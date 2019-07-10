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تصادم طائرتين عسكريتين في قطر.. ونجاة الطيارين

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
طائرات عسكرية - أرشيفية
طائرات عسكرية - أرشيفية
ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن وزارة الدفاع القطرية، أن طائرتَي تدريب عسكريتين اصطدمتا، اليوم الأربعاء، فيما نجا طيارَيْهما بعد أن قفزا منهما. وأوضحت وزارة الدفاع القطرية، على حسابها على “تويتر”، أن طائرتي تدريب عسكريتين اصطدمتا في الجو، لكن الطيارَيْن تمكنا من القفز منهما بسلام. وذكر بيان الوزارة، أنه “أثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن قائدا الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف”. ولم تذكر الوزارة متى وقع التصادم.

بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة pic.twitter.com/sW6iW9DgqV

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من التسليح إلى التدريب.. تركيا تتوغل في ليبيا

لم يعد التدخل التركي في ليبيا يتم في الخفاء، بل أصبح على مرأى ومسمع من الجميع، فيوما تلو الآخر يتزايد تورط أنقرة من خلال دعم ميليشيات حكومة الوفاق، حيث تصر تركيا على مد نفوذها إلى العديد من البلدان عبر جماعات الإسلام السياسي، حيث تمثل الخلفية الأيديولوجية مساحة مشتركة تسهل لها تنفيذ سياساتها بتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول أخرى. وتفرض تركيا نفسها على الملف الليبي بعد التقارب مع حكومة الوفاق الليبية، التي زار رئيسها فايز السراج أنقرة عدة مرات، منذ بداية قيام الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر بمعركته لتحرير العاصمة الليبية طرابلس.
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هل ينجح السودان فى مهمة تدشين مجلس سيادي؟

فى خطوة وصفها البعض بوضع الخرطوم على طريق الاستقرار، اتفق طرفا المفاوضات بالخرطوم بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير، الأسبوع الماضي، على تشكيل مجلس سيادي مشترك يحكم نحو 3 سنوات إلى حين تنظيم انتخابات في البلاد. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد تعهد في كلمة بثها التليفزيون، قائلا: "نتعهد في المجلس العسكري ونعدكم بأن نحمي ما تم الاتفاق عليه ونحرص على تنفيذه، وسنعمل مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير والقوى الأخرى بتعاون وثيق وتعامل مشترك هدفه بناء هذا الوطن".
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أمر قضائي بإعادة خدمة الإنترنت في السودان

أصدرت محكمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، أمرا قضائيا بإعادة خدمة الإنترنت في السودان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أول من أمس الأحد، لقناة "العربية"، إن هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف السودانية، وهناك جهات سياسية تتربص بالثورة، مضيفا أنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة.
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دولارات

هبوط اليورو والإسترليني.. وقفزة للدولار

انخفض اليورو اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، الأقوى بشكل كبير مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن مقدار خفض أسعار الفائدة الذي قد يعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" هذا الشهر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". وهبطت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى 1.1206 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو الماضي، فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 97.488، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
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النواب يعلق على انضمام الإمارات لجمعية البحر المتوسط

قال كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن دولة الإمارات شاركت لأول مرة في أعمال الجمعية واللجنة الدائمة الثانية التي ترأسها والمعنية بالاقتصاد والشئون الاجتماعية، وتركزت أعمالها في الاجتماعات التي عقدت في ميلانو بإيطاليا، يومي أمس الجمعة وأول من أمس الخميس، حول تعزيز التجارة والاستثمار والشركات والمشروعات الصغيرة والتنمية في المتوسط، مضيفا أن انضمام دولة الإمارات ممثلة في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتورة أمل القبيسي، سيعزز جهود الجمعية المقرر أن يتولى هو رئاستها عام 2020.
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نائب يطالب الحكومة بإجراء حازم ضد قطر لاحتجاز مصريين

انتقلت أزمة احتجاز مصريين في قطر إلى مجلس النواب، بعد الإدانات الحقوقية الواسعة التي شهدتها هذه الأزمة، وتقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، بشأن احتجاز مواطنين مصريين في قطر دون إدانة أو محاكمة، قائلا إن المحتجزين المصريين وليد عبد العزيز وعلى محمد سالم، تم القبض عليهما في نوفمبر 2018، واحتجزا بتهمة تورطهما في قضية قرصنة بث شبكة قنوات BeIN الفضائية الرياضية، دون دليل إدانة واحد أو محاكمة.
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الإسلاميون السر.. كيف تدخلت الإمارات لإسقاط البشير؟

في ليلة العاشر من أبريل الماضي، قام صلاح قوش، رئيس المخابرات السودانية، بزيارة الرئيس عمر حسن البشير في قصره لطمأنة الزعيم بأن الاحتجاجات الجماهيرية لا تشكل تهديدا لحكمه. فعلى مدار أربعة أشهر، كان الآلاف من السودانيين يخرجون إلى الشوارع، مطالبين بتحقيق بالديمقراطية ووضع حد للمصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وأخبر قوش رئيسه، أحد الزعماء الأقدم في العالم العربي، أن الاعتصام الذي يتخذ من الساحة أمام مقر وزارة الدفاع سيتم احتواؤه أو سحقه، وفقًا لما ذكرته أربعة مصادر، أحدهم كان حاضرا في الاجتماع، لوكالة "رويترز".
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