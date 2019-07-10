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حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة عمر الشريف وسامي العدل

تحرير:محمد عودة ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
سامي العدل وعمر الشريف
سامي العدل وعمر الشريف
في مثل هذا اليوم 10 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: وفي عام 2015: توفي الفنان المصري سامي العدل. وفي عام 2015: توفي الممثل المصري عمر الشريف. وفي عام 2000: بشار الأسد يفوز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، بنسبة 97% من المشاركين في استفتاء عام، وذلك بعد شهر من وفاة والده الرئيس حافظ الأسد.
وفي عام 1942: موسوليني يعود إلى روما بعدما قطع الأمل في دخول القاهرة منتصرا، إثر هزيمة قواته في العلمين.وفي عام 1971: محاولة انقلاب فاشلة على الملك الحسن الثاني، في قصر الصخيرات في المغرب.وفي عام  1978: انقلاب يطيح بالرئيس الموريتاني مختار ولد داداه، ورئيس الأركان مصطفى ولد السالك يتولى الرئاسة.وفي
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عبد-المنعم-مدبولى

عبد المنعم مدبولي| مكتشف النجوم وصاحب فضل على الزعيم

ملامح مصرية أصيلة، وجه بشوش وضحكة مميزة، بمجرد ذكر اسمه تستوحى صورة الأب المصري في أبهى صورة، فهو الكوميديان الكبير عبد المنعم مدبولي، الذي أمتعنا بفنه، خاصة أنه يمتلك مواهب مختلفة من غناء إلى تمثيل إلى التأليف وغيرها من الملكات التي كان يمتلكها وجعلت منه أعظم كوميديان فى تاريخ السينما المصرية. تحل اليوم الذكرى الـ13 على رحيل «بابا عبده» الذى لا يزال حاضرا بيننا حتى اليوم، فعشقه يملأ قلوب الصغار والكبار، ولا تزال أعمال «الحفيد، إحنا بتوع الأتوبيس، مدرسة المشاغبين» وغيرها، تحظى بنسبة مشاهدة عالية فى كل مرة يعاد فيها العرض على الشاشة الصغيرة.
يوسف-شريف-رزق-الله

يوسف شريف رزق الله.. رمز القاهرة السينمائي التاريخي

تعرض الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لوعكة صحية، صباح اليوم الثلاثاء. وكتب الناقد السينمائي طارق الشناوي، منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «الأستاذ الإعلامي العاشق الأكبر للسينما يوسف شريف رزق الله، قلوبنا معك، وإن شاء الله ستعبر ونعبر جميعا تلك الوعكة الصحية». وأضاف: «دعواتكم جميعا لأستاذنا الكبير». يوسف شريف رزق الله، من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942، أحب السينما منذ نعومة أظافره، وبدأ في الذهاب لدور العرض منذ العاشرة من عمره.
تنصيب نيللي كريم وآسر ياسين سفيرا نوايا حسنة

نيللي وآسر سفيرا نوايا حسنة.. وزيارة قريبة للاجئين

أعلن لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، عن تنصيب النجمين المصريين نيللي كريم وآسر ياسين كسفيرين للنوايا الحسنة للمنظمة الأممية، وقال "دي بويك" خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم الثلاثاء، إن "الثنائي شهرتهما ليست قاصرة على موهبتهما فقط، ولكن أيضًا لإنسانيتهما وإحساسهما بالآخرين، ومن خلال تواجدهما الواسع في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وبصفتهما سفراء النوايا الحسنة، سيساهمان في الدفاع عن حقوق المهاجرين، ورفع الوعى حول الأثر الإيجابي للهجرة المنظمة، ومخاطر الهجرة غير النظامية، وتشجيع الهجرة الآمنة والمنتظمة".
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عبد-المنعم-مدبولى

في مثل هذا اليوم.. توفي الفنان عبد المنعم مدبولي

في مثل هذا اليوم 9 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2006: توفي الفنان المصري عبد المنعم مدبولي. وفي عام 2004: محكمة العدل الدولية تقر بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية. وفي عام 1952: استقالة حكومة نوري السعيد في العراق. وفي عام 1816: استقلال الأرجنتين عن أسبانيا. وفي عام 1991: إعادة دمج جنوب إفريقيا في الحركة الأولمبية بعد طردها إياها قبل 30 سنة.
جمال-سليمان

جمال سليمان: ربما أرشح نفسي لرئاسة سوريا.. وهذا حقي

حل الفنان السوري جمال سليمان، أمس السبت، ضيفًا على برنامج «واحد من الناس» الذى يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، ويذاع على قناة «النهار»، وتطرق خلال حديثه عن الأوضاع السياسية التي تمر بها سوريا خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة بسوريا، وسأله «الليثي» عن الأخبار المتداولة عن رغبته فى أن يكون رئيس دولة سوريا، ليرد بغضب شديدة: «ودي تهمة!؟»، مشددًا على أنه مواطن سوري وله الحق بأن يكون رئيسا أو وزيرا أو صبى قهوة أو طبيبا أو محاميا، متسائلا: «هل رئاسة الدولة حكر على عائلة واحدة أو شخص معين؟».
عبد الحليم حافظ وسعاد حسني

زي انهاردة.. وُلد العندليب الأسمر وتُوفيت السندريلا

في مثل هذا اليوم 21 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1929: ولد العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ. وفي عام 2001: توفيت سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني. وفي عام 1932: توفي الشاعر المصري حافظ إبراهيم، الملقب بشاعر النيل. وفي عام 1976: قوات الردع العربية تبدأ بالوصول إلى لبنان بعد قرار الجامعة العربية إرسالها لوقف الاقتتال الدائر هناك. وفي عام 1958: إعلان الجمهورية في موريتانيا.
محمد-عبده

في مثل هذا اليوم.. ولد فنان العرب محمد عبده

في مثل هذا اليوم 12 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1932: ولد الممثل المصري محمد عوض. وفي عام 1948: ولد فنان العرب ومطرب السعودية والخليج الأول محمد عبده. وفي عام 1812: نابليون بونابرت يبدأ بغزو روسيا وذلك في إطار الحملة التي يشنها لفرض سيطرته على أوروبا. وفي عام 1898: الزعيم الفليبيني أميليو أوجونيالدو يعلن الثورة على الاحتلال الإسباني وقرر رفع السلاح طلبا لاستقلال بلاده.
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