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«بينهم قيادي».. مقتل 20 حوثيا وأسر 13 أخرين في اليمن

تحرير:وكالات ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م
الحوثيين_أرشيفية
الحوثيين_أرشيفية
لقي 20 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي بارز مصرعهم، وأسِر 13 آخرون، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن، إذ ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه منطقتي "باب غلق وشخب" بمديرية قعطبة، مؤكدًا أن المواجهات أسفرت عن مصرع 20 حوثيا، بينهم قيادي بارز يدعى "أبو محمد السفياني" وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير أسلحة، وفقَا لما ذكرته العربية.
وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني أفشلت محاولة تسلل أخرى للميليشيا على مواقع قرية المشاريح شمال غرب جبهة حجر. في السياق نفسه، تمكنت قوات الجيش من أسر القيادي الحوثي البارز المدعو "أبو قاسم عادل أحمد العباد" و12 من مرافقيه في منطقة شخب غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة. وأوضح الجيش اليمني أن عملية أسر أبو
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ميليشيات ليبية - ليبيا

من التسليح إلى التدريب.. تركيا تتوغل في ليبيا

لم يعد التدخل التركي في ليبيا يتم في الخفاء، بل أصبح على مرأى ومسمع من الجميع، فيوما تلو الآخر يتزايد تورط أنقرة من خلال دعم ميليشيات حكومة الوفاق، حيث تصر تركيا على مد نفوذها إلى العديد من البلدان عبر جماعات الإسلام السياسي، حيث تمثل الخلفية الأيديولوجية مساحة مشتركة تسهل لها تنفيذ سياساتها بتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول أخرى. وتفرض تركيا نفسها على الملف الليبي بعد التقارب مع حكومة الوفاق الليبية، التي زار رئيسها فايز السراج أنقرة عدة مرات، منذ بداية قيام الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر بمعركته لتحرير العاصمة الليبية طرابلس.
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هل ينجح السودان فى مهمة تدشين مجلس سيادي؟

فى خطوة وصفها البعض بوضع الخرطوم على طريق الاستقرار، اتفق طرفا المفاوضات بالخرطوم بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير، الأسبوع الماضي، على تشكيل مجلس سيادي مشترك يحكم نحو 3 سنوات إلى حين تنظيم انتخابات في البلاد. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد تعهد في كلمة بثها التليفزيون، قائلا: "نتعهد في المجلس العسكري ونعدكم بأن نحمي ما تم الاتفاق عليه ونحرص على تنفيذه، وسنعمل مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير والقوى الأخرى بتعاون وثيق وتعامل مشترك هدفه بناء هذا الوطن".
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أمر قضائي بإعادة خدمة الإنترنت في السودان

أصدرت محكمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، أمرا قضائيا بإعادة خدمة الإنترنت في السودان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أول من أمس الأحد، لقناة "العربية"، إن هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف السودانية، وهناك جهات سياسية تتربص بالثورة، مضيفا أنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة.
الصحف-السعودية

صحف سعودية: إرهاب الحوثي يتواصل في البحر الأحمر

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على المحاولة الإرهابية الفاشلة في البحر الأحمر التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ، كما سلطت الضوء على تصاعد الأزمة بين طهران وواشنطن وإصرار إيران على خرق الاتفاق النووي، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. في افتتاحيتها، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إحباط هجوم حوثي على سفينة في البحر الأحمر، حيث أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها أحبطت أمس، محاولة للميليشيات الحوثية لاستهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع (بلو فيش).
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مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 إثر انفجار شاحنة في روسيا

قال رئيس المكتب الصحفي لمديرية وزارة الداخلية الروسية في مقاطعة يكاتيرينبورع، فاليري جوريليخ، اليوم الأحد، إن صهريجا لنقل الوقود انفجر في منطقة "سفيردلوفسك"، مشيرًا إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية لرجال الأمن قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون، مضيفًا أن "سائق الشاحنة المملوءة بحوالي 54 طنا من الوقود، سمح لنفسه حينما كان متجها إلى قرية كيتليم لتزويد معدات لاستخراج الحجر الصخري بالوقود، بتحميل نحو سبعة أشخاص سائحين فوق الصهريج"، بحسب ما ذكرته سبوتنيك الروسية.
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الجيش اليمني يقصف مواقع لميليشيا الحوثي

قصفت مدفعية الجيش اليمني، صباح اليوم السبت، مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة حجر شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، واستهدف القصف مواقع الميليشيا الانقلابية في أطراف منطقة باجة غربي مديرية قعطبة، ما أسفر عن تكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت". ويوم الخميس الماضي، أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة.
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تونس.. الكشف عن العقل المدبر لهجومي العاصمة

كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن الإرهابي الذي فجر نفسه، ليلة أمس الثلاثاء، في العاصمة، هو العقل المدبر للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن مؤخرا، وأسفرا عن مقتل شرطي، إذ أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، أن الإرهابي أيمن السميري له علاقة بالهجومين الانتحاريين يوم الخميس، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين وهو عنصر ناشط وقيادي خطير، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وأعلنت الداخلية التونسية أمس، القضاء على إرهابي بعد أن فجّر نفسه بحزام ناسف خلال مطاردته في حي الانطلاقة بالعاصمة.
انهيار-سد-في-البرازيل

مصرع 6 أشخاص وإصابة 18 أخرين بسبب انهيار سد في الهند

أعلن مسئول بحكومة ولاية ماهاراشترا الهندية، اليوم الأربعاء، أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما اعتبر 18 آخرون في عداد المفقودين، إثر انهيار سد صغير غربي البلاد عقب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة، إذ نقلت قناة «يورونيوز» الأوروبية عن المسئول قوله: «إن المياه الناجمة عن انهيار السد الواقع في مقاطعة راتنجاري التي تبعد نحو 275 كيلومترا جنوب مدينة مومباي، اجتاحت عشرات المنازل»، مشيرا إلى أن المسئولين بالولاية طالبوا القوة الوطنية لمواجهة الكوارث بالمساعدة في العثور على المفقودين.
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