناء على تعليمات رؤسائي».

كما نفى المتهم الثالث مسئول دفتر الحضور والانصراف تهمة التزوير قائلا «لما مضيت لزميلي دا مش تزوير دا نظام عملنا الرسمي، آه وقعت للسواق بتاعي دا بعلم من رؤسائي دا مش تزوير دا نظام عمل»، مضيفا «أيوه عملت كده بتعليمات من المدير والوكيل».

بينما أقر المتهم الرابع بالاتهام معلقا «حصل»، كما رد المتهم الخامس على الاتهامات التي وجهها القاضي له «أنا ماكنتش موجود يا باشا»، فيما أنكر المتهمون السادس والسابع والثامن الاتهامات بقولهم «ماحصلش».

ونسبت المحكمة للمتهم التاسع تعاطي مخدر الإستروكس وهو الاتهام الذي نفاه قائلا «أنا مش بتعاطي يا باشا وحللت 3 مرات ومافيش حاجة»، بينما نفى باقي المتهمين تهم الإهمال الذي تسبب في وفاة الضحايا.

بدوره طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وتوقيع أقسى عقوبة على المتهمين وتبين حضور مدعٍ بالحق المدني فقط وطلب تعويض 100 ألف وواحد جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، بينما طلب المحامون أجلا للإطلاع والاستعداد وفاجأ أحدهم المحكمة بطلب غريب وهو إحضار دفاتر الحضور والانصراف بالهيئة العامة للسكة الحديد لمدة 50 سنة مضت، قائلا «طول عمرهم شغالين كده».

في ختام الجلسة التي استغرقت لمدة ساعة ونصف، قررت المحكمة التأجيل لجلسة الأول من سبتمبر المقبل للإطلاع.