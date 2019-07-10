شوبير يكشف حقيقة رحيل جيرالدو عن الأهلي

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

جيرالدو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن حقيقة رحيل جيرالدو كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه «ساعة مع شوبير»، على «أون سبورت إف إم»، صباح اليوم الأربعاء، أن ما يتردد خلال الساعات القليلة الماضية، عن فتح مسئولي النادي الأهلي باب الرحيل أمام جيرالدو غير صحيح، وأن اللاعب موجود في صفوف الفريق الأحمر ولا نيه للتفريط فيه خلال الميركاتو الصيفي.

وكانت تقارير صحفية أشارت، إلى أن النادي الأهلي يبحث عن عرض لإعارة جيرالدو لمدة موسم في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد حسم صفقة المالي أليو ديانج لاعب وسط فريق مولودية الجزائر، وأوضحت التقارير أن جيرالدو يُثير حالة من الجدل داخل جهاز الكرة بالأهلي وداخل لجنة التخطيط نظرًا لعدم وجود إجماع على بقائه، وفي نفس

وكانت تقارير صحفية أشارت، إلى أن النادي الأهلي يبحث عن عرض لإعارة جيرالدو لمدة موسم في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد حسم صفقة المالي أليو ديانج لاعب وسط فريق مولودية الجزائر، وأوضحت التقارير أن جيرالدو يُثير حالة من الجدل داخل جهاز الكرة بالأهلي وداخل لجنة التخطيط نظرًا لعدم وجود إجماع على بقائه، وفي نفس الوقت هناك تحفظ على رحيله بداعي عدم حصوله على فرصته بشكل كامل.



وكان النادي الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع المالي أليو ديانج، قادمًا من نادي مولودية الجزائر بعقد مدته 5 مواسم لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.



وبانضمام ديانج إلى الأهلي أصبح الفريق الأحمر يمتلك 5 لاعبين أجانب، هم التونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو دا كوستا، وآخرهم المالي أليو ديانج، لتدعيم خط وسط فريق الكرة.