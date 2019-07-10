فرج عامر للأهلي: لنا الأولوية في ضم هذا الثنائي

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص

فرج عامر

أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن ناديه طلب ضم هشام محمد، وإسلام محارب، ثنائي النادي الأهلي أكثر من مرة، وينتظر رد مجلس إدارة النادي الأحمر. وقال عامر، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «طلبنا هشام محمد وإسلام محارب من الأهلي أكثر من مرة على سبيل الإعارة، وأعتقد أننا لدينا أولوية عند القلعة الحمراء ومنتظرين رد مجلس الإدارة». واستمر في حديثه: «شرط منع اللاعب المعار من اللعب أمام ناديه السابق مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم».

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب كان قد عقد اجتماعا، مساء الإثنين، بمقر النادي بالجزيرة، لاعتماد ومناقشة عدد من الملفات، أبرزها اعتماد قرار تمديد إعارة رمضان صبحي مع فريق الكرة، بالإضافة إلى اعتماد التعاقد مع المالي أليو ديانج القادم من مولودية الجزائر لمدة 4 مواسم، والانتهاء من