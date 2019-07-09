رياضة

كتب ثم حذف.. رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ«شوبير»

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، وكتب عليها تعليقًا: "أفضل من يقود الاتحاد بالإضافة إلى إيموشن وجه ملائكي"، ثم قام بحذف المنشور من على صفحته. وفجر شوبير، مفاجأة خلال حديثه عن كواليس استقالة مجلس إدارة الجبلاية، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الحكاية» على قناة MBC MASR، قائلا: "لم يكن على تواصل دائم مع المهندس هاني أبو ريدة، طوال الفترة الماضية".
وتابع: «إحنا صعب قوي نوصل لهاني أبو ريدة، لأنه مش بيرد على كل الاتصالات التليفونية»، موضحا أن أبو ريدة لديه مشكلة في عدم الرد على المكالمات الهاتفية، وانقطاع الاتصالات معه كان يصل إلى أسبوع كامل في كثير من الأحيان. ونفى شوبير خلال تصريحاته الهاتفية تعرضه لأي ضغط من الدكتور أشرف صبحي، وزير
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باريس سان جيرمان يعلن عن شروط بيع نيمار

حدد مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعر لاعبه البرازيلي نيمار دا سانتوس، في ظل رغبة اللاعب عدم استكمال مسيرته داخل فريق العاصمة، والعودة لفريق برشلونة الإسباني، وحددت إدارة النادي الباريسي قيمة اللاعب التسويقية، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سان جيرمان استقر على أن قيمة لاعبه البرازيلي لن تقل عن 222 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه الباريسيون لضمه من الفريق الكتالوني، حث يتطلع سان جيرمان لاستعادة الأموال التي دفعها لضم النجم نيمار منذ موسمين من برشلونة ولا يهتم بضم عثمان ديمبلي أو فيلب كوتينو.
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أول تعليق من أبو ريدة على رفض كاف مد القيد الإفريقي

أكد المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية أن الأندية المصرية هي الوحيدة التي تم استثناؤها على مستوى القارة من الالتزام بتاريخ نهاية القيد الأفريقي للموسم الجديد المحدد بـ30 يونيو الماضي. أضاف أبو ريدة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي انعقد منتصف الشهر الماضي استثنى الأندية المصرية ومنحها شهرا إضافيا ينتهي في 30 يوليو الحالي تقديرًا للظروف التي أوضحها الاتحاد المصري لكرة القدم.
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يعلن عن موعد فتح القيد المحلي

قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو الجاري بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 28 يوليو، جاء ذلك بعد رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الطلب الذي تقدم به هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق بمد فترة القيد الإفريقي حتى يوم 5 أغسطس المقبل، حيث كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أنه تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري.
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الفراغ اللائحي سلاح الأولمبية لتجنب الصدام مع «فيفا»

ترك مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، المشهد الكروي في مصر من الباب الصغير، بعدما حفلت فترة إدارتهم الجبلاية بالعديد من الفضائح الكروية والأخلاقية. وتقدم هاني أبو ريدة باستقالته من منصبه، عقب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا"، ثم كرم كردي، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثنائي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
منتخب-زيمبابوى

قائد زيمبابوي: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط

كشف نوليدج ماسونا، قائد منتخب زيمبابوي، أنه وزملاءه متشوقون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، واللعب في مصر، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الافتتاح أمام نظيره المنتخب الوطني، المقرر لها الجمعة المقبلة، إن المنتخب الوطني ليس محمد صلاح فقط، وتابع: «اللعب في مجموعة صاحب الأرض صعب، نعم لديهم أفضلية بدعم الجماهير، ولكن في كل الأحوال نحن لن ننظر إلى الجماهير ولا الملعب، نعم لتحقيق نتيجة جيدة»، وتابع: «ليس هناك أي تخوف من اللعب في درجات الحرارة المرتفعة في مصر».
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مدرب زيمبابوي عن لقاء مصر: لا مانع من مفاجأة الجميع

تحدث صنداي تشيزامبو، مدرب منتخب زيمبابوي عن غياب جورج شيجوفا حارس مرمى الفريق الأساسي للإيقاف، كما تحدث عن موقف خاما بيليات من خوض المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الوطني، وتحدث مدرب زيمبابوي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، عن غياب حارسه الأساسي للإيقاف، وحالة نجم المنتخب خاما بيليات، قائلا: "أنا أمتلك قائمة من 3 حراس جميعهم في نفس المستوى ولا أقلق لغياب أحدهم، وفيما يخص حالة بيليات سيتم تحديد الموقف النهائي للاعب خلال تدريب الغد، وأعتقد أنه سيشارك معنا".
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يحيى: لقب كأس الأمم 2019 سينحصر بين 5 منتخبات

قال طارق يحيى، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، والمُتوج بلقب أمم إفريقيا 1986، كما شارك في بطولتي 1988 و1990، إن المنطق سيفرض كلمته في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا. وأكد يحيى، في تصريحات صحفية، أن "بطولة أمم إفريقيا لن تخرج عن المألوف، والمنطق سيفرض كلمته، ولن تشهد أي مفاجآت، والمنتخبات التي ستتأهل إلى الأدوار الإقصائية والنهائية ستستحق ذلك".
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