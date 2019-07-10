السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا

تحرير:محمد عودة ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ ص

حريق كنيسة الأنبا بولا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى كنيسة كنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير. ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

ومع تطور الأمر تمت الاستعانة بـ3 خزانات مياه استراتيجية إضافية للمشاركة فى إخماد الحريق، بينما دفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات للتدخل إذا ما اقتضت الحاجة إليها. وذكرت مصادر وشهود عيان أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، لكن 3 أشخاص أصيبوا بحالات اختناق وتم نقلهم إلى سيارات الإسعاف المتمركزة فى محيط الحريق