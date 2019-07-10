حريق هائل في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة (فيديو)

تحرير:محمد عودة ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص

حريق كنيسة الأنبا بولا

شب حريق هائل في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران. البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير، ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق.

ومع تطور الأمر تمت الاستعانة بـ3 خزانات مياه استراتيجية إضافية للمساهمة إلى جانب سيارات الإطفاء فى السيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المحيطة، بينما دفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات للتدخل إذا ما اقتضت الحاجة إليها.وذكرت مصادر وشهود عيان أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، لكنه