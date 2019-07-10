جريمة

«إلغاء نظام التابلت» أبرز محاكمات الأربعاء

تحرير:سماح عوض الله ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص
مجلس الدولة- أرشيفية
مجلس الدولة- أرشيفية
يوم قضائي هادئ تشهده ساحات المحاكم اليوم، الأربعاء، يكاد يخلو من القضايا المعروفة إعلاميا، باستثناء طعن تنظره محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مقدم من المحامي عمرو عبد السلام بصفته ولي أمر الطالبة "سما" بالصف الأول الثانوي، والذي يطالب فيه بإلغاء نظام التابلت المقرر على طلاب المرحلة الثانوية العامة الحالية، والعودة إلى النظام القديم وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي. واختصم الطعن وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، وطالب مقيم الطعن بضم خطة التعليم الجديدة لأوراق القضية.
وشهدت أولى جلسات الدعوى مطالبة مقيم الدعوى باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم ومدى صلاحية النظام الجديد للتطبيق من عدمها، وطلب إلزام وزير التربية والتعليم تقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير
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انقلاب ميكروباص

3 قتلى و9 مصابين في «انقلاب ميكروباص» ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وعلى الفور هرعت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة أشخاص هبة حسنين همام اسماعيل 36 سنة، ومقيم العمرانية بمحافظة الجيزة، حسين محمد اسماعيل 37 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط 37 سنة، محمد حسين عبد الوارث 49 سنة ومقيم بمحافظة أسيوط وتم ايداعهم بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.
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إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة «سوزوكي» ببني سويف

?أصيب 12 شخصا بينهم 6 أطفال، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على الطريق الصحراوي الشرقي نطاق بني سويف جنوب نفق سنور بخمسة كيلو اتجاه المنيا، وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين، هم: "هاني فريد فاروق - 29 سنة - مقيم الجيزة - نجار"، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"إبراهيم محمد حسن - 22 سنة - مقيم إمبابة" مصاب بجرح بالرأس 5 سم، و"ايه طه احمد محمد - 20 سنة - مقيمة إمبابة" مصابة بكدمات بالجسم، و"أحمد محمد عبد الحميد - 13 سنة - مقيم القاهرة" مصاب بكدمات بالوجه.
حريق كنيسة الأنبا بولا

النار طالعة من الكنيسة.. تفاصيل 3 ساعات رعب في حدائق القبة

عقارب الساعة تشير إلى بعد منتصف الليل بـ15 دقيقة، كل شيء هادئ، السيارات تركض مسرعة في الشوارع الخالية مع تأخر الوقت، لا شيء يعكر الصفو. «ياعم محمد فيه دخان مغطي العمارة».. كانت الجملة التي قطعت صفاء الليل في منطقة حدائق القبة، بعدها انتشر الفزع وصراخ الأهالي مع رؤيتهم لألسنة اللهب التى ترتفع في السماء «الكنيسة بتولع» في إشارة إلى اندلاع حريق في كنيسة الأنبا بولا المجاورة. على إثر ذلك انطلق الأهالى إلى مصدر النيران، يحاولون بكل ما أوتوا من قوة السيطرة على الحريق، أو محاصرة ألسنة اللهب على أقل تقدير لحين حضور سيارات الإطفاء.
حريق كنيسة الأنبا بولا

السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى كنيسة كنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير. ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.
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ندم

كيد الرجال.. شهر بزوجته على فيسبوك ثم اتهمها بالنشوز

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط مستحقاتها لديه قبل تطليقها، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية، وامتناعها عن العودة إليه لقرابة 8 أشهر، جراء خلاف بينهما بسبب هوسها بـ«الفيسبوك»، وإصرارها على تدوين كل كبيرة وصغيرة يمران بها فى حياتهما على موقع التواصل الاجتماعي، ونشر أحاديث تدور بينها وبين طفلتهما، مع سيطرة حب التظاهر عليها ومساعيها لرسم صورة إيجابية لنفسها، وتجسيد حياتهما وكأنها مثالية بخلاف الحقيقة، بينما يعاني الزوج من إهمالها مسؤوليات المنزل وابنتهما.
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«مش عايزة أبقى أم»: دعوى خلع حيرت المحكمة والمحامين

متزوجة منذ عام واحد فقط، ومتفقة مع زوجها على تأجيل الإنجاب أول ثلاث سنوات فى الزواج، لكنها خلال 12 شهرًا جربت كل وسائل منع الحمل، حتى أصيبت باكتئاب إلى درجة كراهية حياتها الزوجية، وإعلانها الرغبة فى الانفصال عن زوجها جراء الحالة النفسية التى ألمت بها، ولما اعتبر الزوج طلبها ضربًا من الجنون، قررت مقاضاته فى المحكمة، وإقامة دعوى خلع ضده، مؤكدة للقاضى أنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وتبغي إنهاء حياتها الزوجية بطلقة بائنة بالخلع، وأبدت استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها، ورد قيمة المهر الذى أهداه لها زوجها عند عقد القران وقيمته 100 جنيه.
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زوجة في دعوى خلع: «كرهني في ضحكتي وجابلي كآبة»

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، مطالبة فيها بالتفريق بينهما، وتطليقها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها لرد المهر إليه وقدره جنيه واحد، والتنازل عن مؤخر صداقها وقيمته 20 ألف جنيه، وأكدت استحالة العشرة بينهما، وخشيتها ألا تقيم حدود الله. هذا ما سطرته فى عريضة الدعوى، أما عن الدافع الحقيقي وراء كل هذا، فاتهمت الزوجة مقيمة دعوى الخلع زوجها بالكآبة، وكراهيته للضحك والمزاح، حتى إنه بات يسخر منها ويطفئ فرحتها إذا ضحكت، ويوبخها بنقد لاذع إذا كان ضحكها ومزاحها أمام أحد، حتى إن كانوا أشقاءها.
المستشار-محمد-ناجى-شحاتة

مد أجل للحكم في «هجوم فندق الهرم» لـ30 يوليو

قررت، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل للنطق بحكمها على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، إلى جلسة 30 يوليو المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لاعتبارات أمنية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان، وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت 7 متهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.
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