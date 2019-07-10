جريمة

مصادر: ماس كهربائي وراء حريق كنيسة الأنبا بولا

تحرير:محمد عودة ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ ص
حريق كنيسة الأنبا بولا
حريق كنيسة الأنبا بولا
قالت مصادر إن التحريات الأولية للأجهزة الأمنية رجحت أن سبب الحريق الذى شب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بكنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، ماس كهربى. وتتواجد القيادات الأمنية فى موقع الحريق لمتابعة عمليات الإطفاء، إذ انتقل مدير أمن القاهرة، ومدير قطاع الأمن العام، لمتابعة قوات الحماية المدنية والإشراف على عمليات الإطفاء من ناحية، ومعاينة الموقع والوقوف على ملابسات الحريق من ناحية أخرى. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير. ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومع تطور الأمر تمت الاستعانة بـ3 خزانات مياه استراتيجية إضافية للمشاركة فى إخماد الحريق، بينما دفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات للتدخل
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حريق كنيسة الأنبا بولا

السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى كنيسة كنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير. ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.
حريق كنيسة الأنبا بولا

محافظ القاهرة ينتقل إلى موقع حريق كنيسة الأنبا بولا

انتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة إلى موقع الحريق الذى شب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بكنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. وحرص المحافظ على التواجد مع القيادات الأمنية التى انتقلت إلى موقع الحريق، على رأسهم مدير أمن القاهرة، ومدير قطاع الأمن العام، لمتابعة قوات الحماية المدنية والإشراف على عمليات الإطفاء من ناحية، ومعاينة الموقع والوقوف على ملابسات الحريق من ناحية أخرى. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة.
حريق كنيسة الأنبا بولا

إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق كنيسة الأنبا بولا

أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق، فى الحريق الذى شب بمقر كنيسة ودير الأنبا بولا فى منطقة حدائق القبة بالقاهرة. وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى الأماكن المحيطة بالكنيسة. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير من الكنيسة.
حريق كنيسة الأنبا بولا

حريق هائل في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة (فيديو)

شب حريق هائل في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران. البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير، ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق.
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حريق كنيسة الأنبا بولا

محافظ القاهرة ينتقل إلى موقع حريق كنيسة الأنبا بولا

انتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة إلى موقع الحريق الذى شب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بكنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. وحرص المحافظ على التواجد مع القيادات الأمنية التى انتقلت إلى موقع الحريق، على رأسهم مدير أمن القاهرة، ومدير قطاع الأمن العام، لمتابعة قوات الحماية المدنية والإشراف على عمليات الإطفاء من ناحية، ومعاينة الموقع والوقوف على ملابسات الحريق من ناحية أخرى. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة.
حريق كنيسة الأنبا بولا

إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق كنيسة الأنبا بولا

أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق، فى الحريق الذى شب بمقر كنيسة ودير الأنبا بولا فى منطقة حدائق القبة بالقاهرة. وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى الأماكن المحيطة بالكنيسة. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير من الكنيسة.
حريق كنيسة الأنبا بولا

حريق هائل في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة (فيديو)

شب حريق هائل في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران. البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير، ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق.
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إخماد حريق بمحل تجاري في البدرشين دون سقوط مصابين

حاصر رجال الحماية المدنية بالجيزة ألسنة النيران التي أمسكت بمحتويات محل تجاري بمنطقة البدرشين، وتمكنوا من إخماد النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المحال المجاورة، ولم يسفر الحريق عن قتلى أو مصابين. تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة البدرشين، وتم إخطار اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، والدفع بثلاث سيارات إطفاء، حاصرت النيران لمنع امتدادها إلى المحال والمنازل المجاورة.
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