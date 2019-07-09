رياضة

أول تعليق من أبو ريدة على رفض كاف مد القيد الإفريقي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
أكد المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية أن الأندية المصرية هي الوحيدة التي تم استثناؤها على مستوى القارة من الالتزام بتاريخ نهاية القيد الأفريقي للموسم الجديد المحدد بـ30 يونيو الماضي. أضاف أبو ريدة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي انعقد منتصف الشهر الماضي استثنى الأندية المصرية ومنحها شهرا إضافيا ينتهي في 30 يوليو الحالي تقديرًا للظروف التي أوضحها الاتحاد المصري لكرة القدم.
وقال عضو المكتب التنفيذي للكاف أنه كان يأمل أن تمتد المهلة الإضافية التي أقرها الاتحاد الإفريقي للأندية المصرية إلى 5 أغسطس المقبل، إلا أن المكتب التنفيذي الإفريقي رأى أن مهلة الشهر الإضافي كافية. وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، والقائم بأعمال رئيس الاتحاد كشف أن الاتحاد تلقى خطابًا رسميا
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اتحاد الكرة يعلن عن موعد فتح القيد المحلي

قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو الجاري بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 28 يوليو، جاء ذلك بعد رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الطلب الذي تقدم به هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق بمد فترة القيد الإفريقي حتى يوم 5 أغسطس المقبل، حيث كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أنه تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري.
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صدمة للأهلي.. الكاف يرفض مد القيد الإفريقي

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أن الاتحاد تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري. كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن فتح باب القيد يوم 1 يوليو على أن يستمر حتى 30 يوليو وبذلك يجب على كل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم الجديد المطالبة بتقديم قوائمها قبل نهاية يوم 30 يوليو الجاري.
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عمرو وردة يوجه رسالة اعتذار للجماهير

وجه عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني، رسالة اعتذار للجمهور المصري، بعد خروج منتخب الفراعنة من بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وودع منتخب مصر البطولة التي تقام على أرضه، يوم السبت الماضي، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 للنهائيات؛ ما تسبب في حالة غضب شديدة في الشارع الكروي المصري. وأسفر خروج منتخبنا من البطولة عن استقالة جماعية لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعد ساعات قليلة من خسارة المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا.
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نص خطاب استقالة كرم كردي من الجبلاية (صورة)

تقدم كرم كردي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من المجلس، اليوم الأحد، ليلحق بباقي الأعضاء في أعقاب هزيمة المنتخب الوطني وتوديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، إذ ودع منتخب الفراعنة البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد من خلال هجمة مرتدة منظمة أسكنها ثيمبينكوسي لورش شباك حارس المنتب الوطني محمد الشناوي في الدقيقة 85.
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أمير مرتضى يرشح 11 شخصية لتولي مجلس اتحاد الكرة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كيفية استغلال خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارة الفراعنة والخروج من البطولة مساء أمس السبت، بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، ورشح أمير 11 شخصية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية وأعضاء مجلسه.
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حازم إمام مهاجما أجيري: «مفيش فايدة»

انتقد حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب، بعد خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، وذلك بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش، وقدم لاعبو المنتخب الوطني أداءً باهتا تسبب في توديع البطولة مبكرا.
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هل يتراجع أبو ريدة ويعيد وردة بعد ضغوط نجوم المنتخب؟

قبل ساعات من انطلاق لقاء المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، من المنتخب لأسباب انضباطية، ومغادرة لاعب أتروميتوس اليوناني، معسكر الفراعنة المقام لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، والتي يسعى خلالها الفراعنة للتتويج باللقب الثامن لتعزيز الرقم القياسي في التتويج، خصوصًا أن المنتخب الوطني لم يتوج باللقب منذ 9 سنوات، حيث كان آخر تتويج في كأس الأمم 2010.
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