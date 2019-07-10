تصادم طائرتين عسكريتين في قطر.. ونجاة الطيارين

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

طائرات عسكرية - أرشيفية

ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن وزارة الدفاع القطرية، أن طائرتَي تدريب عسكريتين اصطدمتا، اليوم الأربعاء، فيما نجا طيارَيْهما بعد أن قفزا منهما. وأوضحت وزارة الدفاع القطرية، على حسابها على “تويتر”، أن طائرتي تدريب عسكريتين اصطدمتا في الجو، لكن الطيارَيْن تمكنا من القفز منهما بسلام. وذكر بيان الوزارة، أنه “أثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن قائدا الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف”. ولم تذكر الوزارة متى وقع التصادم.