إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة «سوزوكي» ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ ص

أرشيفية

?أصيب 12 شخصا بينهم 6 أطفال، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على الطريق الصحراوي الشرقي نطاق بني سويف جنوب نفق سنور بخمسة كيلو اتجاه المنيا، وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين، هم: "هاني فريد فاروق - 29 سنة - مقيم الجيزة - نجار"، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"إبراهيم محمد حسن - 22 سنة - مقيم إمبابة" مصاب بجرح بالرأس 5 سم، و"ايه طه احمد محمد - 20 سنة - مقيمة إمبابة" مصابة بكدمات بالجسم، و"أحمد محمد عبد الحميد - 13 سنة - مقيم القاهرة" مصاب بكدمات بالوجه.

ونقلت سيارات الإسعاف: "سارة محمد حسين - 30 سنة - مقيمة بالقاهرة" مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"هانم وائل محمد عبد العزيز - 7 سنوات - مقيمة القاهرة" مصابة بجروح وسحجات، و"عفاف رمالي عثمان - 50 سنة - مقيمة القاهرة" مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"وفاء وائل محمد عبد العزيز - 12 سنة - مقيمة القاهرة"