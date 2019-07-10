رياضة

نيجيريا تتسلح بتاريخها في الكان أمام جنوب إفريقيا

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
نيجيريا
نيجيريا
يحتضن ستاد القاهرة الدولي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، ثاني مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في نسخته رقم 32 المقام حاليًا في مصر، وذلك عندما تواجه نيجيريا منتخب جنوب إفريقيا، ووصلت نيجيريا إلى هذا الدور باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بالفوز على غينيا وبوروندي والخسارة أمام مدغشقر قبل الإطاحة بالكاميرون في دور الـ16، أما جنوب إفريقيا فحلت ثالثة في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بالخسارة أمام المغرب وكوت ديفوار والانتصار على ناميبيا، قبل تحقيق مفاجآة من العيار الثقيل بإقصاء مصر المستضيفة من دور الـ16.
وتواجه المنتخبان في 13 مباراة سابقة، حققت نيجيريا الانتصار خلالها في 6 مباريات وتعادلت في 5 لقاءات وخسرت مباراتين فقط. وتواجه المنتخبان مرتين من قبل في كأس الأمم الإفريقية، الأولى في مباراة نصف النهائي بنسخة عام 2000، وفازت نيجيريا بهدفين دون رد، قبل أن تكرر نيجيريا الانتصار برباعية نظيفة هذه المرة
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نيمار يثير غضب سان جيرمان بمقابلة رونالدو

التقى نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، في مدينة تورينو الإيطالية أمس الثلاثاء، وذلك من أجل تصوير أحد الإعلانات مع النجم البرتغالي. ويملك النجمان عقد رعاية مع نفس شركة الملابس الرياضية، ولكن لم توضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ما إذا كان الثنائي التقيا من أجل التصوير لنفس الشركة أم لأمر آخر، وتأتي تلك المقابلة في الوقت الذي تحوم فيه الكثير من الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان، لرغبته الشديدة في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.
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نجوم المنتخب يستفزون الجماهير بإعلان جديد

فتحت الجماهير المصرية النار على لاعبي المنتخب الوطني، بعد الإعلان المستفز الذي أذيع منذ ساعات، عقب توديع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. وظهر السداسي "أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود حسن تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، محمود دونجا"، في إعلان لشركة "بيبسي"، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من كأس الأمم.
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ساحر بنيني يتوعد ماني بالموت حل مشاركته مع السنغال

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن أن هناك ساحرا من بنين، توعد ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، وليفربول الإنجليزي، بأنه سيتسبب له في أزمة قلبية، وذلك حال مشاركة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، أمام بنينن، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب 30 يونيو، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 المقامة حاليًا في مصر، حيث قال موقع «24 jours» الفرنسي، في تقرير له، إن ساحرا بنينيا هدد ساديو ماني بأنه سيتسبب في إصابته بأزمة قلبية قد تؤدي إلى وفاته، حال المشاركة أمام بنين.
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مدرب جنوب إفريقيا يحتفي برقي الجماهير المصرية

تقدم المدرب المساعد لمنتخب جنوب إفريقيا، وأحد أساطير البافانا بافانا السابقين، مارك فيش، بالشكر للجماهير المصرية التي حضرت مباراة أمس بين الأولاد والفراعنة في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز جنوب إفريقيا بهدف نظيف، لتطيح بالتالي بالمنتخب الوطني مبكرًا، وتتواصل معها مفاجآت البطولة التي بدأت بخروج المغرب أمام بنين بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وبعدها ودعت حاملة اللقب الكاميرون البطولة بالخسارة في مباراة مثيرة أمام نيجيريا بنتيجة 3-2.
صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (7)

صحف جنوب إفريقيا تحتفل بإقصاء مصر من الكان

احتفلت صحف جنوب إفريقيا بانتصار الأولاد، أمس السبت، على المنتخب الوطني، في دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية، وعنونت صحيفة "ديلي صن": "لورش يرسل البافانا إلى ربع نهائي الكان"، مشيرة إلى أن مفاجآت البطولة استمرت بإقصاء جنوب إفريقيا للبلد المضيف، ومنوهة بأن جنوب إفريقيا التي عانت كثيرًا في دور المجموعات من خلال خسارة مباراتين، أظهرت تطورا ملحوظا في المستوى في دور الـ16، وكانت الفرقة الفضلى في المباراة، وتسببت في إحباط 70 ألف متفرج حضروا في ملعب القاهرة، إذ تنتظرهم الآن مواجهة نيجيريا في ربع النهائي، والتي أطاحت بدورها بالكاميرون.
مباراة-نيجيريا-وغينيا (2)

نيجيريا تهزم الكاميرون وتصعد إلى ربع نهائي كأس الأمم

تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، بعدما تمكن من الفوز على منتخب الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار دور الـ16، سجل أهداف النسور الخضراء كل من إيجالو في الدقيقة 19 و63، وأليكس أيوبي في الدقيقة 66، بينما سجل للكاميرون باهوكين في الدقيقة 41 وكلينتون في الدقيقة 44. المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي نيجيريا ومحاولة السيطرة على منطقة وسط الملعب الأمر الذي أسفر عن تسجيل أول أهداف اللقاء عن طريق إيجالو مهاجم النسور الخضراء في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول
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كيف بدأ أجيرى استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا؟

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني سيشاهد مباريات جنوب إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفراعنة والأولاد، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وفي حالة تأهل المنتخب لدور الـ 8 سوف يواجه الفائز من الكاميرون ونيجيريا.
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