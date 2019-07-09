مأساة في حلوان.. تقييد رجل وابنته بالحبال وإشعال النار بجثتيهما

تحرير:تهامى البندارى ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

جثة- أرشيفية

عثر رجال المباحث بقطاع أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، على جثتى رجل وابنته موثقين بالحبال، داخل شقتهم بمنطقة المثلث في حلوان، بعد اشتعال النيران بشقتهما، ويكثف رجال المباحث بقيادة المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من جهودهم لكشف تفاصيل وملابسات الحادث، من خلال فحص كاميرات المراقبة، وصولا لأى خيوط تقود رجال المباحث إلى التوصل لحقيقة الحادث وفك طلاسمه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بندب خبراء الطب الشرعي، لتشريح جثتى المجني عليهما.

أسفرت تحريات رجال المباحث الأولية عن وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وتبين أن الجثتان لأب وابنته 10 سنوات، موثقين بالحبال، وأن الجاني المجهول قام عقب ذلك بإشعال النيران داخل الشقة لإخفاء تفاصيل الحادث المأسوي. تلقت شرطة نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد باشتعال النيران في شقة سكنية بمنطقة حلوان والعثور