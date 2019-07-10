جريمة

إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة «سوزوكي» ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ ص
أرشيفية
أرشيفية
?أصيب 12 شخصا بينهم 6 أطفال، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على الطريق الصحراوي الشرقي نطاق بني سويف جنوب نفق سنور بخمسة كيلو اتجاه المنيا، وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين، هم: "هاني فريد فاروق - 29 سنة - مقيم الجيزة - نجار"، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"إبراهيم محمد حسن - 22 سنة - مقيم إمبابة" مصاب بجرح بالرأس 5 سم، و"ايه طه احمد محمد - 20 سنة - مقيمة إمبابة" مصابة بكدمات بالجسم، و"أحمد محمد عبد الحميد - 13 سنة - مقيم القاهرة" مصاب بكدمات بالوجه.
ونقلت سيارات الإسعاف: "سارة محمد حسين - 30 سنة - مقيمة بالقاهرة" مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"هانم وائل محمد عبد العزيز - 7 سنوات - مقيمة القاهرة" مصابة بجروح وسحجات، و"عفاف رمالي عثمان - 50 سنة - مقيمة القاهرة" مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"وفاء وائل محمد عبد العزيز - 12 سنة - مقيمة القاهرة"
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انقلاب ميكروباص

3 قتلى و9 مصابين في «انقلاب ميكروباص» ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وعلى الفور هرعت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة أشخاص هبة حسنين همام اسماعيل 36 سنة، ومقيم العمرانية بمحافظة الجيزة، حسين محمد اسماعيل 37 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط 37 سنة، محمد حسين عبد الوارث 49 سنة ومقيم بمحافظة أسيوط وتم ايداعهم بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.
مجلس-الدولة

«إلغاء نظام التابلت» أبرز محاكمات الأربعاء

يوم قضائي هادئ تشهده ساحات المحاكم اليوم، الأربعاء، يكاد يخلو من القضايا المعروفة إعلاميا، باستثناء طعن تنظره محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مقدم من المحامي عمرو عبد السلام بصفته ولي أمر الطالبة "سما" بالصف الأول الثانوي، والذي يطالب فيه بإلغاء نظام التابلت المقرر على طلاب المرحلة الثانوية العامة الحالية، والعودة إلى النظام القديم وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي. واختصم الطعن وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، وطالب مقيم الطعن بضم خطة التعليم الجديدة لأوراق القضية.
حريق كنيسة الأنبا بولا

النار طالعة من الكنيسة.. تفاصيل 3 ساعات رعب في حدائق القبة

عقارب الساعة تشير إلى بعد منتصف الليل بـ15 دقيقة، كل شيء هادئ، السيارات تركض مسرعة في الشوارع الخالية مع تأخر الوقت، لا شيء يعكر الصفو. «ياعم محمد فيه دخان مغطي العمارة».. كانت الجملة التي قطعت صفاء الليل في منطقة حدائق القبة، بعدها انتشر الفزع وصراخ الأهالي مع رؤيتهم لألسنة اللهب التى ترتفع في السماء «الكنيسة بتولع» في إشارة إلى اندلاع حريق في كنيسة الأنبا بولا المجاورة. على إثر ذلك انطلق الأهالى إلى مصدر النيران، يحاولون بكل ما أوتوا من قوة السيطرة على الحريق، أو محاصرة ألسنة اللهب على أقل تقدير لحين حضور سيارات الإطفاء.
حريق كنيسة الأنبا بولا

السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى كنيسة كنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير. ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.
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محطات-بنزين (2)

ضبط 11 طن سولار امتنعت محطة وقود عن بيعها بالمنيا

تحفظت مديرية التموين في محافظة المنيا، اليوم، الجمعة، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، على 11 طنا من السولار قامت إحدى محطات التموين بالامتناع عن بيعها، والتصرف في طن سولار وطن بنزين 92، كما جرى التحفظ على 4 آلاف كيلو زيت معدني مدعم بإحدى المحطات. وشدد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق، ومراقبة محطات الوقود، والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية، مع التأكد من التزام كل المحطات بعدم تجميع كميات من الوقود.
مشاجرة - أرشيفية

القبض على 20 شخصا في مشاجرة بعد مقتل آخر ببني سويف

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، كردونا أمنيا بمنشأة ناصر بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب لعب الأطفال؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع شاب متأثرا بإصابته. وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، ما أسفر عن مصرع "عرفة. م"، 25 سنة، مقيم بمنشأة ناصر التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
انقلاب-سيارة (3)

انقلاب سيارة مواد بترولية أعلى دائري المريوطية (صور)

أدى انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية في المريوطية، أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من مناطق الهرم ومتجه إلى محور 26 يوليو، إلى ظهور كثافات مرورية. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا بتباطؤ حركة السير على الطريق الدائري القادم من الهرم، بسبب زيادة الأحمال التي نتجت عن حادث انقلاب سيارة مواد بترولية في المريوطية، ما أدى لتوقف حركة المرور أمام المتجه إلى محور صفط اللبن، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل الواقعة لتنظيم الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها.
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4 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب طبيب وطبية وطفليهما، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة - بني سويف عند الكيلو 60 اتجاه الزعفرانة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة - بني سويف عند الكيلو 60 اتجاه الزعفرانة وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث. بالفحص، تبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.
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