سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

عطف آخرته سرقة ودم.. حكاية الأشقاء الثلاثة وصراف بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
كشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي المكلف من اللواء هشام خطاب، مدير أمن محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة في قضية مقتل صراف أثناء عمله داخل مكتب مقاولات التأمينات بمجمع البريد الكائن فى حى الشرق، إذ تبين أن المجني عليه اعتاد الحضور لصرف المعاشات ليلا، تيسيرا على المواطنين من كبار السن، وأن المتهمين استغلوا الهدوء الذي يشهده المبني في هذا التوقيب لتنفيذ جريمتهم، وأوضحت التحريات، أن 3 أشقاء هم من قاموا بالجريمة بينهم امرأة يعطف عليها القتيل لظروفها المالية الصعبة.
وأشارت التحريات، إلى أن الأشقاء الثلاثة اتفقوا على قيام شقيقتهم بإيهام القتيل بحاجتها الضرورية لمبلغ مالى واستعطافه للحضور إليه ومنحها المبلغ، وفور وصولها هاجمه شقيقيها واستوليا على مسروقات ومبلغ مالي كبير، وسددوا عدة طعنات في جسده حتي فارق الحياة.وتوصلت جهود فريق البحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة وإجراء
اقرأ المزيد
محمد-سمير (1)

المتحدث العسكري السابق وزوجته يكشفان حقيقة علاقتهما بـ«دابسي»

رفض العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، كل ما تم تداوله مؤخرا عن علاقته وزوجته الإعلامية إيمان أبو طالب بشركة "دابسي"، مؤكدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا توجد أي علاقة تربطهما بالشركة، وأنهما اعتذرا عن تولي أي مناصب فيها، موضحا أن إدارة الشركة عرضت عليه تولي منصب مدير تطوير الموارد البشرية، وتعيين زوجته كمستشارة إعلامية، واتفقا بالفعل مع "دابسي" يوم 1 يوليو الجاري، لكنهما اعتذرا يوم 7 يوليو الجاري، عن عدم تولي المنصبين سواء هو أو زوجته.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

متهم بالرشوة.. «تشريعية النواب» ترفع الحصانة عن نائب

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة، والذي سيخضع لتحقيقات النيابة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث توجه للنائب اتهامات باستغلال نفوذه كعضو برلماني وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان م. ا. ولطفى ف. ج، نظير مبلغ مالي قدره مليون جنيه على سبيل الرشوة.
على عبد العال (4)

«سنناقش الطوارئ غدا».. عبد العال يرفع جلسة البرلمان

شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور النواب جلسة الغد، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في البلاد، جاء ذلك قبل أن يرفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الاربعاء، فيما قرر مجلس النواب، أيضا، إرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، إلى جلسة لاحقة بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين الأعضاء. حيث رأت الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن، أن يتم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم تطبيقه على الأشخاص الإعتبارية دون الأشخاص العادية.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

بعد انقسام النواب..تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم

أرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة قانون الإيجار القديم، إلى جلسة قادمة، وذلك بعد الخلافات التى شهدتها الجلسة حول مشروع القانون، بعد أن انقسم النواب ما بين مؤيد ومعارض، لتطبيق القانون على الأشخاص الاعتباريين والعاديين. وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عقب تأجيل مناقشة القانون، "أقسم بالله العلى العظيم وأنا أستاذ قبل ما أتى هنا، وأعلم جيدا أن المنصة لم تحيد على الإطلاق وأعلم حدود اختصاصى، والحيدة تقتضى أن أنبه المجلس أن هناك عوارا دستوريا".
اقرأ المزيد من الأخبار
فلوس (3)

زيادة الأجور وترقيات.. 6 إجراءات سعيدة للمصريين في يوليو

ينتظر المصريون خلال شهر يوليو المقبل مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية سواء كانت مفرحة أو حزينة عليهم، وتتمثل الإجراءات السارة في زيادة الأجور والمعاشات، فيما تتمثل الإجراءات الصعبة في رفع أسعار الكهرباء والوقود. وتستهدف الحكومة من تطبيق الإجراءات الجديدة رفع العبء عن المواطنين وتدعيم الحماية الاجتماعية لبعض طبقات المجتمع خاصة محدودي الدخل والبسطاء، وذلك من خلال استمرار برنامج الإصلاحات الإدارية والهيكلية، والتى تشمل إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الأجور.
فلوس-الجمعية

بعد رفع الحد الأدنى| ما مصير الأقصى للأجور؟

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور ليتماشى مع الزيادات التي أدخلتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019- 2020. وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن المطالبة جاءت ضمن توصيات اللجنة التي تم الانتهاء منها بشأن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد أى اقتراحات لأرقام بشأن الحد الأقصى الجديد، كما أن التعديلات ستكون متوافقة مع الحد الأدنى الجديد. ويبلغ الحد الأقصى للأجور حاليا نحو 42 ألف جنيه، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى قبل زيادته وهو 1200 جنيه.
محمد-مـرسى (2)

بالأدلة.. مصر تكذب «رايتس وواتش» بسبب محمد مرسي

ردت الهيئة العامة للاستعلامات، على التغريدات التي نشرتها سارة ليا واتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عبر حسابها على "تويتر"، وتحدثت خلالها عن ملابسات وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، إذ أكدت الهيئة أن كل ما نشر ما هو إلا مجرد استباق مغرض للأحداث، بدوافع سياسية، وأنه تضمن "ادعاءات واهية"، تؤكد مواصلة "تدوير الأكاذيب"، الذي اتخذته المنظمة منهجا لها، وأوضحت الاستعلامات، ن واتسون اتهمت الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة مرسي، عبر ما أسمته "الإهمال الإجرامي"، واستخدمت الواقعة كوسيلة لتأكيد الأكاذيب وتعميمها على نزلاء السجون كافة، وهي سقطة جديدة لرايتس ووتش.
محمد-مـرسى (3)

ضغط وسكر وأمراض أخرى.. تفاصيل حالة محمد مرسي الطبية

مع إعلان وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، عصر أمس الإثنين، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء محاكمته بمجمع محاكم طرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر"، وبدأت الأسئلة عن تفاصيل الحالة الصحية لمرسي، وما إذا كان يعاني من أمراضي معينة، قبل أن يؤكد مصدر طبي مسؤول، في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس المعزول خضع لرعاية طبية مستمرة، وتمت متابعة حالته وخدمته ورعايته طبيا، داخل وخارج السجن في إطار تعاون مخصص بين مصلحة وعدد من المستشفيات، مشددا على أنه لم يكن هناك أي تقصير بشأن ما كان يعانيه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org