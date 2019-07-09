هل تقام مباراة القمة بحضور جماهيري؟ عامر حسين يرد

تحرير:أحمد بركات ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م

عامر حسين

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن لاعبي الأهلي والزمالك الجدد أصبح من حقهم المشاركة في مباريات الدور الأول من البطولات الإفريقية المقبلة، بعدما تم الاتفاق على المواعيد الجديدة لقيد اللاعبين في القائمة المحلية باتحاد الكرة. وتلقى اتحاد الكرة المصرى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس، وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري. كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن فتح باب القيد يوم 1 يوليو على أن يستمر حتى 30 يوليو.

وقال عامر حسين في تصريحات خاصة لـ"التحرير"،: "إنه لا توجد أي نية لإجراء تعديلات، على جدول مباريات كأس مصر المعلن عنه قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية، بعد التعديلات التي أجريت اليوم على مواعيد مباريات الدوري المتبقية لنادي الأهلي والزمالك". وتابع رئيس لجنة المسابقات قائلا: "مباراة الأهلي والزمالك في الدور