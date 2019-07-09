إجراء عاجل من الصحة بعد بتر العضو الذكري لطفل بشبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١١ م

طفل - أرشيفية

قرر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية، للتفتيش والتحقيق وسرعة العرض فى واقعة اتهام ولى أمر لممرضة بالمركز الطبى بمنطي بشبرا الخيمة، بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له مما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى. وأكد الطباخ لـ"التحرير"، أنه كلف اللجنة بإعداد تقرير واف حول الواقعة وملابساتها بالكامل، لافتا إلى أنه لم يتقدم أحد بشكوى رسمية للمديرية، وأن العقوبة على الممرضة ستحددها النيابة العامة حال ثبوت التهمة.

وكان مواطن قد اتهم ممرضة بالمركز الطبي بمنطاي بشبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له؛ ما تسبب فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري والقضاء على ذكورته. وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ للعميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب من "أ. ح. ع" 39 عاما، مقيم بمنطقة منطى