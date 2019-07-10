3 قتلى و9 مصابين في «انقلاب ميكروباص» ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

انقلاب ميكروباص - أرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وعلى الفور هرعت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة أشخاص هبة حسنين همام اسماعيل 36 سنة، ومقيم العمرانية بمحافظة الجيزة، حسين محمد اسماعيل 37 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط 37 سنة، محمد حسين عبد الوارث 49 سنة ومقيم بمحافظة أسيوط وتم ايداعهم بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المصابين، هم: "أبوزيد سيد محمد 26 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج، سائق، مصابا باشتباه ما بعدالارتجاج، وأحمد عبدالرحمن محمد 28 سنة مقيم بمحافظة سوهاج، عامل مصابا باشتباه مابعدالارتجاج، ومصطفي بخيت أحمد، 16 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج مصابا بكسر بالقدم الأيسر، وأحمد عبدالحميد أحمد 40 سنة، مقيم بمحافظة

وتبين أن المصابين، هم: "أبوزيد سيد محمد 26 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج، سائق، مصابا باشتباه ما بعدالارتجاج، وأحمد عبدالرحمن محمد 28 سنة مقيم بمحافظة سوهاج، عامل مصابا باشتباه مابعدالارتجاج، ومصطفي بخيت أحمد، 16 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج مصابا بكسر بالقدم الأيسر، وأحمد عبدالحميد أحمد 40 سنة، مقيم بمحافظة القاهرة مصابا بكدمات بالجسم، وعلي ثابت عبد الرحيم 50 سنة، ومقيم بمحافظة الجيزة، مصابا بكدمات بالجسم، ومحمد رشاد محمد 28 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط مصابا بكدمات بالجسم، وأحمد رشاد محمد 28 سنة ومقيم بمحافظة أسيوط مصابا بكدمات بالجسم، وعيد احمد راغب عيد 31 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وعفيفي محمد عفيفي26 مقيم بمحافظة سوهاج مصابا باشتباه مابعد الارتجاج". وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم.





