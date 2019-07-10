عقدة ربع نهائي الكان تطارد السنغال أمام بنين اليوم

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص

السنغال

تنطلق اليوم الأربعاء، مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب 30 يونيو عندما تواجه السنغال نظيرتها بنين الساعة 6:00 مساءً، وتأهلت السنغال إلى هذا الدور بعدما حلت ثانية في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بالفوز على كل من تنزانيا وكينيا، والخسارة من الجزائر، وتخطت في دور الـ16 منتخب أوغندا، أما بنين فحلت ثالثة في المجموعة السادسة بالتعادل مع كل من الكاميرون وغانا وغينيا بيساو، قبل تحقيق مفاجأة مدوية بالإطاحة بالمغرب من دور الـ16.

وتواجه المنتخبان في 6 مباريات سابقة، حققت السنغال خلالها الانتصار في 4 لقاءات وخسرت مباراة وحيدة وتعادلت في لقاء آخر، ولم يسبق أن تواجه المنتخبان من قبل في كأس الأمم الإفريقية. وتشارك السنغال في الكان للمرة الـ14 في تاريخها وتتطلع للوصول إلى نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 1965 و1990

وتواجه المنتخبان في 6 مباريات سابقة، حققت السنغال خلالها الانتصار في 4 لقاءات وخسرت مباراة وحيدة وتعادلت في لقاء آخر، ولم يسبق أن تواجه المنتخبان من قبل في كأس الأمم الإفريقية.



وتشارك السنغال في الكان للمرة الـ14 في تاريخها وتتطلع للوصول إلى نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 1965 و1990 و2002 و2006، وبالتحديد الأخيرة التي كانت في مصر وودعتها أمام الفراعنة.



وتعاني السنغال من خيبات أمل عديدة في ربع النهائي، إذ ودعت من هذا الدور 5 مرات من قبل عام 1992 أمام الكاميرون وفي نسخة 1994 أمام زامبيا، وأمام نيجيريا في عام 2000، وأمام تونس في نسخة 2004، وأخيرًا أمام الكاميرون في نسخة 2017.



أما بنين فهذا هو أول وصول لها لربع النهائي بعد 3 مشاركات سابقة ودعتها كل من دور المجموعات.