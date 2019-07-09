رياضة

بلماضي: أسعى لإعادة الجزائر بين كبار إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٥ م
الجزائر
الجزائر
أكد جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، أنه يحلم بإعادة منتخب بلاده إلى مكانتهم القارية والدولية، وذلك على هامش مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وبذلك بعد أن بلغ دور ربع النهائي ليواجه منتخب كوت ديفوار يوم الخميس المُقبل، وقال بلماضي في تصريحات نقلتها صحيفة "الجزائر": "أعتقد أننا حتى الآن في الطريق الصحيح، ونسعى لاستعادة مكانتنا ضمن كبار القارة الإفريقية، الوقت أصبح مناسبًا وهذا لا يمر إلا عبر التتويج باللقب، وهو الهدف الذي نسعى له جميعا".
وأضاف: "الطريق لا يزال طويلا وتتخلله مواجهات معقدة، تحتاج إلى ردة فعل قوية ومناسبة في اللّحظات الصعبة". وأكمل: "اللاعبون عازمون على إسعاد الشعب الجزائري، وسيفعلون كل شيء من أجلهم". وعن اختياراته للاعبين، قال بلماضي: "أنا طبقت ما قلته منذ البداية وخير دليل على ذلك، هو يوسف بلايلي الذي لم يكن ضمن مشروع
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محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

ورطة في الأهلي بعد استقالة اتحاد الكرة

تفجرت أزمة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية بعد استقالة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة عقب الخروج المهين من دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، والسقوط أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، الأمر الذي أجبر أبوريدة وأعضاء مجلسه على تقديم الاستقالة والاعتذار عن استكمال المدة المتبقية لمجلسهم، بعد تعرضهم لهجوم شديد من الجماهير عقب اخفاق المنتخب الوطني في كان 2019.
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هل تقام مباراة القمة بحضور جماهيري؟ عامر حسين يرد

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن لاعبي الأهلي والزمالك الجدد أصبح من حقهم المشاركة في مباريات الدور الأول من البطولات الإفريقية المقبلة، بعدما تم الاتفاق على المواعيد الجديدة لقيد اللاعبين في القائمة المحلية باتحاد الكرة. وتلقى اتحاد الكرة المصرى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس، وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري. كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن فتح باب القيد يوم 1 يوليو على أن يستمر حتى 30 يوليو.
مجدى عبد الغنى

مجدي عبدالغني يفقد أعصابه على الهواء «فيديو»

علق مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، على الاتهامات الموجهة إليه، وادعاءات إلقاء القبض عليه، منفعلا: «إيه قلة الأدب دي، اللي إحنا بقينا فيها، مفيش احترام ومفيش رادع، أي حد بيقول وبيكتب أي حاجة، كفاية ترويج للأكاذيب». وأضاف عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أنه كان عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حينما فاز منتخب مصر ببطولات أمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية، في 2006، و2008، و2010، وعندما تأهل المنتخب لكأس العالم روسيا 2018.
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تعرف على رواتب مدربي منتخبات دور الـ16 في كان 2019

يشهد غدًا الجمعة، بداية مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدة مواجهات ساخنة، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات الكان بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي "مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس"، وقبل منافسات ثمن نهائي كان 2019، أجرت مجلة «جون أفريك» مسحًا حول رواتب مدربي منتخبات دور الـ16، المشاركة في العرس الإفريقي، وتصدر راتب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجور مدربي أمم إفريقيا.
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تعرف على أحدث جهاز يستخدمه المنتخب في أمم إفريقيا

وصل للجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم‎، جهازًا جديدًا لعلاج الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون في الملاعب، والذي يقلل زمن الاستشفاء من الإصابات ويساعد على سرعة العودة للملاعب، حيث يعد هو الأول من نوعه الذي يتم استخدامه في مصر استمرارًا لسياسة التطوير المستمرة التي يقوم بها الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بعد الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء بالعالم، و‎حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على جهاز «Indiba T care» الذي يستخدم من قبل أكبر الفرق الرياضية العالمية للعلاج من إصابات الملاعب العضلية والعظمية.
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طارق يحيى: وجود محمد صلاح يشعل كأس الأمم 2019

قال طارق يحيى، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق الذي توج بلقب أمم أفريقيا 1986، كما شارك في بطولتي 1988 و1990، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سيكون عاملا كبيرا في زيادة حدة المنافسة في بطولة أمم إفريقيا، وبسؤاله عن ذكرياته في نسخة بطولة 1986 قال: "لم ولن أنس هذه النسخة، التي شهدت أجواء غير طبيعية، تباينت معها المشاعر ما بين التوتر والفرحة، وكنا نلعب مبارياتنا على استاد القاهرة، ورغم أنه لم يكن يبتعد أكثر من كيلومترين اثنين عن فندق الإقامة، لكننا كنا نصل إليه في ساعتين، بسبب الجماهير وحضورها الذي كان يزيد عن 100 ألف متفرج".
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مصر أمام أوغندا.. تفوق تاريخي وهزيمة ثقيلة

يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في المباراة الافتتاحية للبطولة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 30 يونيو على استاد القاهرة، وتملك مصر أفضلية كاسحة في المواجهات المباشرة على أوغندا من خلال تحقيقها الانتصار في 15 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين فقط.
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