حكم موقعة البرازيل والأرجنتين يرد على ميسي

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

ليونيل ميسي

خرج رودي زامبرانو، حكم نصف نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل والأرجنتين، عن صمته، وتحدث عن السبب في عدم استخدامه تقنية إعادة الفيديو "فار" في المباراة التي فازت فيها البرازيل بهدفين دون رد، وخرج نجوم الأرجنتين وعلى رأسهم ليونيل ميسي، لينتقدوا بشدة حكم المباراة بسبب عدم احتساب الحكم لركلتي جزاء، إحداهما تعرض خلالها نيكولاس أوتاميندي للإعاقة من قبل أرثر ميلو عند راية الركنية، فعن تلك اللقطة قال: "أوتاميندي أيضا أعاق ميلو، وأخبرتني غرفة الفار بأن اللعبة احتكاك طبيعي بين الثنائي، ولا توجد حاجة لإعادتها، فلا توجد فيها أي شبهة ركلة جزاء".

وتابع زامبرانو: "يوم الإثنين، قلت إنه كان من المفترض أن يخبروني بأن اللعبة تستحق إعادتها والتوجه لمشاهدة تلك الإعادة". والغريب في الأمر أن أحد حكام الفار، ويُدعى ليودان جونزاليز، صرح بأنه أخبر زامبرانو بضرورة الرجوع للفار. أما ركلة الجزاء الثانية فكانت سقوط سيرجيو أجويرو بعد إعاقته من داني ألفيس،

وتابع زامبرانو: "يوم الإثنين، قلت إنه كان من المفترض أن يخبروني بأن اللعبة تستحق إعادتها والتوجه لمشاهدة تلك الإعادة".



والغريب في الأمر أن أحد حكام الفار، ويُدعى ليودان جونزاليز، صرح بأنه أخبر زامبرانو بضرورة الرجوع للفار.



أما ركلة الجزاء الثانية فكانت سقوط سيرجيو أجويرو بعد إعاقته من داني ألفيس، وعن تلك اللقطة قال زامبرانو: "في البداية هناك خطأ من المدافع، ومن السهل مشاهدة ذلك الخطأ من الكاميرا الخلفية".



وعن تصريحات ميسي بأن البطولة أعدت كي تفوز بها البرازيل، قال زامبرانو: "ميسي كرّس نفسه للعب، ولا توجد أي مشكلة شخصية معه، ولكني شعرت بالمفاجأة من تلك التصريحات، وفي النهاية كل شخص له رأيه الخاص".