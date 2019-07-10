زوجة فى دعوى خلع: «مش راضي يودي بنتنا حضانة»
لديها عقدة نفسية لعدم تمكنها من الحصول على مجموع عالي فى الثانوية العامة بما جعلها تحمل ضغينة لأسرتها وأشقائها.. ثم قررت أن تعوض ما ينقصها فى طفلتها بتعليمها مبكرًا
تحرير:سماح عوض الله
١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
حضانة أطفال- أرشيفية
سيدة من مستوى اجتماعي متواضع، تزوجت بائعا فى سوق الخضار بإمبابة، استجاب لكافة طلباتها التى تضمن لها حياة مستقرة، وبعدها أنجبت منه طفلة، قررت أن تعطيها كل ما حرمت منه هى، وذلك بحسن تعليمها وتطوير مهاراتها، وقررت أن تبدأ الرحلة مع صغيرتها وهى عمرها عامان، لكنها اصطدمت برجعية تفكير زوجها، وعدم اهتمامه بالأمر، وتثبيطه لها ورفضه كل مقترحاتها، وكان على رأسها بالنسبة للأم هى إلحاق طفلتهما بحضانة، وهو ما تسبب فى خلافات بين الزوجية، قررت معها الزوجة إقامة دعوى خلع، ودعاوى نفقة للصغيرة.
تقول صاحبة دعوى الخلع، إنها حاصلة على ثانوية عامة، ولم تفلح فى استكمال تعليمها بسبب فشلها فى الحصول على مجموع بالثانوية العامة، إذ رأى والدها أنها لم تتحمل مسؤولية ثقته فيها، وإنفاقه أموالًا طائلة على تعليمها فى المرحلة الثانوية، ورأى كذلك أن التحاقها بأى معهد شيء غير مجدٍ من وجهة نظره، سيتسبب فى اختلاط
تقول صاحبة دعوى الخلع، إنها حاصلة على ثانوية عامة، ولم تفلح فى استكمال تعليمها بسبب فشلها فى الحصول على مجموع بالثانوية العامة، إذ رأى والدها أنها لم تتحمل مسؤولية ثقته فيها، وإنفاقه أموالًا طائلة على تعليمها فى المرحلة الثانوية، ورأى كذلك أن التحاقها بأى معهد شيء غير مجدٍ من وجهة نظره، سيتسبب فى اختلاط ابنته متسيبة المسئولية بمزيد من الفاشلين مثلها كما كان يردد والدها دائمًا، بينما كانت الفتاة ترى أن إخفاقها فى الثانوية العامة ليس نهاية المطاف، وأنها كانت تحتاج إلى اهتمام بتأسيسها تعليميًا منذ المراحل الأولى، وليس فقط إنفاق الأموال الطائلة على مرحلة الثانوية العامة فقط.
قررت أسرة الفتاة تزويجها طالما «مفلحتش فى التعليم»، وكانت الفتاة تختار مستلزمات جهازها بطريقة انتقامية، حرصت فيها على أخذ كل أموال أبيها، وشراء كل مايخطر على بالها، حتى أصبحت أسرتها مديونة بعد زواجها، وذلك انتقامًا منهم على عدم تركها تلتحق بمعهد، وظلت محتفظة بضغينتها عليهم، بل وعلى أشقائها الذين حصلوا على مجموع أعلى من 90% من الثانوية العامة.
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أخذت الفتاة وفق مصارحتها بأزمتها وخلفياتها النفسية، تستكثر على أبيها وأمها أى شيء يقدمونه لإخوتها، ولو مجرد مساعدة بالمجهود دون منحهم أموال، حتى بعد تخرجهم من الجامعة، رغم أن أحدًا لم يقصر معها فى شيء باستثناء منعها من استكمال تعليمها، لذلك حرصت عند زواج أخيها الذى حصل على درجة بكالريوس، ألا يساعده أبيها وأمها نهائيًا، فلم يدفعوا له مليمًا أو حتى يشتروا له هدية، فيما قلبت الدنيا رأسًا على عقب وأثارت أزمات مع والديها حين علمت بمساعدة والدها لأخيها فى دهان شقته، وحينما استنكروا منها تصرفها، أخذت ترد عليهم بصلافة وتحد: «محدش خد أكتر من التاني.. هو اختار يتعلم وأنا اخترت أتزوج»، فيما ظل هاجس التعليم يطاردها حتى تزوجت وأنجبت، وتمنت أن تقدم لطفلها ما لم تستطع هى الحصول عليه.
عرضت الزوجة على زوجها أن تدخل نجلتها حضانة تعليمية وهي عمرها عامين، لتختلط بأقرانها وتتفاعل معهم، بما ينمي مهاراتها الحركية، ويساعدها على النمو الذهني، وتفتيح عقلها مبكرًا، وما شجعها على ذلك هو استطاعة نجلتها المشي باستقلالية عند سن 10 أشهر، وبدئها الكلام عند سن العام، وترديدها القرآن وأغاني الأطفال عند سن عام ونصف، علاوة على شهيتها فى الأكل، ورأت أن بقاء الطفلة فى المنزل لن يكسبها مهارات جديدة، يمكن أن تحصل عليها من الحضانة بالتعليم والرسم والأنشطة والاحتكاك بأطفال آخرين.
رفض الزوج الفكرة، فأخبرته أن الحضانة ليست مكانا يودع فيه الأطفال الصغار إذا كانت والدتهم تعمل فقط، ولكنه مكان لتنمية الأطفال والترفيه عنهم وإشغال طاقتهم فى أشياء جميلة ومفيدة لم يكن لها حظًا فى الحصول عليها، وأخبرته أن المدارس بدأت تقبل الأطفال من سن مبكر، وبات هناك صفين للحضانة قبل صف تمهيدي للمدرسة، لكن زوجها لم يقتنع نهائيًا، واتهمها أنها تريد أن تتخلص من مسئولية ابنتهما بأخذها إلى الحضانة، وأمام إلحاح الطرفين قررت الزوجة إقامة دعوى خلع، ودعاوى نفقة للطفلة.
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