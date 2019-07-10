جريمة

حريق هائل في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة (فيديو)

تحرير:محمد عودة ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص
حريق كنيسة الأنبا بولا
حريق كنيسة الأنبا بولا
شب حريق هائل في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران. البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير، ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق.
ومع تطور الأمر تمت الاستعانة بـ3 خزانات مياه استراتيجية إضافية للمساهمة إلى جانب سيارات الإطفاء فى السيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المحيطة، بينما دفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات للتدخل إذا ما اقتضت الحاجة إليها.وذكرت مصادر وشهود عيان أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، لكنه
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حريق كنيسة الأنبا بولا

إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق كنيسة الأنبا بولا

أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق، فى الحريق الذى شب بمقر كنيسة ودير الأنبا بولا فى منطقة حدائق القبة بالقاهرة. وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى الأماكن المحيطة بالكنيسة. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير من الكنيسة.
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مأساة في حلوان.. تقييد رجل وابنته بالحبال وإشعال النار بجثتيهما

عثر رجال المباحث بقطاع أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، على جثتى رجل وابنته موثقين بالحبال، داخل شقتهم بمنطقة المثلث في حلوان، بعد اشتعال النيران بشقتهما، ويكثف رجال المباحث بقيادة المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من جهودهم لكشف تفاصيل وملابسات الحادث، من خلال فحص كاميرات المراقبة، وصولا لأى خيوط تقود رجال المباحث إلى التوصل لحقيقة الحادث وفك طلاسمه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بندب خبراء الطب الشرعي، لتشريح جثتى المجني عليهما.
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إجراء عاجل من الصحة بعد بتر العضو الذكري لطفل بشبرا الخيمة

قرر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية، للتفتيش والتحقيق وسرعة العرض فى واقعة اتهام ولى أمر لممرضة بالمركز الطبى بمنطي بشبرا الخيمة، بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له مما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى. وأكد الطباخ لـ"التحرير"، أنه كلف اللجنة بإعداد تقرير واف حول الواقعة وملابساتها بالكامل، لافتا إلى أنه لم يتقدم أحد بشكوى رسمية للمديرية، وأن العقوبة على الممرضة ستحددها النيابة العامة حال ثبوت التهمة.
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الجرارات «خربانة».. مشاهد أول جلسة في حريق محطة مصر

«أنا معملتش حاجة، الجرارات كلها خربانة ومش شغالة»، نطق بها أحد المتهمين في قضية حريق محطة مصر، خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين في حريق محطة مصر، بشأن اتهامهم بالقتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير، إذ شملت قائمة المتهمين كل من: سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط، والذين سبق وصدر قرار من النائب العام بحبسهم على ذمة القضية التي تحمل رقم 518 لسنة 2019، وشهدت الجلسة مشاهد هامة، تسردها «التحرير» عبر السطور المقبلة.
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (2)

إخماد حريق بمحل تجاري في البدرشين دون سقوط مصابين

حاصر رجال الحماية المدنية بالجيزة ألسنة النيران التي أمسكت بمحتويات محل تجاري بمنطقة البدرشين، وتمكنوا من إخماد النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المحال المجاورة، ولم يسفر الحريق عن قتلى أو مصابين. تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة البدرشين، وتم إخطار اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، والدفع بثلاث سيارات إطفاء، حاصرت النيران لمنع امتدادها إلى المحال والمنازل المجاورة.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريق داخل محلات بالعتبة

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، من إخماد حريق داخل سوق الخضار ومجموعة من المحلات في ميدان العتبة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات. وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المحلات وسوق في العتبة، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
السيطره علي حريق بمحطة قطار بنها (5)

السيطرة على حريق بمقدمة قطار «أسوان - القاهرة»

تمكنت قوات الحماية المدنية، مساء أمس السبت، من السيطرة على حريق بعربة الديزل بقطار "أسوان - القاهرة" رقم 80، دون وجود إصابات بين مستقلى القطار. وكانت غرفة عمليات المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، رصدت انبعاث أدخنة وحريق بالقطار رقم 80 المنطلق من محطة أسوان فى طريقه للقاهرة، وأثناء مروره بمنطقة الدومارية مركز إدفو شمال محافظة أسوان، توقف القطار بعد انبعاث أدخنة ونشوب حريق فى مقدمة القطار. وبإبلاغ الحماية المدنية، تم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وجارى تغيير العربة المشتعلة واستكمال رحلة القطار للقاهرة.
الحماية المدنية تواصل إطفاء حريق بمزرعة نخيل في الوادي الجديد-3

السيطرة على حريق شب في مزرعة نخيل بالوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة الوادى الجديد من السيطرة على حريق محدود شب في مزرعة نخيل بمنطقة عين سفينة، بقرية المعصرة، التابعة لمركز الداخلة. تلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، بشأن اشتعال النيران فى مزرعة نخيل بمنطقة عين سفينة، بقرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة. على الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.
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