جريمة

زوجة فى دعوى خلع: «مش راضي يودي بنتنا حضانة»

لديها عقدة نفسية لعدم تمكنها من الحصول على مجموع عالي فى الثانوية العامة بما جعلها تحمل ضغينة لأسرتها وأشقائها.. ثم قررت أن تعوض ما ينقصها فى طفلتها بتعليمها مبكرًا
تحرير:سماح عوض الله ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
حضانة أطفال- أرشيفية
حضانة أطفال- أرشيفية
سيدة من مستوى اجتماعي متواضع، تزوجت بائعا فى سوق الخضار بإمبابة، استجاب لكافة طلباتها التى تضمن لها حياة مستقرة، وبعدها أنجبت منه طفلة، قررت أن تعطيها كل ما حرمت منه هى، وذلك بحسن تعليمها وتطوير مهاراتها، وقررت أن تبدأ الرحلة مع صغيرتها وهى عمرها عامان، لكنها اصطدمت برجعية تفكير زوجها، وعدم اهتمامه بالأمر، وتثبيطه لها ورفضه كل مقترحاتها، وكان على رأسها بالنسبة للأم هى إلحاق طفلتهما بحضانة، وهو ما تسبب فى خلافات بين الزوجية، قررت معها الزوجة إقامة دعوى خلع، ودعاوى نفقة للصغيرة.
تقول صاحبة دعوى الخلع، إنها حاصلة على ثانوية عامة، ولم تفلح فى استكمال تعليمها بسبب فشلها فى الحصول على مجموع بالثانوية العامة، إذ رأى والدها أنها لم تتحمل مسؤولية ثقته فيها، وإنفاقه أموالًا طائلة على تعليمها فى المرحلة الثانوية، ورأى كذلك أن التحاقها بأى معهد شيء غير مجدٍ من وجهة نظره، سيتسبب فى اختلاط
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حريق كنيسة الأنبا بولا

طفيها يارب.. شهود يروون ساعات الرعب بحريق كنيسة بولا

«حد يتصل بالمطافي في نار طالعة من الكنيسة»، كان هذا النداء الأول الذي أطلقه محمد هلال، أحد شباب شارع «الدويدار»، لينذر بحريق ضخم مروع أمسك بمقر كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة الشعبية، انطلقت بعدها شرارة الأهالي الجدعان ليقوم كل منهم بدوره في إلقاء جرادل المياه ناحية الحريق، الذي بدأ صغيرا ثم سرعان ما تحول إلى دخان كثيف وألسنة لهب غطت سماء الحى الشعبي بأكمله، وسط حالة من الذعر والهلع انتابت أهالي المنطقة خوفا من امتداد النيران للعقارات المجاورة أو سقوط ضحايا.
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قتيل وساعة رعب ببورسعيد بسبب معركة بالأسلحة النارية

قتل شخص، مساء أمس الثلاثاء، في محافظة بورسعيد، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية في حي الشرق، بسبب خلاف على إحدى اللافتات الإعلانية لمحله وأحد المحال المجاورة له، حيث تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد مقتل شخص يبلغ من العمر 43 عامًا؛ بعد إصابته بطلق ناري وقطع بالشريان الرئيسي للفخذ بعد مشاجرة وقعت بينه وبين شخص آخر، وقام الأهالي بنقله إلى المستشفى آل سليمان لتلقي العلاج ودخوله غرفة العمليات إلا أنه لقي مصرعه.
حريق كنيسة الأنبا بولا

ماس وتكييف.. النيابة تكشف سبب حريق كنيسة الحدائق

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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

