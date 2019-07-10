جريمة

انقلاب ميكروباص في مطروح.. وإصابة 14 شخصا

تحرير:محمد العمدة ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية
أصيب 14 شخصا صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بمنطقة الزيتون على طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى رأس الحكمة للإغاثة. وأعلنت مديرية الصحة بمطروح، دخول 14 مصابا إلى مستشفى رأس الحكمة بمطروح نتيجة انقلاب سيارة بمنطقة الزيتون صباح اليوم الأربعاء. وحصلت "التحرير" على أسماء المصابين في الحادث، وذلك بعد نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة للطوارئ.
والمصابون، هم: "عنتر عبدالنعيم ابو هارون (60 سنة)، آيه لطفي بخيت (26 سنة)، جنات فوزي محمد (9 سنوات)، حماده سليمان عبدالفتاح (26 سنة) سمر راضي عنتر (7 سنوات)، ساره فوزي محمد (12 سنة)، سماح فوزي محمد (18 سنة).كما أصيب كل من: "أحمد عنتر عبد النعيم (23 سنة)، محمد فوزي محمد (15 سنة)، رضوه عنتر عبد النعيم 
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حريق كنيسة الأنبا بولا

طفيها يارب.. شهود يروون ساعات الرعب بحريق كنيسة بولا

«حد يتصل بالمطافي في نار طالعة من الكنيسة»، كان هذا النداء الأول الذي أطلقه محمد هلال، أحد شباب شارع «الدويدار»، لينذر بحريق ضخم مروع أمسك بمقر كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة الشعبية، انطلقت بعدها شرارة الأهالي الجدعان ليقوم كل منهم بدوره في إلقاء جرادل المياه ناحية الحريق، الذي بدأ صغيرا ثم سرعان ما تحول إلى دخان كثيف وألسنة لهب غطت سماء الحى الشعبي بأكمله، وسط حالة من الذعر والهلع انتابت أهالي المنطقة خوفا من امتداد النيران للعقارات المجاورة أو سقوط ضحايا.
مشاجرة - أرشيفية

قتيل وساعة رعب ببورسعيد بسبب معركة بالأسلحة النارية

قتل شخص، مساء أمس الثلاثاء، في محافظة بورسعيد، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية في حي الشرق، بسبب خلاف على إحدى اللافتات الإعلانية لمحله وأحد المحال المجاورة له، حيث تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد مقتل شخص يبلغ من العمر 43 عامًا؛ بعد إصابته بطلق ناري وقطع بالشريان الرئيسي للفخذ بعد مشاجرة وقعت بينه وبين شخص آخر، وقام الأهالي بنقله إلى المستشفى آل سليمان لتلقي العلاج ودخوله غرفة العمليات إلا أنه لقي مصرعه.
حريق كنيسة الأنبا بولا

ماس وتكييف.. النيابة تكشف سبب حريق كنيسة الحدائق

أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق الذى شب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى كنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، وذلك لتحديد سبب الحريق، ومكان بدايته وانتهائه، وحصر التلفيات والخسائر، بينما أنهى فريق من النيابة معاينة آثار الحريق، بينما رجحت المعاينة اندلاع ماس كهربائي بأحد كابلات التكييف تسبب فى اندلاع النيران، وتبين احتراق الطابق الأخير واحتواؤه على بقايا مواد خشبية وأثاث، وطلبت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم.
قطار - أرشيفية

مصرع عامل سقط من القطار أثناء زيارة صديقه بالقليوبية

لقى عامل مصرعه متأثرا بإصابته إثر سقوطه من قطار، في طريقه لزيارة أحد أصدقائه بالقناطر الخيرية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات. البداية، بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة قليوب من عمليات النجدة بوجود جثة لأحد الأشخاص على شريط السكة الحديد بناحية عرب شركس دائرة القسم. على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ لكشف هوية الجثة وملابسات الحادث بالكامل.
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مصرع 3 وإصابة آخرين في حادث تصادم بإقليمي الصف

تسبب حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالجيزة، بالقرب من منطقة الصف، اليوم الأحد، في مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.. وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارتين إحداهما نقل بالقرب من مدخل الصف بالطريق الإقليمي، وسقوط قتلى ومصابين، وبانتقال فريق من ضباط المباحث، ترافقهم سيارات الإسعاف تبين مصرع وإصابة 7 أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى، فيما تم الدفع بأوناش من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى موقع الحادث، لتسهيل عملية السير.
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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور في حادث تصادم بين 3 سيارات نقل وملاكى وميكروباص بطريق "نوى - شبين القناطر"، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وجارى إعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور يفيد بوقوع حادث بين 3 سيارات، وتبين إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى العام بشبين وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
حادث-تصادم

متوفى وإصابة 5 في حادثي مرور بالجيزة

حالة وفاة و5 مصابين كانوا حصيلة حادثي مرور متفرقين وقعا في محافظة الجيزة، مساء اليوم السبت، البداية من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في نطاق المحافظة، وتحديدا بالقرب من قرية السليمانية بمدينة الشيخ زايد، تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق بوقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة ومصابين، ووجه اللواء عصام الدين شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بانتقال القيادات الميدانية للوقوف على ملابسات الحادث.
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إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 11 شخصا بجروح وكسور وكدمات وسحجات في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص أسفل الطريق الدولي الساحلي أمام كوبري المعدية بدائرة مركز إدكو بمحافظة البحيرة، حيث قطعت السيارة نصف النقل الطريق على "الميكروباص"، ما أدى إلى حدوث تصادم بين السيارتين وانقلابهم على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة.
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