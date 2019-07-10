رياضة

فرج عامر للأهلي: لنا الأولوية في ضم هذا الثنائي

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص
فرج عامر
فرج عامر
أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن ناديه طلب ضم هشام محمد، وإسلام محارب، ثنائي النادي الأهلي أكثر من مرة، وينتظر رد مجلس إدارة النادي الأحمر. وقال عامر، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «طلبنا هشام محمد وإسلام محارب من الأهلي أكثر من مرة على سبيل الإعارة، وأعتقد أننا لدينا أولوية عند القلعة الحمراء ومنتظرين رد مجلس الإدارة». واستمر في حديثه: «شرط منع اللاعب المعار من اللعب أمام ناديه السابق مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم».
يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب كان قد عقد اجتماعا، مساء الإثنين، بمقر النادي بالجزيرة، لاعتماد ومناقشة عدد من الملفات، أبرزها اعتماد قرار تمديد إعارة رمضان صبحي مع فريق الكرة، بالإضافة إلى اعتماد التعاقد مع المالي أليو ديانج القادم من مولودية الجزائر لمدة 4 مواسم، والانتهاء من
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ورطة في الأهلي بعد استقالة اتحاد الكرة

تفجرت أزمة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية بعد استقالة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة عقب الخروج المهين من دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، والسقوط أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، الأمر الذي أجبر أبوريدة وأعضاء مجلسه على تقديم الاستقالة والاعتذار عن استكمال المدة المتبقية لمجلسهم، بعد تعرضهم لهجوم شديد من الجماهير عقب اخفاق المنتخب الوطني في كان 2019.
عامر-حسين

هل تقام مباراة القمة بحضور جماهيري؟ عامر حسين يرد

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن لاعبي الأهلي والزمالك الجدد أصبح من حقهم المشاركة في مباريات الدور الأول من البطولات الإفريقية المقبلة، بعدما تم الاتفاق على المواعيد الجديدة لقيد اللاعبين في القائمة المحلية باتحاد الكرة. وتلقى اتحاد الكرة المصرى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس، وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري. كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن فتح باب القيد يوم 1 يوليو على أن يستمر حتى 30 يوليو.
لاعبي الجزائر يحتفلوا بالصعود‎ (3)

بلماضي: أسعى لإعادة الجزائر بين كبار إفريقيا

أكد جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، أنه يحلم بإعادة منتخب بلاده إلى مكانتهم القارية والدولية، وذلك على هامش مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وبذلك بعد أن بلغ دور ربع النهائي ليواجه منتخب كوت ديفوار يوم الخميس المُقبل، وقال بلماضي في تصريحات نقلتها صحيفة "الجزائر": "أعتقد أننا حتى الآن في الطريق الصحيح، ونسعى لاستعادة مكانتنا ضمن كبار القارة الإفريقية، الوقت أصبح مناسبًا وهذا لا يمر إلا عبر التتويج باللقب، وهو الهدف الذي نسعى له جميعا".
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فرج-عامر (2)

فرج عامر يعلن عن صفقة جديدة بين سموحة والزمالك

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وعضو مجلس النواب، عن موافقة رئيس نادي الزمالك على إعارة محمد فاروق "روقا" لاعب وسط القلعة البيضاء، وزميله مصطفى محمد مهاجم الفريق، إلى صفوف الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ نشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعه مع رئيس الزمالك في مجلس النواب، وعلق عليها: "شكرا سيادة المستشار مرتضى منصور، الزمالك يوافق على إعارة روقا ومصطفى محمد لسموحة، الموسم المقبل".
الاهلي-و وليد-سليمان و هشام-محمد ‎

سموحة يتقدم بعرض رسمي لضم نجم الأهلي

علمت «التحرير» من مصادر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن نادي سموحة تقدم بطلب رسمي من أجل الحصول على خدمات هشام محمد، لاعب خط وسط القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتواصل محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، طلب فيه بشكل رسمي الحصول على خدمات هشام محمد بيع نهائي، بعد أن أعرب حسام حسن المدير الفني للنادي السكندري إعجابه بقدرات اللاعب الفنية وطلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ظل عدم اعتماد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على اللاعب في الفترة الماضية.
حسام-حسن

فرج عامر يفتح النار على "كاف" بسبب حسام حسن

أعرب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن غضبه الشديد من تجاهل مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لحسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة وأحد أساطير الكرة المصرية والمنتخب الوطني، حيث تجاهل الاتحاد الإفريقي دعوة العميد لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي. ووصف فرج عامر رئيس نادي سموحة تجاهل الاتحاد الإفريقي "كاف" لحسام حسن في حفل الافتتاح بأنها إهانة للكرة المصرية.
سموحة

سموحة يرفض العرض الأوروبي لاحتراف نجم الفريق

تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن عروض الاحتراف لنجم فريقه حسام حسن، في أحد الدوريات الأوروبية، ورحيله في فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، وقال رئيس النادي السكندري، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «رفضنا عرضا لاحتراف المهاجم حسام حسن في بلجيكا»، وكان فرج عامر قال في تصريحات سابقة: «من الصعب جدا أن نرى فريق سموحة في الموسم المقبل بدون مهاجمه حسام حسن، مهما كانت الإغراءات المادية في ظل رغبة العديد من الأندية الكبرى داخليا وخارجيا في شرائه».
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