انقلاب ميكروباص في مطروح.. وإصابة 14 شخصا

أصيب 14 شخصا صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بمنطقة الزيتون على طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى رأس الحكمة للإغاثة. وأعلنت مديرية الصحة بمطروح، دخول 14 مصابا إلى مستشفى رأس الحكمة بمطروح نتيجة انقلاب سيارة بمنطقة الزيتون صباح اليوم الأربعاء. وحصلت "التحرير" على أسماء المصابين في الحادث، وذلك بعد نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة للطوارئ.
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زوجة تطلب الخلع: «بيخدمني وبيعاملني كأني ضيفة»

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها الذى تزوجته لمدة 5 أشهر فقط، وذلك لتيقنها أنه لم يكن يرغب فى الزواج بها، وأنه فقط تزوجها إرضاءً لأولاده الذين أجبروه على الزواج، رغبة منهم فى الاطمئنان عليه بوجود مؤنس له فى وحدته بعد وفاة والدتهم، ورأت صاحبة الدعوى فى الخلع وسيلة لإبراء زوجها من كل الالتزامات التى كان سيتكبدها لو طلبت منه الطلاق، علاوة على تقديرها واحترامها مشاعره ورغبته فى الوفاء لزوجته بعدم الزواج بغيرها، قائلة: "يكفيني أنني عرفت أن هذه النوعية من البشر ما زالت موجودة".
ادمان-تدخين

زوجة تخلع زوجها بسبب مظهر أسنانه: «متجوزة دراكولا»

وافقت على الزواج به بالرغم من كونه مدخن شره، إذ رأته إنسان حسن المظهر، يعمل فى وظيفة مرموقة، وأسرته ذات مستوى اجتماعي لائق، ولديه شقة جميلة، وكان يعاملها بود ولطف شديدين، وكل هذا كان سببًا كافيًا لاقتناعها بالزواج منه، لكنه أخبرها أنه يدخن، إذ رأته «كامل من مجاميعه مفيهوش عيب إلا التدخين.. وما ضره لو فيه عيب واحد فقط.. فلا يوجد إنسان كامل.. وأين ستجد عريسا آخر به كل الصفات التى تتمناها.. وكثير من الشباب يدخنون» ولتفكيرها بهذه الطريقة وافقت على الزواج منه، دون أن تعلم أن هذا العيب الوحيد سيدفعها إلى طلب الخلع بمحكمة الأسرة.
مغص-التهاب-معدة

زوجة تخلع زوجها: «بياكل زواحف وسحالي»

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت خلالها بالتفريق بينهما طلقة بائنة بالخلع، مؤكدة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله حال استمرار زوجها، إذ أنها باتت تشعر بالبغض والضغينة تجاه زوجها علاوة على اشمئزازها منه، بسبب نهم زوجها لأكل حيوان صحراوي يشبه السحالي اسمه «الضب»، مؤكدة أن الأمر جعلها تتقزز من زوجها إلى درجة إصابتها بالقيء إذا حاول الاقتراب منها بعد أكله «الضب»، فيما يصر زوجها على إقناعها أن أكله حلال ولا أزمة فيه، ويطالبها باعتباره نوعا من أنواع الخضراوات التى لا تحبها، لكن الزوجة أصرت على الخلع.
ندم

زوجة فى دعوى خلع: «حبيت أوفر المؤخر لأمه»

باتت تراه كببغاء يردد كل ما تمليه عليه والدته دون تفكير أو تدبر، حتى أنه بات يتناسى واقعهم ويردد كلمات أمه التى لا أساس لها من الصحة، بما دفع الزوجة إلى التخلص من زوجها بإقامة دعوى خلع ضده، عقابًا له على آخر كلمات التقطها من والدته، وألقاها على مسامعها ومسامع أسرتها، جراء خلاف أسري بينهما، معتقدًا أنه على صواب وأنه مظلوم، فيما رأت الزوجة من وجهة نظرها أن خطأه يصل حد الإثم الذى لا تستقيم معه الحياة الزوجية، خاصة لما علمت أن زوجها ووالدته يرفضان تطليقها من أجل قيمة مؤخر الصداق، فقررت توفيره لهما بالخلع.
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