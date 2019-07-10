«إلغاء نظام التابلت» أبرز محاكمات الأربعاء

تحرير:سماح عوض الله ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص

مجلس الدولة- أرشيفية

يوم قضائي هادئ تشهده ساحات المحاكم اليوم، الأربعاء، يكاد يخلو من القضايا المعروفة إعلاميا، باستثناء طعن تنظره محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مقدم من المحامي عمرو عبد السلام بصفته ولي أمر الطالبة "سما" بالصف الأول الثانوي، والذي يطالب فيه بإلغاء نظام التابلت المقرر على طلاب المرحلة الثانوية العامة الحالية، والعودة إلى النظام القديم وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي. واختصم الطعن وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، وطالب مقيم الطعن بضم خطة التعليم الجديدة لأوراق القضية.

وشهدت أولى جلسات الدعوى مطالبة مقيم الدعوى باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم ومدى صلاحية النظام الجديد للتطبيق من عدمها، وطلب إلزام وزير التربية والتعليم تقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير