نيجيريا تتسلح بتاريخها في الكان أمام جنوب إفريقيا

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

نيجيريا

يحتضن ستاد القاهرة الدولي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، ثاني مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في نسخته رقم 32 المقام حاليًا في مصر، وذلك عندما تواجه نيجيريا منتخب جنوب إفريقيا، ووصلت نيجيريا إلى هذا الدور باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بالفوز على غينيا وبوروندي والخسارة أمام مدغشقر قبل الإطاحة بالكاميرون في دور الـ16، أما جنوب إفريقيا فحلت ثالثة في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بالخسارة أمام المغرب وكوت ديفوار والانتصار على ناميبيا، قبل تحقيق مفاجآة من العيار الثقيل بإقصاء مصر المستضيفة من دور الـ16.

وتواجه المنتخبان في 13 مباراة سابقة، حققت نيجيريا الانتصار خلالها في 6 مباريات وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت مباراتين فقط. وتواجه المنتخبان مرتين من قبل في كأس الأمم الإفريقية، الأولى في مباراة نصف النهائي بنسخة عام 2000، وفازت نيجيريا بهدفين دون رد، قبل أن تكرر نيجيريا الانتصار برباعية نظيفة هذه المرة

وتواجه المنتخبان في 13 مباراة سابقة، حققت نيجيريا الانتصار خلالها في 6 مباريات وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت مباراتين فقط.



وتواجه المنتخبان مرتين من قبل في كأس الأمم الإفريقية، الأولى في مباراة نصف النهائي بنسخة عام 2000، وفازت نيجيريا بهدفين دون رد، قبل أن تكرر نيجيريا الانتصار برباعية نظيفة هذه المرة في دور المجموعات من نسخة 2004.



وإعتادت نيجيريا على تجاوز ربع النهائي، حيث وصلت إلى نصف نهائي البطولة 14 مرة من قبل وتوجت باللقب 3 مرات، أما جنوب إفريقيا فتبحث عن الوصول إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2000 وللمرة الثالثة بشكل عام.



ولم يسبق وأن ودعت نيجيريا البطولة من ربع النهائي سوى مرة واحدة فقط كانت أمام غانا في نسخة 2008، أما جنوب إفريقيا فودعت من تلك المرحلة مرتين من قبل عامي 2002 أمام مالي وعام 2013 على أرضها أمام مالي أيضًا.