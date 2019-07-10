إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق كنيسة الأنبا بولا

تحرير:محمد عودة ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ ص

حريق كنيسة الأنبا بولا

أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق، فى الحريق الذى شب بمقر كنيسة ودير الأنبا بولا فى منطقة حدائق القبة بالقاهرة. وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى الأماكن المحيطة بالكنيسة. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير من الكنيسة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومع تطور الأمر تمت الاستعانة بـ3 خزانات مياه استراتيجية إضافية للمشاركة فى إخماد الحريق، بينما دفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات للتدخل إذا ما اقتضت الحاجة إليها. وذكرت مصادر وشهود عيان أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية،