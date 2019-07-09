أول تعليق من أبو ريدة على رفض كاف مد القيد الإفريقي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م

هاني أبو ريدة

أكد المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية أن الأندية المصرية هي الوحيدة التي تم استثناؤها على مستوى القارة من الالتزام بتاريخ نهاية القيد الأفريقي للموسم الجديد المحدد بـ30 يونيو الماضي. أضاف أبو ريدة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي انعقد منتصف الشهر الماضي استثنى الأندية المصرية ومنحها شهرا إضافيا ينتهي في 30 يوليو الحالي تقديرًا للظروف التي أوضحها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال عضو المكتب التنفيذي للكاف أنه كان يأمل أن تمتد المهلة الإضافية التي أقرها الاتحاد الإفريقي للأندية المصرية إلى 5 أغسطس المقبل، إلا أن المكتب التنفيذي الإفريقي رأى أن مهلة الشهر الإضافي كافية. وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، والقائم بأعمال رئيس الاتحاد كشف أن الاتحاد تلقى خطابًا رسميا