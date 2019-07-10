انقلاب ميكروباص في مطروح.. وإصابة 14 شخصا

تحرير:محمد العمدة ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

انقلاب سيارة - أرشيفية

أصيب 14 شخصا صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بمنطقة الزيتون على طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى رأس الحكمة للإغاثة. وأعلنت مديرية الصحة بمطروح، دخول 14 مصابا إلى مستشفى رأس الحكمة بمطروح نتيجة انقلاب سيارة بمنطقة الزيتون صباح اليوم الأربعاء. وحصلت "التحرير" على أسماء المصابين في الحادث، وذلك بعد نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة للطوارئ.

والمصابون، هم: "عنتر عبدالنعيم ابو هارون (60 سنة)، آيه لطفي بخيت (26 سنة)، جنات فوزي محمد (9 سنوات)، حماده سليمان عبدالفتاح (26 سنة) سمر راضي عنتر (7 سنوات)، ساره فوزي محمد (12 سنة)، سماح فوزي محمد (18 سنة).كما أصيب كل من: "أحمد عنتر عبد النعيم (23 سنة)، محمد فوزي محمد (15 سنة)، رضوه عنتر عبد النعيم