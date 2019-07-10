مصرع عامل سقط من القطار أثناء زيارة صديقه بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

قطار - أرشيفية

لقى عامل مصرعه متأثرا بإصابته إثر سقوطه من قطار، في طريقه لزيارة أحد أصدقائه بالقناطر الخيرية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات. البداية، بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة قليوب من عمليات النجدة بوجود جثة لأحد الأشخاص على شريط السكة الحديد بناحية عرب شركس دائرة القسم. على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ لكشف هوية الجثة وملابسات الحادث بالكامل.

بالفحص والمعاينة، تبين وجود جثة المدعو محمد ا ا - 42 عاما - عامل - مقيم المراغة - محافظة سوهاج" على شريط السكه الحديد، وبمناظرتها تبين إصابته بجرح قطعى بالحاجب الأيسر وكسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقه بالجسم، وتم نقلها لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي.بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، ورد بتقريره