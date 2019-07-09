المتحدث العسكري السابق وزوجته يكشفان حقيقة علاقتهما بـ«دابسي»

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م

العميد محمد سمير وزوجته إيمان أبو طالب

رفض العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، كل ما تم تداوله مؤخرا عن علاقته وزوجته الإعلامية إيمان أبو طالب بشركة "دابسي"، مؤكدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا توجد أي علاقة تربطهما بالشركة، وأنهما اعتذرا عن تولي أي مناصب فيها، موضحا أن إدارة الشركة عرضت عليه تولي منصب مدير تطوير الموارد البشرية، وتعيين زوجته كمستشارة إعلامية، واتفقا بالفعل مع "دابسي" يوم 1 يوليو الجاري، لكنهما اعتذرا يوم 7 يوليو الجاري، عن عدم تولي المنصبين سواء هو أو زوجته.

وأرجع سمير، الأسباب إلى "وجود ظروف خاصة تحول دون قدرتنا على التفرغ للوظائف المشار لها"، محذرا من استخدام اسمه أو زوجته في أي نشاط يخص شركة "دابسي"، وأنهما سيتخذان الإجراءات القانونية في حال حدوث ذلك. والبيان الذي الذي كتبه سمير، سبقته الإعلامية إيمان أبو طالب بنشره نصا على صفحتها الشخصية على فيسبوك،