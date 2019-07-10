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وفاة الأمريكي ريب تورن الحاصل على جائزة «إيمي»

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص
الفنان الأمريكي ريب تورن
الفنان الأمريكي ريب تورن
ذكرت تقارير إعلامية، صباح اليوم الأربعاء، أن الممثل الأمريكي ريب تورن، الحاصل على جائزة إيمي، توفي ليلة أمس الثلاثاء، عن عمر 88 عاما، وقالت عائلته لمجلة "هوليوود ريبورتر" ووسائل إعلام أخرى، إن «تورن» توفي بهدوء في منزله، ولم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة، لكن الممثل الأمريكي كان محاطا لحظة وفاته ببناته وزوجته، الممثلة إيمي رايت. وريب تورن هو ممثل ومخرج أفلام، حصل على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، من بينها جائزة المسرح العالمي عام 1959، كما ترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن فيلم "Cross Creek" عام 1983.
درس «تورن» فى جامعة تكساس وتخصص فى تربية الحيوانات، لكنه اتجه إلى هوليوود بدافع أن يصبح نجما سينمائيا، وسجل فيلم Baby Doll عام 1956، أول ظهور له في السينما من خلال دور صغير، وبعدها قرر أن يدرس التمثيل فى نيويورك، ونجح بعدها في أن يصنع لنفسه اسما فى عالم التليفزيون خلال الستينيات، وكان لخشبة
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