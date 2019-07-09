بلماضي: أسعى لإعادة الجزائر بين كبار إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٥ م

الجزائر

أكد جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، أنه يحلم بإعادة منتخب بلاده إلى مكانتهم القارية والدولية، وذلك على هامش مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وبذلك بعد أن بلغ دور ربع النهائي ليواجه منتخب كوت ديفوار يوم الخميس المُقبل، وقال بلماضي في تصريحات نقلتها صحيفة "الجزائر": "أعتقد أننا حتى الآن في الطريق الصحيح، ونسعى لاستعادة مكانتنا ضمن كبار القارة الإفريقية، الوقت أصبح مناسبًا وهذا لا يمر إلا عبر التتويج باللقب، وهو الهدف الذي نسعى له جميعا".

وأضاف: "الطريق لا يزال طويلا وتتخلله مواجهات معقدة، تحتاج إلى ردة فعل قوية ومناسبة في اللّحظات الصعبة". وأكمل: "اللاعبون عازمون على إسعاد الشعب الجزائري، وسيفعلون كل شيء من أجلهم". وعن اختياراته للاعبين، قال بلماضي: "أنا طبقت ما قلته منذ البداية وخير دليل على ذلك، هو يوسف بلايلي الذي لم يكن ضمن مشروع