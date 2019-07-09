متهم بالرشوة.. «تشريعية النواب» ترفع الحصانة عن نائب

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م

مجلس النواب - أرشيفية

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة، والذي سيخضع لتحقيقات النيابة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث توجه للنائب اتهامات باستغلال نفوذه كعضو برلماني وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، فى تسهيل وانهاء اجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان م. ا. ولطفى ف. ج.، نظير مبلغ مالي قدره مليون جنيه على سبيل الرشوه.

وكان مجلس النواب، قد قرر في يونيو الماضي، تأجيل رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوي في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه، لحين التصالح مع المدعي عليه. وقال علي عبد العال رئيس البرلمان: "في حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة