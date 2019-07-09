مجدي عبدالغني يفقد أعصابه على الهواء «فيديو»

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ م

مجدي عبد الغني

علق مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، على الاتهامات الموجهة إليه، وادعاءات إلقاء القبض عليه، منفعلا: «إيه قلة الأدب دي، اللي إحنا بقينا فيها، مفيش احترام ومفيش رادع، أي حد بيقول وبيكتب أي حاجة، كفاية ترويج للأكاذيب». وأضاف عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أنه كان عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حينما فاز منتخب مصر ببطولات أمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية، في 2006، و2008، و2010، وعندما تأهل المنتخب لكأس العالم روسيا 2018.

وأوضح أن لاعبي المنتخب كانوا بعيدين عن مستواهم، ولاعبي المنافسين كانوا أفضل، متمًّا: «يجب أن يعرف الجمهور أن منتخب مصر لم يكن جاهزا فنيًّا للفوز بلقب البطولة، لكن إقامة النهائيات على أرضنا جعل الجمهور يطمح في الفوز بالكأس». وعن حصوله على عمولات في عقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني