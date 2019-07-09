رياضة

مجدي عبدالغني يفقد أعصابه على الهواء «فيديو»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ م
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
علق مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، على الاتهامات الموجهة إليه، وادعاءات إلقاء القبض عليه، منفعلا: «إيه قلة الأدب دي، اللي إحنا بقينا فيها، مفيش احترام ومفيش رادع، أي حد بيقول وبيكتب أي حاجة، كفاية ترويج للأكاذيب». وأضاف عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أنه كان عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حينما فاز منتخب مصر ببطولات أمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية، في 2006، و2008، و2010، وعندما تأهل المنتخب لكأس العالم روسيا 2018.
وأوضح أن لاعبي المنتخب كانوا بعيدين عن مستواهم، ولاعبي المنافسين كانوا أفضل، متمًّا: «يجب أن يعرف الجمهور أن منتخب مصر لم يكن جاهزا فنيًّا للفوز بلقب البطولة، لكن إقامة النهائيات على أرضنا جعل الجمهور يطمح في الفوز بالكأس». وعن حصوله على عمولات في عقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني
اقرأ المزيد
محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

ورطة في الأهلي بعد استقالة اتحاد الكرة

تفجرت أزمة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية بعد استقالة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة عقب الخروج المهين من دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، والسقوط أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، الأمر الذي أجبر أبوريدة وأعضاء مجلسه على تقديم الاستقالة والاعتذار عن استكمال المدة المتبقية لمجلسهم، بعد تعرضهم لهجوم شديد من الجماهير عقب اخفاق المنتخب الوطني في كان 2019.
عامر-حسين

هل تقام مباراة القمة بحضور جماهيري؟ عامر حسين يرد

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن لاعبي الأهلي والزمالك الجدد أصبح من حقهم المشاركة في مباريات الدور الأول من البطولات الإفريقية المقبلة، بعدما تم الاتفاق على المواعيد الجديدة لقيد اللاعبين في القائمة المحلية باتحاد الكرة. وتلقى اتحاد الكرة المصرى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس، وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري. كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن فتح باب القيد يوم 1 يوليو على أن يستمر حتى 30 يوليو.
لاعبي الجزائر يحتفلوا بالصعود‎ (3)

بلماضي: أسعى لإعادة الجزائر بين كبار إفريقيا

أكد جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، أنه يحلم بإعادة منتخب بلاده إلى مكانتهم القارية والدولية، وذلك على هامش مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وبذلك بعد أن بلغ دور ربع النهائي ليواجه منتخب كوت ديفوار يوم الخميس المُقبل، وقال بلماضي في تصريحات نقلتها صحيفة "الجزائر": "أعتقد أننا حتى الآن في الطريق الصحيح، ونسعى لاستعادة مكانتنا ضمن كبار القارة الإفريقية، الوقت أصبح مناسبًا وهذا لا يمر إلا عبر التتويج باللقب، وهو الهدف الذي نسعى له جميعا".
اقرأ المزيد من الأخبار
صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (8)

ليلة بكت فيها مصر بسبب منتخب «الكشري والكبدة»

يقول الملاكم العالمي الشهير محمد على كلاي "الأبطال لا يُصنعون في صالات التدريب .. الأبطال يُصنعون من أشياء عميقة في داخلهم، هي الإرادة والحلم و الرؤية".. من المؤكد أن مثل هذه الكلمات لا يعلم عنها لاعبو المنتخب الوطني شئ، بعدما عاشت بسببهم مصر ليلة حزينة بعد الخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا بالخسارة بهدف دون رد في مباراة جاءت نتيجتها عادلة، لأن لاعبي مصر لم يقدموا ما يؤهلهم لعبور عقبة "الأولاد" -لقب منتخب جنوب إفريقيا-، بل جاءت الخسارة تأكيدًا للمقدمات والتوقعات السابقة التي أجمعت عليها جماهير الكرة المصرية.
مدحت-شلبي

مدحت شلبي يفتح النار على شوبير: «بتضحك على مين؟»

فتح الإعلامي مدحت شلبي النار على أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية، مساء السبت، أمام منتخب جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأخير يستخدم برنامجه في الهجوم على اتحاد الكرة بدلا من الاستقالة. وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة ليودع منتخب الفراعنة البطولة مبكرا.
مجدى-عبد-الغنى

مجدي عبدالغني عن هزيمة الفراعنة: «أجيري السبب»

أرجع مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، فشل منتخب مصر في تخطي دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا إلى المدير الفني للمنتخب المكسيكي خافيير أجيري، وذلك بعدما ودع الفراعنة البطولة مبكرا أمام "الأولاد" والخسارة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش من هجمة مرتدة منظمة.
وائل-جمعة

وائل جمعة يفتح النار على أجيري بسبب عمرو وردة

فتح وائل جمعة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، تعليقًا على موقفه تجاه قرار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعودة عمرو وردة، لاعب الفراعنة، بعد استبعاده بساعات. وقال الصخرة، عبر قناة beIN SPORTS: «أتعجب من السلبية الشديدة لأجيري تجاه عودة عمرو وردة للمعسكر مجددًا، هذا رأيي كمشجع للمنتخب قبل أن أكون لاعبا سابقا، فهذه المرة الأولى التي أشاهد فيها هذا الكلام يحدث في المنتخب، يعني إيه لاعبين يجتمعوا ويفرضوا رأيهم على اتحاد الكرة والجهاز الفني؟!».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org