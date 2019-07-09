نيكي ميناج تتراجع عن إحياء حفلها في السعودية

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

نيكي ميناج

تراجعت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج عن إحياء حفلها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ قائلة إنها "تريد إظهار دعمها لحقوق المرأة والمثليين وحرية التعبير"، وفق وكالة أسوشتيد برس. وأضافت في بيان لهان اليوم الثلاثاء: "بعد تفكير عميق، قررت ألا أقدم حفلا في جدة، رغم أني تمنيت أن أقدم عروضي أمام محبيَّ في السعودية، لكني وبعد دراسة الأمر، وجدت أنه من المهم أن أظهر دعمي الواضح لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية التعبير". وكان من المقرر أن تحيي نيكي حفلها في الـ18 من يوليو الحالي.

وواصلت "نيكي ميناج"، في بيانها، توجيه الانتقادات للمملكة، متحدثة عن التفرقة بين الجنسين وأمور أخرى، والغريب أنها لم تلتفت إلى تلك الانتقادات عندما وافقت على إحياء الحفل في البداية؛ ما جعل الكثير من الجمهور يتشكك في الأسباب الحقيقية وراء رفضها، وربما تحاول أن تكسب مواجهتها مع الإعلام الغربي، الذي هاجمها