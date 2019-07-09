كتب ثم حذف.. رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ«شوبير»

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م

تركي آل الشيخ

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، وكتب عليها تعليقًا: "أفضل من يقود الاتحاد بالإضافة إلى إيموشن وجه ملائكي"، ثم قام بحذف المنشور من على صفحته. وفجر شوبير، مفاجأة خلال حديثه عن كواليس استقالة مجلس إدارة الجبلاية، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الحكاية» على قناة MBC MASR، قائلا: "لم يكن على تواصل دائم مع المهندس هاني أبو ريدة، طوال الفترة الماضية".

وتابع: «إحنا صعب قوي نوصل لهاني أبو ريدة، لأنه مش بيرد على كل الاتصالات التليفونية»، موضحا أن أبو ريدة لديه مشكلة في عدم الرد على المكالمات الهاتفية، وانقطاع الاتصالات معه كان يصل إلى أسبوع كامل في كثير من الأحيان. ونفى شوبير خلال تصريحاته الهاتفية تعرضه لأي ضغط من الدكتور أشرف صبحي، وزير