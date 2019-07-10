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مدحت العدل: مش قادر أمسح رقم «سامي» من التليفون

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
سامي العدل
سامي العدل
في ذكرى رحيل الفنان سامي العدل الرابعة، حيث فارق دنيانا فى 10 يوليو عام 2015 بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر يناهز 69 عامًا؛ كتب شقيقه السيناريست الدكتور مدحت العدل، تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» رثاء فى شقيقه، قائلًا: «اليوم مرت 4 سنوات على وفاة الخال سامي العدل أجدع وأحن وأطيب الناس.. كل يوم ناس كتيييير بتترحم عليه .. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة.. نمرة ع التليفون صاحبها مش موجود.. هو ف لحظة إختفي وهي ليها وجود..كل ما أقول امسحها إيديا تخذلني.. مكتوب لنا نفترق وبينا خيط مشدود».
وكان آخر عمل شارك فيه الفنان الراحل سامي العدل، مسلسل «بين السرايات» و«حارة اليهود» اللذان عرضوا فى رمضان 2015، وحققوا نجاحا كبيرًا، وقد تفاجئ الجمهور من خبر وفاته، خاصة أن كان لا يزال بصحة جيدة حتى آخر وقت، ومن أشهر الأعمال التي قدمها سامي العدل، مسلسل «الداعية»،
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حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة عمر الشريف وسامي العدل

في مثل هذا اليوم 10 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: وفي عام 2015: توفي الفنان المصري سامي العدل. وفي عام 2015: توفي الممثل المصري عمر الشريف. وفي عام 2000: بشار الأسد يفوز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، بنسبة 97% من المشاركين في استفتاء عام، وذلك بعد شهر من وفاة والده الرئيس حافظ الأسد.
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