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متهم بالرشوة.. «تشريعية النواب» ترفع الحصانة عن نائب

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م
مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة، والذي سيخضع لتحقيقات النيابة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث توجه للنائب اتهامات باستغلال نفوذه كعضو برلماني وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، فى تسهيل وانهاء اجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان م. ا. ولطفى ف. ج.، نظير مبلغ مالي قدره مليون جنيه على سبيل الرشوه.
وكان مجلس النواب، قد قرر في يونيو الماضي، تأجيل رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوي في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه، لحين التصالح مع المدعي عليه. وقال علي عبد العال رئيس البرلمان: "في حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة
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على عبد العال (4)

«سنناقش الطوارئ غدا».. عبد العال يرفع جلسة البرلمان

شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور النواب جلسة الغد، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في البلاد، جاء ذلك قبل أن يرفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الاربعاء، فيما قرر مجلس النواب، أيضا، إرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، إلى جلسة لاحقة بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين الأعضاء. حيث رأت الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن، أن يتم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم تطبيقه على الأشخاص الإعتبارية دون الأشخاص العادية.
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بعد انقسام النواب..تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم

أرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة قانون الإيجار القديم، إلى جلسة قادمة، وذلك بعد الخلافات التى شهدتها الجلسة حول مشروع القانون، بعد أن انقسم النواب ما بين مؤيد ومعارض، لتطبيق القانون على الأشخاص الاعتباريين والعاديين. وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عقب تأجيل مناقشة القانون، "أقسم بالله العلى العظيم وأنا أستاذ قبل ما أتى هنا، وأعلم جيدا أن المنصة لم تحيد على الإطلاق وأعلم حدود اختصاصى، والحيدة تقتضى أن أنبه المجلس أن هناك عوارا دستوريا".
مجلس-النواب

عبدالعال يطالب بحذف «غير دستوري» من مضبطة «الإيجار غير السكني»

أوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، التزام الحكومة بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بوضع مشروع قانون بشأن «بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى». وأضاف مروان أن المحكمة الدستورية لو ارتأت أن تطبيقه فقط يكون على الأشخاص الاعتباريين لكانت تعرضت له، مستطردا "البعض يسيء للنص المقدم من الحكومة بأنه غير دستورى بل نحن التزمنا بحكم الدستورية".
مسجد-السواح (2)

مسجد السواح.. عم السيدة نفيسة وحفيد فاطمة الزهراء

"هذا مقام سيدى ابراهيم الأنور الشهير بالسواح"، عبارة مكتوبة على ضريح أحد أحفاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، داخل مسجد "السواح" بمنطقة السواح، تجذب أنظار الزائرين إليها، حيث يأتى لزيارته المئات من المواطنين من مختلف محافظات مصر، حبا فى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من تفرق أضرحة أولياء الله الصالحين إلا أن كل ضريح وله محبيه ومريديه، ممن يقطعون المسافات لأجله، على مدار العام، وتزداد أعدادهم فى "المولد"، وهو أكبر تجمع لمحبى أصحاب الأضرحة من الأولياء الصالحين.
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مجلس-النواب

النواب ينتقد هيئة طرق الإسكندرية بسبب محور التعمير

وجهت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، انتقادات لهيئة الطرق والكباري بالإسكندرية بسبب سوء حالة محور التعمير، الذي يربط الطريق الزراعي والصحراوي ومدخل الإسكندرية وصولا إلى الطريق الدولي الساحلي، جاء ذلك في ختام الجولة التفقدية للوفد البرلماني، بالمحافظة، إذ تم متابعة عدد من المشروعات، برفقة المحافظ عبد العزيز قنصوة، واستنكر السجيني، غياب الإنارة والصيانة الدورية وكذلك تراكم أكوام التراب على جانبي المحور، مشيرا إلى أن هذا الإهمال في صيانة وإعادة تهيئة الطريق يكون سببا رئيسيا في زيادة معدلات حوادث الطرق.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الهيئات القضائية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
معاشات

البرلمان يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
اورنچ -مصر-حملاتها الخيرية-في -رمضان بترميم -وتجديد المدارس- والمنازل-في قرى صعيد -مصر (5)

النواب يوافق على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية الصعيد، وبعد مطالبات برلمانية للحكومة بزيادة الاهتمام بالتنمية في الصعيد، طالب رئيس اللجنة، بضرورة استماع الحكومة لمقترحات نواب الشعب في الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المحافظات، مؤكدا على أن النواب هم الأكثر معرفة باحتياجات محافظاتهم وطرق التنمية المثلي فيها. وخلال الاجتماع، انتقد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خطة الحكومة في تنمية الصعيد.
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