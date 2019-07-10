عطف آخرته سرقة ودم.. حكاية الأشقاء الثلاثة وصراف بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص

جثة - أرشيفية

كشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي المكلف من اللواء هشام خطاب، مدير أمن محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة في قضية مقتل صراف أثناء عمله داخل مكتب مقاولات التأمينات بمجمع البريد الكائن فى حى الشرق، إذ تبين أن المجني عليه اعتاد الحضور لصرف المعاشات ليلا، تيسيرا على المواطنين من كبار السن، وأن المتهمين استغلوا الهدوء الذي يشهده المبني في هذا التوقيب لتنفيذ جريمتهم، وأوضحت التحريات، أن 3 أشقاء هم من قاموا بالجريمة بينهم امرأة يعطف عليها القتيل لظروفها المالية الصعبة.

وأشارت التحريات، إلى أن الأشقاء الثلاثة اتفقوا على قيام شقيقتهم بإيهام القتيل بحاجتها الضرورية لمبلغ مالى واستعطافه للحضور إليه ومنحها المبلغ، وفور وصولها هاجمه شقيقيها واستوليا على مسروقات ومبلغ مالي كبير، وسددوا عدة طعنات في جسده حتي فارق الحياة.وتوصلت جهود فريق البحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة وإجراء