انخفاض أسعار الذهب وتوقعات باستمرار هبوطها مدة أسبوع

تتأثر أسعار الذهب المحلى بمسار الاسعار العالمية والمنافسة الخارجية بين الدول والقرارات الاقتصادية هى المتحكم الأول فى البورصة ومن ثم سوق الذهب بوجه عام.

تحرير:أسماء فتحى ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

شهدت أسعار الذهب مع نهاية الأسبوع الجاري انخفاضا كبيرا تجاوز سبعة جنيهات فى الجرام الواحد، جاء ذلك بعد تراجع حجم الإقبال على شراء المعدن النفيس عالميا، وهو ما تسبب فى وصول الذهب إلى أعلى نقطة سعرية له على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، قبل تراجعه عالميا مع بداية الاسبوع الجاري. وقفزت مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب إلى 651.5 طن في عام 2018 بزيادة 74% مقارنة بعام 2017، وتمتلك البنوك المركزية حاليا نحو 34 ألف طن من الذهب، بحسب تقرير لمجلس الذهب العالمي.

شعبة الذهب: الدولار وراء انخفاض أسعار الذهب وصفى أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، أكد أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 7 جنيهات فى الجرام الواحد على مدار الأسبوع معتبرًا أن هذا الارتفاع ناتج عن استقرار الدولار عند أعلى مستوى له فى ثلاثة أسابيع نتيجة تراجع التوقعات بشأن ما تم تداوله عن سعي

شعبة الذهب: الدولار وراء انخفاض أسعار الذهب

وصفى أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، أكد أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 7 جنيهات فى الجرام الواحد على مدار الأسبوع معتبرًا أن هذا الارتفاع ناتج عن استقرار الدولار عند أعلى مستوى له فى ثلاثة أسابيع نتيجة تراجع التوقعات بشأن ما تم تداوله عن سعي البنك الفيدرالى "المركز الأمريكي" إلى رفع سعر الفائدة.

وأضاف واصف فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن الولايات المتحدة الأمريكية هى المتحكم الأول فى البورصة العالمية، معتبرا أن أى حديث عن رفع سعر الفائدة يجعل المضاربين يهربون من الدولار ويلهثون وراء الاستثمار الآمن فى الذهب والعكس، وهو ما حدث خلال الأسابيع الماضية، ومع تراجع التوقعات بشأن سعر الفائدة عاد الوضع إلى ما كان عليه ليزيد حجم المطروح من الذهب فى الأسواق، ومن ثم ينخفض السعر عالميا ومحليا.

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جدير بالذكر أن البنوك المركزية حول العالم قامت برفع حيازتها من الذهب بنحو 90 طنا خلال أول شهرين من 2019 ارتفاعا من 56 طنا فقط خلال الفترة نفسها عام 2018، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، وتمتلك الولايات المتحدة أكبر احتياطي عالمي من المعدن النفيس بـ8133.5 طن، وهو ما يمثل نحو 73.4% من إجمالي احتياطيات البلاد.

غرفة صناعة الذهب: الانخفاض لن يغير حجم المبيعات

رفيق عباسي، رئيس شعبة المصوغات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، قال إن ارتفاع السعر وانخفاضه بأقل من 10 جنيهات فى الجرام الواحد ليس له تأثير فى السوق المحلية، معتبرا أن الأسعار عندما يتجاوز حجم ارتفاعها وانخفاضها 10 جنيهات، فبالتبعية تؤثر المصنعية فى الذهب سلبا وإيجابا، وباستثناء ذلك فإن السعر لا يتغير.

وأضاف عباسي فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن سوق الذهب تعانى من أزمة فى الوقت الحالي من حيث حجم المبيعات التى تراجعت وكذلك حجم الموارد من المصانع للمحلات التجارية والمتعاملين فى الذهب.

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ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، بينما تراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.



وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019، بزيادة بلغت نحو 21 مليون دولار.

نادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، قال إن ما يحدث فى سوق الذهب مجرد مضاربات عالمية بهدف زيادة حجم الإقبال على الشراء، ومن ثم يعاود الذهب ارتفاعه مرة أخرى، فجميعها محاولات للتربح مدروسة، متوقعًا انخفاض نسبة المبيعات خلال الفترة المقبلة تأثرا بزيادة الأعباء على كاهل الأسرة المصرية من التزامات عيد الأضحى المبارك وكذلك دخول المدارس وكلها ستجعل أولويات المواطن بعيدة تماما عن شراء الذهب، مؤكدا أن الذهب قد يواصل انخفاضه مع بداية الأسبوع المقبل ثم يعاود ارتفاعه مجددا.



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وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 70 مليون دولار.