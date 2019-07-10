رياضة

شوبير يكشف حقيقة رحيل جيرالدو عن الأهلي

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
جيرالدو
جيرالدو
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن حقيقة رحيل جيرالدو كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه «ساعة مع شوبير»، على «أون سبورت إف إم»، صباح اليوم الأربعاء، أن ما يتردد خلال الساعات القليلة الماضية، عن فتح مسئولي النادي الأهلي باب الرحيل أمام جيرالدو غير صحيح، وأن اللاعب موجود في صفوف الفريق الأحمر ولا نيه للتفريط فيه خلال الميركاتو الصيفي.
وكانت تقارير صحفية أشارت، إلى أن النادي الأهلي يبحث عن عرض لإعارة جيرالدو لمدة موسم في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد حسم صفقة المالي أليو ديانج لاعب وسط فريق مولودية الجزائر، وأوضحت التقارير أن جيرالدو يُثير حالة من الجدل داخل جهاز الكرة بالأهلي وداخل لجنة التخطيط نظرًا لعدم وجود إجماع على بقائه، وفي نفس
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الجزائر-والسنغال-الشوط الاول (8)

عقدة ربع نهائي الكان تطارد السنغال أمام بنين اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء، مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب 30 يونيو عندما تواجه السنغال نظيرتها بنين الساعة 6:00 مساءً، وتأهلت السنغال إلى هذا الدور بعدما حلت ثانية في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بالفوز على كل من تنزانيا وكينيا، والخسارة من الجزائر، وتخطت في دور الـ16 منتخب أوغندا، أما بنين فحلت ثالثة في المجموعة السادسة بالتعادل مع كل من الكاميرون وغانا وغينيا بيساو، قبل تحقيق مفاجأة مدوية بالإطاحة بالمغرب من دور الـ16.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

ورطة في الأهلي بعد استقالة اتحاد الكرة

تفجرت أزمة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية بعد استقالة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة عقب الخروج المهين من دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، والسقوط أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، الأمر الذي أجبر أبوريدة وأعضاء مجلسه على تقديم الاستقالة والاعتذار عن استكمال المدة المتبقية لمجلسهم، بعد تعرضهم لهجوم شديد من الجماهير عقب اخفاق المنتخب الوطني في كان 2019.
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فرج عامر للأهلي: لنا الأولوية في ضم هذا الثنائي

أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن ناديه طلب ضم هشام محمد، وإسلام محارب، ثنائي النادي الأهلي أكثر من مرة، وينتظر رد مجلس إدارة النادي الأحمر. وقال عامر، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «طلبنا هشام محمد وإسلام محارب من الأهلي أكثر من مرة على سبيل الإعارة، وأعتقد أننا لدينا أولوية عند القلعة الحمراء ومنتظرين رد مجلس الإدارة». واستمر في حديثه: «شرط منع اللاعب المعار من اللعب أمام ناديه السابق مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم».
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حارس-مرمى-فريق-نادي-فالنسيا-الإسباني (2)

رسميًا.. برشلونة يضم حارس فالنسيا حتى 2023

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن ضمه للبرازيلي نيتو، حارس مرمى، فريق نادي فالنسيا الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وكشف النادي عبر بيان رسمي أصدره صباح اليوم الخميس، أنه توصل إلى اتفاق مع فالنسيا، بشأن انتقال نيتو إلى الفريق خلال هذا الصيف، وأوضح البيان أن النادي تعاقد مع نيتو بمبلغ 26 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين يورو كمتغيرات، كما أشار البيان إلى أن حارس البرسا الجديد سيوقع عقدًا مع النادي الكتالوني لمدة 4 مواسم قادمة حتى موسم 2022-2023.
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سويلم وشوبير يستقبلان مدير رابطة الدوري الإسباني

استقبل ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد، مدير رابطة الدوري الإسباني (الليجا) في الشرق الأوسط، جيلرمو هيريتيا، ومفوض الرابطة في مصر خوان فيرنانديز، وأحمد شريف خبير اللوائح، بحضور الدكتور علاء عبد العزيز نائب المدير التنفيذي، ومحمد زاهر مدير التسويق بالاتحاد. وتم خلال الاجتماع عرض ملخص لائحة الدوري الإسباني فيما يخص تنظيم المباريات والعقوبات وحقوق البث، وكيفية التعامل مع الارتبطات الخارجية والمباريات المؤجلة، للاستفادة من التجربة الإسبانية في رفع قيمة البطولة تسويقيا.
أياكس-ماتياس-دي ليخت

مفاجأة فى صفقة انتقال دى ليخت لبرشلونة

صدمة شديدة تلقاها نادى برشلونة الإسبانى بعد رفض الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، الانتقال إلى الفريق الكتالونى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن مينو رايولا، وكيل اللاعب أبلغ جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، بأن اللاعب لن يلعب للفريق الكتالوني في الموسم المقبل . وأوضحت الإذاعة أن اللاعب يحترم وكيله ويثمن قراره، ويفكر في الوقت الحالي بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي الراغبين في الحصول على خدماته.
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خاميس يرحل عن بايرن.. والملكي يبحث عن إعارته لنابولي

أشارت تقارير صحفية إلى أن الدولى الكولومبي خاميس رودرجيز، لاعب بايرن ميونخ الحالى وريال مدريد السابق، قريب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي الموسم المقبل من بوابة فريق نابولي، ويشارك صاحب الـ27 عاما الآن مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل، ووفقًا لشبكة "espn" النسخة الكولومبية، فإن خاميس سينضم إلى نابولي في فترة الانتقالات الحالية، بعد نهاية إعارته مع بايرن ميونخ، حيث رفض الكولومبي الدولي تمديد إعارته مع بايرن أو تفعيل بند الشراء، ليرحل عن صفوف الفريق.
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