رياضة

عقدة ربع نهائي الكان تطارد السنغال أمام بنين اليوم

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص
السنغال
السنغال
تنطلق اليوم الأربعاء، مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب 30 يونيو عندما تواجه السنغال نظيرتها بنين الساعة 6:00 مساءً، وتأهلت السنغال إلى هذا الدور بعدما حلت ثانية في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بالفوز على كل من تنزانيا وكينيا، والخسارة من الجزائر، وتخطت في دور الـ16 منتخب أوغندا، أما بنين فحلت ثالثة في المجموعة السادسة بالتعادل مع كل من الكاميرون وغانا وغينيا بيساو، قبل تحقيق مفاجأة مدوية بالإطاحة بالمغرب من دور الـ16.
وتواجه المنتخبان في 6 مباريات سابقة، حققت السنغال خلالها الانتصار في 4 لقاءات وخسرت مباراة وحيدة وتعادلت في لقاء آخر، ولم يسبق أن تواجه المنتخبان من قبل في كأس الأمم الإفريقية. وتشارك السنغال في الكان للمرة الـ14 في تاريخها وتتطلع للوصول إلى نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 1965 و1990
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جيرالدو-الأهلى وحرس الحدود (7)

شوبير يكشف حقيقة رحيل جيرالدو عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن حقيقة رحيل جيرالدو كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه «ساعة مع شوبير»، على «أون سبورت إف إم»، صباح اليوم الأربعاء، أن ما يتردد خلال الساعات القليلة الماضية، عن فتح مسئولي النادي الأهلي باب الرحيل أمام جيرالدو غير صحيح، وأن اللاعب موجود في صفوف الفريق الأحمر ولا نيه للتفريط فيه خلال الميركاتو الصيفي.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

ورطة في الأهلي بعد استقالة اتحاد الكرة

تفجرت أزمة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية بعد استقالة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة عقب الخروج المهين من دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، والسقوط أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، الأمر الذي أجبر أبوريدة وأعضاء مجلسه على تقديم الاستقالة والاعتذار عن استكمال المدة المتبقية لمجلسهم، بعد تعرضهم لهجوم شديد من الجماهير عقب اخفاق المنتخب الوطني في كان 2019.
فرج-عامر (2)

فرج عامر للأهلي: لنا الأولوية في ضم هذا الثنائي

أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن ناديه طلب ضم هشام محمد، وإسلام محارب، ثنائي النادي الأهلي أكثر من مرة، وينتظر رد مجلس إدارة النادي الأحمر. وقال عامر، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «طلبنا هشام محمد وإسلام محارب من الأهلي أكثر من مرة على سبيل الإعارة، وأعتقد أننا لدينا أولوية عند القلعة الحمراء ومنتظرين رد مجلس الإدارة». واستمر في حديثه: «شرط منع اللاعب المعار من اللعب أمام ناديه السابق مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم».
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المغرب-و كوت ديفوار (4)

«زياش والنصيري» يقودان هجوم المغرب أمام بنين

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه لمواجهة بنين في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2019، وتسعى المغرب للوصول إلى ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها في البطولة الإفريقية، بعد أعوام 1998 و2004 و2017، وقبل نسخة 1992، لم يكن هناك الدور ربع النهائي. وشهدت تشكيلة أسود الأطلسي استبعاد الفرنسي هيرفي رينار للمدافع الدولي مهدي بن عطية من التشكيلة الأساسية
رينارد‎

المغرب Vs بنين.. رينارد لا يخسر أمام دوسويي

أجيال عديدة تعاقبت على الكرة المغربية شهدت بزوغ نجم الكثير من اللاعبين، إلا أن تلك الأجيال فشلت في تحقيق حلم الجماهير المغربية في كأس الأمم الإفريقية، تلك البطولة التي توج أسود الأطلس بلقبها مرة واحدة في عام 1976، ومرت الكرة المغربية بالكثير من خيبات الأمل في الكان، فمنذ احتلال المركز الرابع في نسخة 1988، شاركت المغرب في البطولة الإفريقية 10 مرات، نجحت خلالها في الوصول مرة واحدة إلى النهائي، ومرتين إلى ربع النهائي، وودعت من دور المجموعات 7 مرات، وتأمل المغرب في تحسين تلك الصورة في نسخة الكان الحالية، عندما تواجه بنين اليوم في دور الـ16.
السنغال-وكينيا‎ (6)

أوغندا تبحث عن أول انتصار أمام السنغال بالكان اليوم

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وستكون ثاني مباريات اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة، عندما تواجه السنغال نظيرتها أوغندا، واحتلت أوغندا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتغلب على الكونغو الديمقراطية 2-0، والتعادل مع زيمبابوي 1-0 قبل الخسارة أمام مصر بهدفين دون رد، أما السنغال فاحتلت المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بالفوز على تنزانيا 2-0 والخسارة أمام الجزائر 1-0 قبل الفوز على كينيا بثلاثية نظيفة.
فرحة-لعيبة المغرب (1)

خبرة المغرب تصطدم بطموح بنين في كأس الأمم الإفريقية

تنطلق اليوم الجمعة مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب السلام، عندما تواجه المغرب نظيرتها بنين في تمام الساعة السادسة مساء، وتأهلت المغرب إلى تلك المرحلة بعد تصدرها المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، بالفوز على كل من ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا بنفس النتيجة وهي هدف نظيف، بينما تأهلت بينين ضمن أفضل ثوالث، باحتلالها المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بالتعادل مع غانا 2-2 ومع كل من الكاميرون وغينيا بيساو دون أهداف.
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