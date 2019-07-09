جريمة

مأساة في حلوان.. تقييد رجل وابنته بالحبال وإشعال النار بجثتيهما

تحرير:تهامى البندارى ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
عثر رجال المباحث بقطاع أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، على جثتى رجل وابنته موثقين بالحبال، داخل شقتهم بمنطقة المثلث في حلوان، بعد اشتعال النيران بشقتهما، ويكثف رجال المباحث بقيادة المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من جهودهم لكشف تفاصيل وملابسات الحادث، من خلال فحص كاميرات المراقبة، وصولا لأى خيوط تقود رجال المباحث إلى التوصل لحقيقة الحادث وفك طلاسمه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بندب خبراء الطب الشرعي، لتشريح جثتى المجني عليهما.
أسفرت تحريات رجال المباحث الأولية عن وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وتبين أن الجثتان لأب وابنته 10 سنوات، موثقين بالحبال، وأن الجاني المجهول قام عقب ذلك بإشعال النيران داخل الشقة لإخفاء تفاصيل الحادث المأسوي. تلقت شرطة نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد باشتعال النيران في شقة سكنية بمنطقة حلوان والعثور
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إجراء عاجل من الصحة بعد بتر العضو الذكري لطفل بشبرا الخيمة

قرر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية، للتفتيش والتحقيق وسرعة العرض فى واقعة اتهام ولى أمر لممرضة بالمركز الطبى بمنطي بشبرا الخيمة، بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له مما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى. وأكد الطباخ لـ"التحرير"، أنه كلف اللجنة بإعداد تقرير واف حول الواقعة وملابساتها بالكامل، لافتا إلى أنه لم يتقدم أحد بشكوى رسمية للمديرية، وأن العقوبة على الممرضة ستحددها النيابة العامة حال ثبوت التهمة.
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الجرارات «خربانة».. مشاهد أول جلسة في حريق محطة مصر

«أنا معملتش حاجة، الجرارات كلها خربانة ومش شغالة»، نطق بها أحد المتهمين في قضية حريق محطة مصر، خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين في حريق محطة مصر، بشأن اتهامهم بالقتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير، إذ شملت قائمة المتهمين كل من: سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط، والذين سبق وصدر قرار من النائب العام بحبسهم على ذمة القضية التي تحمل رقم 518 لسنة 2019، وشهدت الجلسة مشاهد هامة، تسردها «التحرير» عبر السطور المقبلة.
غرق-مركب

البحث عن 4 أشخاص ابتلعتهم ترعة بعد انقلاب سيارتهم

يكثف رجال الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة، بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية، جهودهم لانتشال جثث 4 ضحايا من ترعة الرياح البحيري بطريق قريتي الطيرية وأبو الخاوى التابعين لمركز كوم حمادة، عقب سقوط سيارة ملاكي في الترعة المشار إليها بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلت القيادة من يد السائق وانقلبت في الترعة، وجاري البحث عن الجثث بواسطة الضفادع البشرية والصيادين والأهالي، وجاري تمشيط المجرى المائي، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة.
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«الأراضي ديه بتاعتي».. نصاب يستولى على 10 ملايين من مواطنين

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط عاطل تمكن من النصب على المواطنين بمدينة طلخا، واستولى على مبالغ مالية منهم ثمن بيع قطعة أرض زراعية يدعي ملكيتها على غير الحقيقة، حتى بلغت ثروته بما يقدر بنحو 10 ملايين جنيه، وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود عدة بلاغات لضباط مباحث الأموال، تفيد بقيام شخص بالنصب عليهم فى مبالغ مالية بحجة شراء أراض لهم خلف الموقف الجديد.
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حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

سيارة نقل تقتحم مبنى النجدة بـ«الصحراوي» ومصرع ضابط

لقى ضابط بمديرية أمن الجيزة، مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة نقل بمبنى تابع لشرطة النجدة الواقع بطريق الإسكندرية الصحراوي، قبيل محطة تحصيل الرسوم بنطاق محافظة الجيزة، فيما تم نقل جثة الضابط إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن جثة المتوفى بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، فيما انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، لرفع آثار التصادم، في الوقت الذي تم التحفظ فيه على السائق المتسبب في الحادث.
خطف طفل

«الضنا غالي».. شيطانة الوايلي تخطف يوسف «ابن الذوات»

«خيرا تعمل شرا تلقى»، مثل شعبي تحقق في حى الوايلي الشهير، بعدما خانت ربة منزل عشرة الأيام التي قضتها داخل شركة سياحة مملوكة لأحد الأشخاص، لم تصن العيش والملح، واتفقت مع زوجها الذي يعمل مدرب ألعاب رياضية، وآخرين عاطلين، على خطف ابنه، لعلمها بثرائه، بهدف مساومته والحصول منه على فدية مالية، نظير إطلاق سراح "ابن الذوات" قبل أن تكشف مباحث القاهرة تفاصيل خطة السيدة، ومكيدتها الشيطانية، لتسقط عصابة الأشرار في قبضة رجال الشرطة بعد ساعات من ارتكاب الحادث.
عقار-الزاوية-المنهار (6)

الحماية المدنية تبحث عن سيدة وآخر أسفل عقار إمبابة

واصلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، جهودها لإزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة، نتجت عنه وفاة مواطن وإصابة اثنين آخرين، وتوصلت التحريات الأولية إلى وجود سيدة ومواطن آخر أسفل الأنقاض، يبحث عنهما رجال الإطفاء، بينما فرض رجال المرور كردونًا حول العقار لمنع وصول المواطنين إليه.
طعنات-سكين-جريمة

بركة دم في 60 ثانية.. جريمة «هيام والخال والسكين»

لم يخطر ببال أيمن، فني تكييف، أن غضب رفيقة دربه وذهابها للإقامة بمنزل خالها سيكون سببا في قتله في غضون 60 ثانية، إذ تحول المشهد داخل شقة خال زوجته لبركة دماء، تعالت صيحات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: "أيمن مات"، لتنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقته؛ بسبب خلافات أسرية، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الحادث، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.
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