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صحف الإمارات: اتفاق في السودان وعقوبات على حزب الله

الصحف ذكرت أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، أعلنوا أمس الثلاثاء، توصلهما إلى الصيغة القانونية للاتفاق بينهما، وسيتم الإعلان عنها اليوم
تحرير:وفاء بسيوني ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
صحف الإمارات
صحف الإمارات
سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من القضايا والموضوعات وتصدرت الصراعات في الشرق الأوسط مانشيتات تلك الصحف. تحت عنوان "اتجاه أوروبي لإعادة فرض العقوبات على إيران"، كشفت صحيفة "الخليج" أن بيانا للدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، طالب إيران أمس الثلاثاء، بالتراجع عن انتهاك الاتفاق النووي والالتزام الكامل بالاتفاق. كما دعت إلى اجتماع عاجل لكافة الأطراف في الاتفاق النووي، بعد تأكيد الوكالة الذرية انتهاك إيران لبنوده، فيما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيره لإيران بسبب رفع مستويات تخصيب اليورانيوم.
وجاء في بيان مشترك أن "وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم الكبير لمواصلة إيران أنشطة لا تنسجم مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي. ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للصحفيين
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صحف-سعودية

صحف سعودية: أوروبا تعاقب إيران.. ولا شعارات في الحج

لا تزال الأزمة بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، كما تناولت رفض المملكة رفع أي شعارات في الحج واستعرضت أيضا العقوبات الأمريكية على حزب الله وغيرها من القضايا والموضوعات الأخرى. تحت عنوان "تفاهم أمريكي ـ روسي في سوريا لإضعاف إيران ومحاربة القاعدة"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن المفاوضات بين واشنطن وموسكو أسفرت عن "تفاهمات" تسمح للجيش الأمريكي بتوجيه "ضربات جراحية" في سوريا، تستهدف متطرفين قريبين من تنظيم القاعدة، يشكلون خطرا على الأمن القومي الأمريكي، بالتزامن مع قيام روسيا بـ"خطوات هادئة" لتحجيم نفوذ إيران.
طائرات

تصادم طائرتين عسكريتين في قطر.. ونجاة الطيارين

ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن وزارة الدفاع القطرية، أن طائرتَي تدريب عسكريتين اصطدمتا، اليوم الأربعاء، فيما نجا طيارَيْهما بعد أن قفزا منهما. وأوضحت وزارة الدفاع القطرية، على حسابها على “تويتر”، أن طائرتي تدريب عسكريتين اصطدمتا في الجو، لكن الطيارَيْن تمكنا من القفز منهما بسلام. وذكر بيان الوزارة، أنه “أثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن قائدا الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف”. ولم تذكر الوزارة متى وقع التصادم.
الحوثيون

«بينهم قيادي».. مقتل 20 حوثيا وأسر 13 أخرين في اليمن

لقي 20 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي بارز مصرعهم، وأسِر 13 آخرون، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن، إذ ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه منطقتي "باب غلق وشخب" بمديرية قعطبة، مؤكدًا أن المواجهات أسفرت عن مصرع 20 حوثيا، بينهم قيادي بارز يدعى "أبو محمد السفياني" وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير أسلحة، وفقَا لما ذكرته العربية.
ميليشيات ليبية - ليبيا

من التسليح إلى التدريب.. تركيا تتوغل في ليبيا

لم يعد التدخل التركي في ليبيا يتم في الخفاء، بل أصبح على مرأى ومسمع من الجميع، فيوما تلو الآخر يتزايد تورط أنقرة من خلال دعم ميليشيات حكومة الوفاق، حيث تصر تركيا على مد نفوذها إلى العديد من البلدان عبر جماعات الإسلام السياسي، حيث تمثل الخلفية الأيديولوجية مساحة مشتركة تسهل لها تنفيذ سياساتها بتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول أخرى. وتفرض تركيا نفسها على الملف الليبي بعد التقارب مع حكومة الوفاق الليبية، التي زار رئيسها فايز السراج أنقرة عدة مرات، منذ بداية قيام الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر بمعركته لتحرير العاصمة الليبية طرابلس.
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صحف-اماراتية

صحف الإمارات: إيران تهدد واقتراب ساعة الصفر بطرابلس

تصدر الصراع في الشرق الأوسط واستمرار التصعيد الإيراني عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما تناولت العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "تهديدات إيرانية جديدة من شأنها تقويض الاتّفاق النّووي" ، ذكرت صحيفة "البيان" أن إيران هددت الاثنين باستئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي، التي توقفت عن العمل وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة ضمن خطواتها الكبيرة المحتملة التالية بعيدا عن الاتفاق النووي لعام 2015.
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

«أ ف ب»: الإمارات تسحب بعض قواتها من اليمن

أعلنت الإمارات اليوم الإثنين أنها ستخفض عدد قواتها المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك في مسعاها للتحول من استراتيجية عسكرية إلى استراتيجية "السلام أولا". ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أيه إف بي" عن مسؤول إماراتي كبير قوله: "تراجعت قواتنا على عدد من المستويات لأسباب استراتيجية في مدينة الحديدة ولأسباب تكتيكية" في أجزاء أخرى من البلاد. وأضاف أن "الأمر يتعلق بالانتقال مما أسميه إستراتيجية العسكرية أولا إلى إستراتيجية السلام أولا، وهذا ما أعتقد أننا نفعله".
صحف-امراتية

صحف الإمارات: إيران تتجاهل التحذير وانفراجة بالسودان

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا، وتناولت الأزمات في السودان والجزائر، كما أبرزت آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط بوجه عام. تحت عنوان "إيران تتجاهل التحذيرات وتعلن رفع تخصيب اليورانيوم"، كشفت صحيفة "الاتحاد" عن تجاهل إيران تحذيرات الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت أنها ستنفذ تهديدها بتخصيب اليورانيوم، بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى اعتبارًا من الأحد المقبل. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه صحف غربية من أن الخطوة الإيرانية تمثل تهديدا حقيقيا.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: ورشة المنامة تنطلق بالوعود للفلسطينيين

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، انطلاق ورشة البحرين حول عملية السلام، كما أبرزت تطورات الصراع بين إيران وأمريكا بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. وأبرزت صحيفة "الخليج" في افتتاحيتها انطلاق أعمال ورشة "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، أمس، بمشاركة عربية وغربية، على أن تستكمل أعمالها اليوم الأربعاء. وبدأت الورشة بوعود كثيرة لإقناع الفلسطينيين بالمضي في خطة السلام الأمريكية، في حين رد الفلسطينيون برفضهم القاطع لما ينتج عن الورشة.
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