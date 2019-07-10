النار طالعة من الكنيسة.. تفاصيل 3 ساعات رعب في حدائق القبة

قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على حريق شب خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة، دون أن يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

تحرير:نصر نعيم ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ ص

حريق كنيسة الأنبا بولا

عقارب الساعة تشير إلى بعد منتصف الليل بـ15 دقيقة، كل شيء هادئ، السيارات تركض مسرعة في الشوارع الخالية مع تأخر الوقت، لا شيء يعكر الصفو. «ياعم محمد فيه دخان مغطي العمارة».. كانت الجملة التي قطعت صفاء الليل في منطقة حدائق القبة، بعدها انتشر الفزع وصراخ الأهالي مع رؤيتهم لألسنة اللهب التى ترتفع في السماء «الكنيسة بتولع» في إشارة إلى اندلاع حريق في كنيسة الأنبا بولا المجاورة. على إثر ذلك انطلق الأهالى إلى مصدر النيران، يحاولون بكل ما أوتوا من قوة السيطرة على الحريق، أو محاصرة ألسنة اللهب على أقل تقدير لحين حضور سيارات الإطفاء.

فزع ورعب مشهد ارتفاع النيران في السماء واتساع مدى الحريق دفع الأمهات والأهالي إلى حمل أطفالهم والنزول بهم إلى الشارع خوفا من امتداد الحريق إلى أماكن او مساكن مجاورة. سيارات الإطفاء هتكت سكون الليل في المنطقة خلال لحظات، وزاد توافدها مع استمرار الحريق، ليسطر رجال الحماية المدنية ملحمة وبطولة على مدار