محافظ القاهرة ينتقل إلى موقع حريق كنيسة الأنبا بولا

تحرير:محمد عودة ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ ص

حريق كنيسة الأنبا بولا

انتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة إلى موقع الحريق الذى شب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بكنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. وحرص المحافظ على التواجد مع القيادات الأمنية التى انتقلت إلى موقع الحريق، على رأسهم مدير أمن القاهرة، ومدير قطاع الأمن العام، لمتابعة قوات الحماية المدنية والإشراف على عمليات الإطفاء من ناحية، ومعاينة الموقع والوقوف على ملابسات الحريق من ناحية أخرى. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير.ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومع تطور الأمر تمت الاستعانة بـ3 خزانات مياه استراتيجية إضافية للمشاركة فى إخماد الحريق، بينما دفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات للتدخل