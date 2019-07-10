حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة عمر الشريف وسامي العدل

تحرير:محمد عودة ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

سامي العدل وعمر الشريف

في مثل هذا اليوم 10 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: وفي عام 2015: توفي الفنان المصري سامي العدل. وفي عام 2015: توفي الممثل المصري عمر الشريف. وفي عام 2000: بشار الأسد يفوز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، بنسبة 97% من المشاركين في استفتاء عام، وذلك بعد شهر من وفاة والده الرئيس حافظ الأسد.

وفي عام 1942: موسوليني يعود إلى روما بعدما قطع الأمل في دخول القاهرة منتصرا، إثر هزيمة قواته في العلمين.وفي عام 1971: محاولة انقلاب فاشلة على الملك الحسن الثاني، في قصر الصخيرات في المغرب.وفي عام 1978: انقلاب يطيح بالرئيس الموريتاني مختار ولد داداه، ورئيس الأركان مصطفى ولد السالك يتولى الرئاسة.وفي