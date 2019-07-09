باريس سان جيرمان يعلن عن شروط بيع نيمار

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م

نيمار

حدد مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعر لاعبه البرازيلي نيمار دا سانتوس، في ظل رغبة اللاعب عدم استكمال مسيرته داخل فريق العاصمة، والعودة لفريق برشلونة الإسباني، وحددت إدارة النادي الباريسي قيمة اللاعب التسويقية، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سان جيرمان استقر على أن قيمة لاعبه البرازيلي لن تقل عن 222 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه الباريسيون لضمه من الفريق الكتالوني، حث يتطلع سان جيرمان لاستعادة الأموال التي دفعها لضم النجم نيمار منذ موسمين من برشلونة ولا يهتم بضم عثمان ديمبلي أو فيلب كوتينو.

ويبحث الألماني توماس توتخيل، المدير الفني لسان جيرمان، عن لاعب وسط دفاعي، حيث يتصدر كاسيميرو نجم ريال مدريد قائمة المطلوبين وذلك وفقًا لما نشرته الصحيفة، ويبدو أن برشلونة إذا عرض إيفان راكيتيتش بالإضافة إلى أموال، في مقابل نيمار، فقد تبدأ المفاوضات بين إدارة البلوجرانا والنادي الباريسي. ومع اقتراب