رياضة

حكم موقعة البرازيل والأرجنتين يرد على ميسي

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
خرج رودي زامبرانو، حكم نصف نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل والأرجنتين، عن صمته، وتحدث عن السبب في عدم استخدامه تقنية إعادة الفيديو "فار" في المباراة التي فازت فيها البرازيل بهدفين دون رد، وخرج نجوم الأرجنتين وعلى رأسهم ليونيل ميسي، لينتقدوا بشدة حكم المباراة بسبب عدم احتساب الحكم لركلتي جزاء، إحداهما تعرض خلالها نيكولاس أوتاميندي للإعاقة من قبل أرثر ميلو عند راية الركنية، فعن تلك اللقطة قال: "أوتاميندي أيضا أعاق ميلو، وأخبرتني غرفة الفار بأن اللعبة احتكاك طبيعي بين الثنائي، ولا توجد حاجة لإعادتها، فلا توجد فيها أي شبهة ركلة جزاء".
وتابع زامبرانو: "يوم الإثنين، قلت إنه كان من المفترض أن يخبروني بأن اللعبة تستحق إعادتها والتوجه لمشاهدة تلك الإعادة". والغريب في الأمر أن أحد حكام الفار، ويُدعى ليودان جونزاليز، صرح بأنه أخبر زامبرانو بضرورة الرجوع للفار. أما ركلة الجزاء الثانية فكانت سقوط سيرجيو أجويرو بعد إعاقته من داني ألفيس،
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نيمار

نيمار يثير غضب سان جيرمان بمقابلة رونالدو

التقى نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، في مدينة تورينو الإيطالية أمس الثلاثاء، وذلك من أجل تصوير أحد الإعلانات مع النجم البرتغالي. ويملك النجمان عقد رعاية مع نفس شركة الملابس الرياضية، ولكن لم توضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ما إذا كان الثنائي التقيا من أجل التصوير لنفس الشركة أم لأمر آخر، وتأتي تلك المقابلة في الوقت الذي تحوم فيه الكثير من الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان، لرغبته الشديدة في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.
هدف المحمدي‎ (2)

نجوم المنتخب يستفزون الجماهير بإعلان جديد

فتحت الجماهير المصرية النار على لاعبي المنتخب الوطني، بعد الإعلان المستفز الذي أذيع منذ ساعات، عقب توديع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. وظهر السداسي "أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود حسن تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، محمود دونجا"، في إعلان لشركة "بيبسي"، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من كأس الأمم.
كيليان-مبابي (2)

«ليوناردو» يرفض تأكيد بقاء «مبابي»

أكد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، عدم ضمانه تجديد النجم الفرنسي كيليان مبابي عقده مع الفريق. ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه بشدة اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما صرح برغبته في تحمل المزيد من المسؤولية، وقال ليوناردو في هذا الشأن: "الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن ما إذا كان تجديد عقد مبابي يمثل أولوية لنا أم لا، فهو يوجد معنا الآن، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق بدون شك، وعاد إلى التدريبات بمعنويات مرتفعة وبفكر إيجابي، الكل يحبه، ومن المهم وجود لاعب مثله معنا في الفريق".
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ميسي

ميسي مهدد بالغياب عن كوبا أمريكا وتصفيات المونديال

يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خطر الإيقاف لمدة عامين على الصعيد الدولي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها، عقب فوز منتخب بلاده على تشيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا في المباراة التي شهدت تعرضه للطرد، وقال ميسي عقب المباراة: "لا يوجد شك، كل الأمور مهدت كي تفوز البرازيل بالبطولة، آمل في أن لا يلعب الحكام وتقنية الفار أي دور في المباراة النهائية ويسمحوا لبيرو بالمنافسة، ولكن يبدو الأمر صعبًا بالنسبة لي"، وتمكنت البرازيل أمس من الفوز بالمباراة النهائية بنتيجة 3-1، وتوجت بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخها.
داني-ألفيس (4)

ألفيش يتضامن مع ميسي بعد سقوط الأرجنتين في كوبا

دافع الدولي البرازيلي داني ألفيش، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ليونيل ميسي، زميله السابق في فريق برشلونة الإسباني بعد تأهل منتخب بلاده على حساب راقصي التانجو في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، حيث قال نجم السامبا في تصريحات صحفية أن تكون الأفضل في العالم هذا أمر صعب للغاية ويضع عليك عاتقًا كبيرًا، على سبيل المثال إذا خسرت البرازيل فالنقد دائمًا يكون علينا جميعًا كلاعبي المنتخب أما في حالة خسارة الأرجنتين فسيكون السبب هو ميسي وهذا هو قدره لأنه الأفضل في العالم.
جابرييل خيسوس

أرقام كوبا.. ألفيس يدخل تاريخ البطولة

نجحت البرازيل في التأهل إلى نهائي كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ عام 2007، وذلك بعد التغلب على الأرجنتين فجر اليوم الأربعاء في نصف نهائي البطولة المقامة على أرضها، بهدفين دون رد من توقيع كل من جابرييل خيسوس وروبرتو فيرمينو، لتنتظر البرازيل في المباراة النهائية التي سيحتضنها ملعب ماراكانا يوم الأحد المقبل، الفائز من نصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين بيرو وتشيلي فجر غد الخميس. وشهدت مواجهة اليوم دخول قائد السليساو داني ألفيس، قائمة العظماء في تاريخ الكرة البرازيلية بعدما بات خامس أكثر برازيلي يشارك في المباريات مع السليساو في كوبا أمريكا.
البرازيل-والأرجنتين

تقارير: اعتقالات في البرازيل بسبب السوبر كلاسيكو

تحدثت تقارير صحفية برازيلية عن حدوث اعتقالات قبل المباراة المرتقبة بين الأرجنتين والبرازيل، فجر غد الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، ووفقًا لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فإن الشرطة العسكرية اعتقلت 10 من صرافي التذاكر، حيث كان بحوزتهم 44 تذكرة لمباراة البرازيل والأرجنتين. وأشارت الشبكة إلى أن الصرافين كانوا يبيعون التذاكر بأسعار مختلفة عن سعرها الرسمي، في شارع مجاور لمتجر البيع، ووجدت الشرطة مع الصرافين، أموال بيع التذاكر، بالإضافة إلى هواتف محمولة ومواد مخدرة، جنبًا إلى جنب مع 100 تذكرة لمباريات سابقة للبرازيل والأرجنتين.
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