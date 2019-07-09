المتحدث العسكري السابق وزوجته يكشفان حقيقة علاقتهما بـ«دابسي»
٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م
العميد محمد سمير وزوجته إيمان أبو طالب
رفض العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، كل ما تم تداوله مؤخرا عن علاقته وزوجته الإعلامية إيمان أبو طالب بشركة "دابسي"، مؤكدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا توجد أي علاقة تربطهما بالشركة، وأنهما اعتذرا عن تولي أي مناصب فيها، موضحا أن إدارة الشركة عرضت عليه تولي منصب مدير تطوير الموارد البشرية، وتعيين زوجته كمستشارة إعلامية، واتفقا بالفعل مع "دابسي" يوم 1 يوليو الجاري، لكنهما اعتذرا يوم 7 يوليو الجاري، عن عدم تولي المنصبين سواء هو أو زوجته.
وأرجع سمير، الأسباب إلى "وجود ظروف خاصة تحول دون قدرتنا على التفرغ للوظائف المشار لها"، محذرا من استخدام اسمه أو زوجته في أي نشاط يخص شركة "دابسي"، وأنهما سيتخذان الإجراءات القانونية في حال حدوث ذلك.
والبيان الذي الذي كتبه سمير، سبقته الإعلامية إيمان أبو طالب بنشره نصا على صفحتها الشخصية على فيسبوك،
وأرجع سمير، الأسباب إلى "وجود ظروف خاصة تحول دون قدرتنا على التفرغ للوظائف المشار لها"، محذرا من استخدام اسمه أو زوجته في أي نشاط يخص شركة "دابسي"، وأنهما سيتخذان الإجراءات القانونية في حال حدوث ذلك.
والبيان الذي الذي كتبه سمير، سبقته الإعلامية إيمان أبو طالب بنشره نصا على صفحتها الشخصية على فيسبوك، ثم أعادت إضافة صورة من من بيان المتحدث العسكري السابق.
وأصدرت شركة "دابسي"، اليوم، بيانا، ترد فيه على ما تم تداوله من أنباء عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، تتعلق بشراكة جهاز الخدمة الوطنية في الشركة، أو ملكيتها للحكومة المصرية، موضحة أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولم يتم التصريح من قبل الشركة عن أي شيء بهذا الصدد، وفي الوقت ذاته من المتوقع أن يتم نشر إشاعات عن الشركة خلال الفترة الحالية لصالح البعض. (التفاصيل)