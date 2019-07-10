جريمة

النار طالعة من الكنيسة.. تفاصيل 3 ساعات رعب في حدائق القبة

قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على حريق شب خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة، دون أن يسفر عن وقوع خسائر بشرية.
تحرير:نصر نعيم ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ ص
حريق كنيسة الأنبا بولا
حريق كنيسة الأنبا بولا
عقارب الساعة تشير إلى بعد منتصف الليل بـ15 دقيقة، كل شيء هادئ، السيارات تركض مسرعة في الشوارع الخالية مع تأخر الوقت، لا شيء يعكر الصفو. «ياعم محمد فيه دخان مغطي العمارة».. كانت الجملة التي قطعت صفاء الليل في منطقة حدائق القبة، بعدها انتشر الفزع وصراخ الأهالي مع رؤيتهم لألسنة اللهب التى ترتفع في السماء «الكنيسة بتولع» في إشارة إلى اندلاع حريق في كنيسة الأنبا بولا المجاورة. على إثر ذلك انطلق الأهالى إلى مصدر النيران، يحاولون بكل ما أوتوا من قوة السيطرة على الحريق، أو محاصرة ألسنة اللهب على أقل تقدير لحين حضور سيارات الإطفاء.
فزع ورعب مشهد ارتفاع النيران في السماء واتساع مدى الحريق دفع الأمهات والأهالي إلى حمل أطفالهم والنزول بهم إلى الشارع خوفا من امتداد الحريق إلى أماكن او مساكن مجاورة. سيارات الإطفاء هتكت سكون الليل في المنطقة خلال لحظات، وزاد توافدها مع استمرار الحريق، ليسطر رجال الحماية المدنية ملحمة وبطولة على مدار
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حريق كنيسة الأنبا بولا

السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى كنيسة كنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير. ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.
حريق كنيسة الأنبا بولا

محافظ القاهرة ينتقل إلى موقع حريق كنيسة الأنبا بولا

انتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة إلى موقع الحريق الذى شب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بكنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. وحرص المحافظ على التواجد مع القيادات الأمنية التى انتقلت إلى موقع الحريق، على رأسهم مدير أمن القاهرة، ومدير قطاع الأمن العام، لمتابعة قوات الحماية المدنية والإشراف على عمليات الإطفاء من ناحية، ومعاينة الموقع والوقوف على ملابسات الحريق من ناحية أخرى. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة.
حريق كنيسة الأنبا بولا

مصادر: ماس كهربائي وراء حريق كنيسة الأنبا بولا

قالت مصادر إن التحريات الأولية للأجهزة الأمنية رجحت أن سبب الحريق الذى شب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بكنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، ماس كهربى. وتتواجد القيادات الأمنية فى موقع الحريق لمتابعة عمليات الإطفاء، إذ انتقل مدير أمن القاهرة، ومدير قطاع الأمن العام، لمتابعة قوات الحماية المدنية والإشراف على عمليات الإطفاء من ناحية، ومعاينة الموقع والوقوف على ملابسات الحريق من ناحية أخرى. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة.
حريق كنيسة الأنبا بولا

إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق كنيسة الأنبا بولا

أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق، فى الحريق الذى شب بمقر كنيسة ودير الأنبا بولا فى منطقة حدائق القبة بالقاهرة. وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى الأماكن المحيطة بالكنيسة. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير من الكنيسة.
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حريق كنيسة الأنبا بولا

السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى كنيسة كنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير. ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.
حريق كنيسة الأنبا بولا

مصادر: ماس كهربائي وراء حريق كنيسة الأنبا بولا

قالت مصادر إن التحريات الأولية للأجهزة الأمنية رجحت أن سبب الحريق الذى شب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بكنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، ماس كهربى. وتتواجد القيادات الأمنية فى موقع الحريق لمتابعة عمليات الإطفاء، إذ انتقل مدير أمن القاهرة، ومدير قطاع الأمن العام، لمتابعة قوات الحماية المدنية والإشراف على عمليات الإطفاء من ناحية، ومعاينة الموقع والوقوف على ملابسات الحريق من ناحية أخرى. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة.
حريق كنيسة الأنبا بولا

محافظ القاهرة ينتقل إلى موقع حريق كنيسة الأنبا بولا

انتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة إلى موقع الحريق الذى شب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بكنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. وحرص المحافظ على التواجد مع القيادات الأمنية التى انتقلت إلى موقع الحريق، على رأسهم مدير أمن القاهرة، ومدير قطاع الأمن العام، لمتابعة قوات الحماية المدنية والإشراف على عمليات الإطفاء من ناحية، ومعاينة الموقع والوقوف على ملابسات الحريق من ناحية أخرى. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة.
حريق كنيسة الأنبا بولا

إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق كنيسة الأنبا بولا

أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق، فى الحريق الذى شب بمقر كنيسة ودير الأنبا بولا فى منطقة حدائق القبة بالقاهرة. وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى الأماكن المحيطة بالكنيسة. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير من الكنيسة.
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