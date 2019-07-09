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نيكي ميناج تتراجع عن إحياء حفلها في السعودية

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
نيكي ميناج
نيكي ميناج
تراجعت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج عن إحياء حفلها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ قائلة إنها "تريد إظهار دعمها لحقوق المرأة والمثليين وحرية التعبير"، وفق وكالة أسوشتيد برس. وأضافت في بيان لهان اليوم الثلاثاء: "بعد تفكير عميق، قررت ألا أقدم حفلا في جدة، رغم أني تمنيت أن أقدم عروضي أمام محبيَّ في السعودية، لكني وبعد دراسة الأمر، وجدت أنه من المهم أن أظهر دعمي الواضح لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية التعبير". وكان من المقرر أن تحيي نيكي حفلها في الـ18 من يوليو الحالي.
وواصلت "نيكي ميناج"، في بيانها، توجيه الانتقادات للمملكة، متحدثة عن التفرقة بين الجنسين وأمور أخرى، والغريب أنها لم تلتفت إلى تلك الانتقادات عندما وافقت على إحياء الحفل في البداية؛ ما جعل الكثير من الجمهور يتشكك في الأسباب الحقيقية وراء رفضها، وربما تحاول أن تكسب مواجهتها مع الإعلام الغربي، الذي هاجمها
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أشهر أغاني عبد المنعم مدبولي.. «كاكي كا» و«حلقاتك»

«إحنا بتوع الأتوبيس» و«مولد يا دنيا» و«الحفيد».. أعمال حينما تذكر أمامك تجد نفسك على الفور تتذكر الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، فالراحل صاحب تاريخ فني ومشوار تمثيلي لا يمكن الاستهانة به، فقد قدّم أكثر من 213 عملا تنوعت بين السينما والدراما والمسرح، ولم يكن التمثيل هو موهبته الوحيدة، بل إنه برع أيضًا حينما اقتحم عالم الغناء، فرغم أنه لا يمتلك صوتا مميزا، فإن أغانيه القليلة ما زالت باقية حتى الآن فى أذهان جمهوره، وتربت عليها أجيال كثيرة، ارتبطت طفولتهم بـ"بابا عبده".
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مصطفى كامل يترشح لمنصب نقيب الموسيقيين

تقدم الفنان مصطفى كامل بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين، في مقر النقابة بوسط القاهرة، الإثنين، ومعه الفنانون أحمد العيسوي وحلمي عبد الباقي ومحمد عواد وعمرو شيحة وسيد السمان وخالد عبد الله، بعدما أعلنت النقابة فتح باب الترشح لدورة مجلس إدارة "الموسيقيين" الجديدة، لمدة 4 سنوات جديدة على مناصب النقيب وسكرتارية المجلس والأعضاء، على أن يتم تسليم الترشيحات على المناصب من الأحد، 7 يوليو، وحتى الأربعاء 10 يوليو، لحين فتح باب التنازلات والتراجع من السبت 13 يوليو، وحتى الإثنين 15 يوليو.
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هاني شاكر يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين

تقدم رسميًا الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي للمهن الموسيقية، بطلب ترشحه لفترة قادمة لمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية، وذلك بعدما أعلنت النقابة عن فتح باب الترشح لدورة مجلس إدارة "الموسيقيين" الجديدة، لمدة 4 سنوات جديدة على مناصب النقيب وسكرتارية المجلس والأعضاء، ومن المقرر أن يتم تسليم الترشيحات من أعضاء النقابة على المناصب من اليوم الأحد، 7 يوليو، وحتى يوم الأربعاء 10 يوليو، حتى فتح باب التنازلات والتراجع من يوم السبت 13 يوليو، وحتى يوم الإثنين 15 يوليو.
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حقيقة إقامة حفل لـ«مشروع ليلى» بالسعودية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن مشاركة الفرقة الموسيقية "مشروع ليلى"، بحفل غنائي بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة والتي تتجاوز 150 فعالية وتنظم على مدى 41 يومًا، بمهرجان قناة MTV الأمريكية للموسيقى. واستنكر الرواد السعوديون أن تستضيف المملكة ضمن فعاليتها حفلا لفرقة متهمة بدعم "الشذوذ الجنسي". ومن جانبه، نفى حامد سنو مغني الفرقة، إقامتهم للحفل بنشر صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، كتب فيها: "نحن لن نغني في جدة ردًا على تلك الشائعات".
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بهذه الطريقة.. أصالة تروج لحفل الغد في جدة

روجت المطربة أصالة لحفلها الغنائي المقرر إقامته غدًا السبت في جدة، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعلقت: "بكرة موعدنا مع العبقري سهم في جدّة النّابضة بالحياة"، وحرص عدد من الفنانين على التعليق على الصورة وتهنئتها بالحفل منهم الفنانة سمية الخشاب. تعتبر "ليلة سهم" من أهم الحفلات الغنائية التى تقام فى جدة، وسيحييها المطربون الخمسة الذين يحظون بشعبية كبيرة لدى الجمهور، خاصة أن كل التذاكر قد نفدت خلال وقتٍ قياسي، وهم: أسما المنور، راشد الفارس، رابح صقر، نوال الكويتية، بالإضافة إلى أصالة.
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أنغام: تركي آل الشيخ شاعر حقيقي ولا نجامله (فيديو)

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو من حفل الفنانة أنغام بجدة ليلة أمس الأحد، تعرب فيه عن سعادتها بالتواجد بالمملكة العربية السعودية للمرة الخامسة، وتقول: "في جدة ولخامس مرة في المملكة العربية السعودية، ما شاء الله، وخمسة في عين الحسود، وأكيد أنا باعتبر نفسي محظوظة، شرف كبير ليا إني أكون من أوائل الفنانين والفنانات اللي غنوا في المملكة بعد النقلة الكبيرة اللي حصلت والتطور الفني والثقافي الكبير والمشوار اللي بدأتوه وهتكملوه بنجاح وشجاعة لقدام لأنكم شعب واعي ومثقف ومحترم".
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بعد تألقه في جدة.. حفل ثالث لحماقي في السعودية

قدم الفنان محمد حماقي حفلين غنائيين بالمملكة العربية السعودية في شهر يونيو الجاري، ويبدو أن النجاح الكبير الذي حققه فيهما كان حافزًا للإعلان عن حفل ثالث. ونشر محمد حماقي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" صورة إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن إقامة حفل جديد له بعد نجاح حفله في جدة، حيث كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "نظرًا للنجاح الكبير لحفل حماقي النهارده، قررنا إقامة حفلة ثانية خلال أسبوعين في منتجع درة العروس، وأشكر أخي محيي الدين صالح كامل على الاستضافة".
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