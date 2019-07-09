جريمة

إجراء عاجل من الصحة بعد بتر العضو الذكري لطفل بشبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١١ م
طفل - أرشيفية
طفل - أرشيفية
قرر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية، للتفتيش والتحقيق وسرعة العرض فى واقعة اتهام ولى أمر لممرضة بالمركز الطبى بمنطي بشبرا الخيمة، بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له مما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى. وأكد الطباخ لـ"التحرير"، أنه كلف اللجنة بإعداد تقرير واف حول الواقعة وملابساتها بالكامل، لافتا إلى أنه لم يتقدم أحد بشكوى رسمية للمديرية، وأن العقوبة على الممرضة ستحددها النيابة العامة حال ثبوت التهمة.
وكان مواطن قد اتهم ممرضة بالمركز الطبي بمنطاي بشبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له؛ ما تسبب فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري والقضاء على ذكورته. وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ للعميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب من "أ. ح. ع" 39 عاما، مقيم بمنطقة منطى
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جثة-فى-شقة

مأساة في حلوان.. تقييد رجل وابنته بالحبال وإشعال النار بجثتيهما

عثر رجال المباحث بقطاع أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، على جثتى رجل وابنته موثقين بالحبال، داخل شقتهم بمنطقة المثلث في حلوان، بعد اشتعال النيران بشقتهما، ويكثف رجال المباحث بقيادة المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من جهودهم لكشف تفاصيل وملابسات الحادث، من خلال فحص كاميرات المراقبة، وصولا لأى خيوط تقود رجال المباحث إلى التوصل لحقيقة الحادث وفك طلاسمه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بندب خبراء الطب الشرعي، لتشريح جثتى المجني عليهما.
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (8)

الجرارات «خربانة».. مشاهد أول جلسة في حريق محطة مصر

«أنا معملتش حاجة، الجرارات كلها خربانة ومش شغالة»، نطق بها أحد المتهمين في قضية حريق محطة مصر، خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين في حريق محطة مصر، بشأن اتهامهم بالقتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير، إذ شملت قائمة المتهمين كل من: سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط، والذين سبق وصدر قرار من النائب العام بحبسهم على ذمة القضية التي تحمل رقم 518 لسنة 2019، وشهدت الجلسة مشاهد هامة، تسردها «التحرير» عبر السطور المقبلة.
غرق-مركب

البحث عن 4 أشخاص ابتلعتهم ترعة بعد انقلاب سيارتهم

يكثف رجال الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة، بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية، جهودهم لانتشال جثث 4 ضحايا من ترعة الرياح البحيري بطريق قريتي الطيرية وأبو الخاوى التابعين لمركز كوم حمادة، عقب سقوط سيارة ملاكي في الترعة المشار إليها بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلت القيادة من يد السائق وانقلبت في الترعة، وجاري البحث عن الجثث بواسطة الضفادع البشرية والصيادين والأهالي، وجاري تمشيط المجرى المائي، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة.
زراعة (1)

«الأراضي ديه بتاعتي».. نصاب يستولى على 10 ملايين من مواطنين

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط عاطل تمكن من النصب على المواطنين بمدينة طلخا، واستولى على مبالغ مالية منهم ثمن بيع قطعة أرض زراعية يدعي ملكيتها على غير الحقيقة، حتى بلغت ثروته بما يقدر بنحو 10 ملايين جنيه، وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود عدة بلاغات لضباط مباحث الأموال، تفيد بقيام شخص بالنصب عليهم فى مبالغ مالية بحجة شراء أراض لهم خلف الموقف الجديد.
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غرق-مركب

البحث عن 4 أشخاص ابتلعتهم ترعة بعد انقلاب سيارتهم

يكثف رجال الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة، بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية، جهودهم لانتشال جثث 4 ضحايا من ترعة الرياح البحيري بطريق قريتي الطيرية وأبو الخاوى التابعين لمركز كوم حمادة، عقب سقوط سيارة ملاكي في الترعة المشار إليها بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلت القيادة من يد السائق وانقلبت في الترعة، وجاري البحث عن الجثث بواسطة الضفادع البشرية والصيادين والأهالي، وجاري تمشيط المجرى المائي، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة.
كلب

كلاب ضالة تهاجم طفلا وتمزقه في شبرا الخيمة (صور)

هاجمت كلاب ضالة، اليوم الخميس، طفلا فى أحد شوارع منطقة بيجام بشبرا الخيمة وعقرته في عدة مناطق متفرقة من جسده، ونجح بعض الأهالي في تخليصه من بين أنياب الكلاب، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة. تلقى حى غرب شبرا الخيمة بلاغًا من بعض المواطنين بهجوم مجموعة كلاب ضالة على طفل يدعى "عبد الرحمن أشرف- 14 عامًا" وإصابته بجروح وعقرات بالغة، وتم نقله إلى مستشفى حميات العباسية، وتم حجزه للعلاج وسط حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين بسبب انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة في الشوارع بشكل يهدد حياتهم وحياة أبنائهم.
مطار-القاهرة

مناظير بنادق داخل حقائب راكب أمريكي بمطار القاهرة

أحبطت سلطات الجمارك بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مناظير بنادق ونظارات ميدان داخل حقائب راكب أمريكي الجنسية، وذلك بعدما اشتبهت فيه أجهزة الامن ورجال الجمارك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الرحلة القادمة من فرانكفورت، قبل أن يتم تفتيشه الراكب الأمريكي من أصل يمني، لتعثر أجهزة الأمن داخل حقائبه على مناظير بنادق ونظارات ميدان، من الادوات المحظور استيرادها، ليتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على نيابة النزهة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وإصدار قرارها، بعد الوقوف على ملابساتها كاملة.
حبس-كلابشات

دفنه في حفرة.. حبس سائق قتل عاملا انتقاما لشرف عمه

أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاض، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه باستدراج عامل وقتله في مزرعة دواجن يوم عيد الفطر، إذ أنهى حياة المجني عليه بواسطة ضربه بعصا خشبية «شومة» كانت بحوزته، قبل أن يدفنه في أرض المزرعة انتقامًا لشرف عمه، وذلك فور علمه بوجود علاقة غير شرعية تربط القتيل وزوجة عمه.
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