رياضة

باريس سان جيرمان يعلن عن شروط بيع نيمار

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م
نيمار
نيمار
حدد مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعر لاعبه البرازيلي نيمار دا سانتوس، في ظل رغبة اللاعب عدم استكمال مسيرته داخل فريق العاصمة، والعودة لفريق برشلونة الإسباني، وحددت إدارة النادي الباريسي قيمة اللاعب التسويقية، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سان جيرمان استقر على أن قيمة لاعبه البرازيلي لن تقل عن 222 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه الباريسيون لضمه من الفريق الكتالوني، حث يتطلع سان جيرمان لاستعادة الأموال التي دفعها لضم النجم نيمار منذ موسمين من برشلونة ولا يهتم بضم عثمان ديمبلي أو فيلب كوتينو.
ويبحث الألماني توماس توتخيل، المدير الفني لسان جيرمان، عن لاعب وسط دفاعي، حيث يتصدر كاسيميرو نجم ريال مدريد قائمة المطلوبين وذلك وفقًا لما نشرته الصحيفة، ويبدو أن برشلونة إذا عرض إيفان راكيتيتش بالإضافة إلى أموال، في مقابل نيمار، فقد تبدأ المفاوضات بين إدارة البلوجرانا والنادي الباريسي. ومع اقتراب
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تركي-آل-الشيخ

كتب ثم حذف.. رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ«شوبير»

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، وكتب عليها تعليقًا: "أفضل من يقود الاتحاد بالإضافة إلى إيموشن وجه ملائكي"، ثم قام بحذف المنشور من على صفحته. وفجر شوبير، مفاجأة خلال حديثه عن كواليس استقالة مجلس إدارة الجبلاية، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الحكاية» على قناة MBC MASR، قائلا: "لم يكن على تواصل دائم مع المهندس هاني أبو ريدة، طوال الفترة الماضية".
هانى-ابو-ريدة

أول تعليق من أبو ريدة على رفض كاف مد القيد الإفريقي

أكد المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية أن الأندية المصرية هي الوحيدة التي تم استثناؤها على مستوى القارة من الالتزام بتاريخ نهاية القيد الأفريقي للموسم الجديد المحدد بـ30 يونيو الماضي. أضاف أبو ريدة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي انعقد منتصف الشهر الماضي استثنى الأندية المصرية ومنحها شهرا إضافيا ينتهي في 30 يوليو الحالي تقديرًا للظروف التي أوضحها الاتحاد المصري لكرة القدم.
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يعلن عن موعد فتح القيد المحلي

قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو الجاري بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 28 يوليو، جاء ذلك بعد رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الطلب الذي تقدم به هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق بمد فترة القيد الإفريقي حتى يوم 5 أغسطس المقبل، حيث كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أنه تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري.
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نيمار

ليوناردو يضع شرطا لرحيل نيمار عن سان جيرمان

أعرب ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، عن استعداده للسماح للنجم البرازيلي نيمار بالرحيل عن الفريق الفرنسي هذا الصيف، في حال تلقى سان جيرمان العرض المناسب، ويرتبط اسم نيمار بقوة بالعودة من جديد إلى برشلونة، وبدأ في افتعال الأزمات بعدم الانضمام إلى الفريق الفرنسي أمس الإثنين تمهيدًا لبدء الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وقال ليوناردو: "الأمر واضح للجميع، في كرة القدم يمكن أن تقول شيئا ما ومن ثم يتغير الأمر مباشرة في اليوم التالي، الأمر لا يصدق، ولكن هذا هو حال الكرة".
نيمار

فى بيان رسمي.. باريس سان جيرمان يرد على تمرد نيمار

رد نادى باريس سان جيرمان الفرنسى فى بيان عبر موقعه الرسمي على تغيب البرازيلى نيماردا سيلفا مهاجم الفريق عن معسكر التدريبات التحضيرية لفريق العاصمة الفرنسية للموسم المقبل. وكشفت تقارير صحفية إسبانية سابقة، أن اللاعب البرازيلى قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وأوضحت التقارير الصحفية، أن صاحب الـ27 عاما رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي الذى بدأ اليوم الإثنين.
نيمار

رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يرغب في عودة نيمار

اعترف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعدم رغبته في عودة نيمار إلى برشلونة من جديد هذا الصيف، نظرًا لعدم كونه مثالا جيدا للاعبين. وارتبط اسم النجم البرازيلي بقوة بالعودة إلى العملاق الكتالوني، بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي، عانى خلالهما من الكثير من الأمور المثيرة للجدل، سواء داخل الملعب أو خارجه، وقال تيباس: "أتمنى عدم عودة نيمار إلى الدوري الإسباني، فهو ليس مثالا جيدا، وستكون العودة جيدة في حال تغير سلوكه. بإمكانه أن يصبح لاعبًا عظيمًا، إلا أن السلوك من الأمور المهمة التي نرغب في وضعها في القيم الخاصة بالدوري".
نيمار

نجم البرازيل: عودة نيمار لبرشلونة ستكون بمثابة صدمة

اعترف فيليبي لويز، ظهير أيسر نادي أتليتكو مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل، اليوم الخميس، بأنه سيصاب بالصدمة، إذا عاد مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة هذا الصيف، وارتبط اسم نيمار بالعودة لبرشلونة هذا الصيف، بعد تصريح ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بعدم ممانعته في رحيل أي لاعب، وقال لويس، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعرف حقًا ما إذا كان ذلك ممكنًا أم لا، لكنه سيكون بمثابة صدمة كبيرة لي، وتوقيع رائع لبرشلونة".
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