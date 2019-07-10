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انخفاض أسعار الذهب وتوقعات باستمرار هبوطها مدة أسبوع

تتأثر أسعار الذهب المحلى بمسار الاسعار العالمية والمنافسة الخارجية بين الدول والقرارات الاقتصادية هى المتحكم الأول فى البورصة ومن ثم سوق الذهب بوجه عام.
تحرير:أسماء فتحى ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
الذهب
الذهب
شهدت أسعار الذهب مع نهاية الأسبوع الجاري انخفاضا كبيرا تجاوز سبعة جنيهات فى الجرام الواحد، جاء ذلك بعد تراجع حجم الإقبال على شراء المعدن النفيس عالميا، وهو ما تسبب فى وصول الذهب إلى أعلى نقطة سعرية له على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، قبل تراجعه عالميا مع بداية الاسبوع الجاري. وقفزت مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب إلى 651.5 طن في عام 2018 بزيادة 74% مقارنة بعام 2017، وتمتلك البنوك المركزية حاليا نحو 34 ألف طن من الذهب، بحسب تقرير لمجلس الذهب العالمي.
شعبة الذهب: الدولار وراء انخفاض أسعار الذهب وصفى أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، أكد أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 7 جنيهات فى الجرام الواحد على مدار الأسبوع معتبرًا أن هذا الارتفاع ناتج عن استقرار الدولار عند أعلى مستوى له فى ثلاثة أسابيع نتيجة تراجع التوقعات بشأن ما تم تداوله عن سعي
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منتخب- مصر

«بيبسي» تجهز ردا على إعلان خروج المنتخب من إفريقيا

أكدت مصادر بشركة "بيبسي" أن اجتماعا جرى بين قيادات الشركة اليوم، للرد على ما نُشر من إعلان يضم نجوم المنتخب يوجهون من خلاله رسالة اعتذار للجماهير عن الخروج من البطولة، وهو الإعلان الذي بدا عليه أنه مسجل منذ فترة قبل بدء البطولة، وتم تأجيل نشره لحين انتهاء مسيرة المنتخب في كأس أمم إفريقيا 2019، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان تم نشر الإعلان بعلم شركة بيبسي أم بدونه، إلا أن قنواتهم الرسمية على مواقع السوشيال ميديا لم تنشر الإعلان حتى كتابة هذه السطور، في الوقت الذي تحضر فيه الشركة ردا رسميا على الجدل الذي حدث على مدار الساعات الماضية بسبب الإعلان.
بحضور-وزيرا الاستثمار-والتعاون الدولى-والنقل والسفير-السعودى لدى-القاهرة‎ (2)

بـ125 مليون جنيه.. مصر توقع 3 اتفاقيات مع السعودية

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ثلاث اتفاقيات تمويل مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التابعة للصندوق السعودي للتنمية، مع شركات المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى وجلوبال ليس للتأجير التمويلي ويو أى فاينانس، بقيمة إجمالية 125 مليون جنيه، بحضور فريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وذلك فى إطار مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم برامج تمويل المشروعات،
سوق-الخضار-الخضروات

انخفاض معدل التضخم في مصر لأدنى مستوى منذ 3 سنوات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بيانا، اليوم الأربعاء، أظهر تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأشار البيان إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 9.4% وهو أقل مستوى له منذ مارس 2016، فيما بلغ معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي 0.8% وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر 2018. وأرجع البيان أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%).
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 يوليو 2019

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، وسجل سعر الأوقية نحو 1396 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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سبائك الذهب

الذهب يرتفع 2 جنيه في التعاملات المسائية

تحركت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية نحو الارتفاع فى السوق المحلية، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1404 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

بعد تراجعه.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع

تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوعين الماضيين نحو الارتفاع بقيمة قدرت بنحو 25 جنيها فى الجرام الواحد، ثم عاود الانخفاض مجددا مع نهاية الأسبوع الماضي بقيمة قدرت بنحو 10 جنيهات للجرام، واستمر خلال تعاملات الأسبوع الجاري فى الانخفاض على المستوى العالمى لتسجل الأوقية نحو 1404 دولار فى الخارج، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
سبائك الذهب

شعبة الذهب: توقعات باستقرار الأسعار الأسبوع المقبل

عانت السوق المحلية من تذبذب أسعار الذهب عالميا خلال الأسبوع الماضى والفجوة الكبيرة التى حققها بين انخفاض كبير وصل لنحو 26 جنيها للجرام الواحد ونحو 20 دولارا فى السعر العالمى للأوقية، وارتفاع سريع خلال يومين تجاوز عشرة جنيهات ونحو 14 دولارا للأوقية، وهو الأمر الذى أثار حفيظة التجار وتشككهم فى مصير أسعار الذهب من جهة، وأربك المواطن من جهة أخرى تحسبًا للانخفاض والارتفاع، وهو الأمر الذى يخالف توقعات الكثيرين بشأن المعروف عن الذهب بأنه مجال المعاملات الآمنة والمستقرة عن باقى القطاعات الاستثمارية الأخرى.
سبائك ذهبية

لهذه الأسباب أسعار الذهب تنخفض في الأسواق

تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين، لم يكن المفاجأة الأولى من نوعها فى سوق الذهب المحلى خلال الشهر الجاري فقد ارتفع السعر نحو 19 جنيها خلال ثلاثة أيام متتالية من الأسبوع الماضي تأثرا بتصريحات البنك الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى الأمريكى"، الخاصة باحتمالية رفع سعر الفائدة والتى أدت إلى هروب المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا عن الدولار فى ظل مخاوف زيادة سعر الفائدة، ثم تلا ذلك الانخفاض الكبير فى أسعار الذهب مع عودة البورصة العالمية للعمل ظهر اليوم الاثنين.
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