صحف الإمارات: اتفاق في السودان وعقوبات على حزب الله

الصحف ذكرت أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، أعلنوا أمس الثلاثاء، توصلهما إلى الصيغة القانونية للاتفاق بينهما، وسيتم الإعلان عنها اليوم

تحرير:وفاء بسيوني ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من القضايا والموضوعات وتصدرت الصراعات في الشرق الأوسط مانشيتات تلك الصحف. تحت عنوان "اتجاه أوروبي لإعادة فرض العقوبات على إيران"، كشفت صحيفة "الخليج" أن بيانا للدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، طالب إيران أمس الثلاثاء، بالتراجع عن انتهاك الاتفاق النووي والالتزام الكامل بالاتفاق. كما دعت إلى اجتماع عاجل لكافة الأطراف في الاتفاق النووي، بعد تأكيد الوكالة الذرية انتهاك إيران لبنوده، فيما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيره لإيران بسبب رفع مستويات تخصيب اليورانيوم.

وجاء في بيان مشترك أن "وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم الكبير لمواصلة إيران أنشطة لا تنسجم مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي. ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للصحفيين

وجاء في بيان مشترك أن "وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم الكبير لمواصلة إيران أنشطة لا تنسجم مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للصحفيين قولها "نواصل حث إيران على عدم اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تقوض الاتفاق النووي لوقف كل الأنشطة التي لا تتفق مع خطة العمل الشاملة المشتركة، وعلى التراجع عنها بما في ذلك إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب".

صحيفة "الإمارات اليوم" أوضحت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت أن إيران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5% في مفاعل نطنز، الأحد الماضي، فيما حضت الدول الأوروبية إيران على العودة عن خرقها لالتزاماتها في المجال النووي.

وتحت عنوان" للمرة الأولى.. عقوبات أمريكية على نواب من "حزب الله" اللبناني"" ، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، ثلاثة من قادة ميليشيات "حزب الله" اللبنانية على قوائم العقوبات، بينهم نائبان في مجلس النواب، داعية السلطات إلى قطع العلاقات مع أعضاء الحزب المصنف "إرهابي"، ومطالبة الدول بعدم التمييز بين الجناح السياسي والعسكري لميليشيا "حزب الله" المدعومة من إيران.

وأشارت الخزانة الأمريكية، إلى أن العقوبات شملت رئيس كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني محمد رعد، فضلاً عن النائب أمين شرّي، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في ميليشيا "حزب الله" وفيق صفا.

وبالانتقال إلى الشأن السوداني أفادت "الخليج" بأن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات الشعبية، أعلنوا أمس الثلاثاء، توصلهما إلى الصيغة القانونية للاتفاق بينهما، لافتين إلى أنه سيتم الإعلان عنها، اليوم الأربعاء، فيما نفى الوسيط الإفريقي للسودان، أن يكون هناك أي خلاف بين الطرفين، فيما يتعلق ببنود الاتفاق، بينما عادت أمس، خدمة الإنترنت لعدد من شبكات الهاتف النقال؛ بعد انقطاعها منذ الأحداث الدامية التي صاحبت فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة، الخرطوم، في الثالث من يونيو.

كما أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، التزام المجلس بالاتفاق المبرم مؤخراً مع قوى الحرية والتغيير.

وأبرزت "الإمارات اليوم" مطالبة المستشار العام للاتفاقيات الدولية بوزارة العدل السودانية، وممثل الحكومة السودانية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، أسامة حميدة، المجتمع الدولي بإعفاء بلاده من ديونها الخارجية، وإنهاء العقوبات المفروضة عليها، وذلك لتحقيق انطلاقة جديدة بعد التوصل لحكومة انتقالية، تضم أعضاء من المجلس العسكري والمعارضة.

وحول الأوضاع في اليمن كشفت "الخليج" تحت عنوان "الحوثي يقرر إعدام 30 مختطفاً مدرجين باتفاق السويد"، عن إصدار ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، أحكاماً بإعدام 30 مختطفاً من المشمولين باتفاق تبادل الأسرى، حسب اتفاق السويد.

وأكدت مصادر حقوقية، أن الأحكام صدرت عن المحكمة الجزائية - التي أصدرت الحكومة الشرعية حكماً ببطلانها- الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء؛ وذلك ضمن محاكماتها لمجموعة ال36.

تناولت "الخليج" الملاسنات التي نشبت بين لندن وواشنطن، حيث جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروتش، ووصفه بأنه "رجل غبي للغاية"، وذلك في رد جديد على برقيات مسربة انتقد فيها السفير، الإدارة الأمريكية.

وندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في تغريدة، على تصريحات ترامب معتبراً أنها كلام "غير محترم وخاطئ"، لا سيما بعد أن استهدف رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي قال بشأنها "لقد قلت لها كيف يمكنها أن تبرم مثل هذا الاتفاق (بشأن بريكست) لكنها قامت بذلك على طريقتها السخيفة. إنّها كارثة!".

وأشارت "الإمارات اليوم" أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران واصلت تصعيدها العسكري، واستهدافها القوات اليمنية المشتركة والأحياء السكنية في جبهات الساحل الغربي، وتمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مُسيّرة)، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية.

في حين استمرت العمليات العسكرية بين قوات الشرعية والميليشيات في شمال وغرب الضالع، وشنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية على مواقع تمركز عناصر الميليشيات شمال المحافظة، ودمرت أسلحة ثقيلة للميليشيات، كما تمكنت المقاتلات من تدمير منصتي إطلاق صواريخ تابعتين للميليشيات في حجة.

صحيفة "البيان" ذكرت أن الولايات المتحدة حذرت تركيا مجدّداً الثلاثاء من "عواقب سلبية" إذا لم تتخل عن شراء منظومة أس-400 الصاروخية الروسية، التي تعتبر الإدارة الأمريكية أنّها تتعارض مع رغبة أنقرة في شراء طائرة الشبح الأمريكية الجديدة من طراز أف-35.

وقالت مورغان أورتيجاس، المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: إنّ "تركيا ستعرّض نفسها لعواقب حقيقية وسلبيّة إذا قبلت منظومة أس 400. هذه العواقب تشمل المشاركة في برنامج أف-35".